Глава французской компании Talma Studios, 61-летний издатель Патрик Пазен, подал иск против экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга за развязывание конфликта Украины и России и преступления против мира. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст иска.
«Столтенберг участвовал в заговоре для осуществления конкретных действий, представляющих собой преступления против мира», — говорится в документе.
Автор иска привел «обширную аргументацию», отмечает агентство. Он считает, что НАТО специально готовило Украину к вооруженному конфликту. В числе доказательств Пазен упомянул признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, что Минские соглашения по Донбассу должны были выиграть время для Киева.
«Тогда, чтобы не допустить еще более худших вещей, все подписали это соглашение. Можно ли было предотвратить войну? Этот вопрос больше не актуален. Я считаю, что Минские соглашения дали Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами», — сказала Меркель в 2023 году в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.
Еще до начала СВО она также объясняла подписание соглашений «попыткой дать Украине время, чтобы стать сильнее». Президент России Владимир Путин называл эти слова абсолютно неожиданными и разочаровывающими.
Кроме неискренности насчет Минских договоренностей, автор иска против Столтенберга заявил, что тот срывал попытки решить проблемы между Россией, Украиной и Западом дипломатическим путем. В том числе, провалил переговоры по российским предложениям о евробезопасности в январе 2022 года.
«Он, имея возможность предотвратить конфликт, раздувал его», — пояснил Пазен.
Не первый иск
Со слов француза, он подал иск в суд Брюсселя (Бельгия) 27 сентября. Приняли ли документ к рассмотрению, неизвестно. В апреле и феврале Пазен уже обращался с иском против Столтенберга в суд Франции. Копия февральского заявления есть в открытых источниках, там на 35 страницах издатель подробно разбирает выступления бывшего генсека и обвиняет его во лжи и искажении фактов. Свои выступления против Столтенберга Пазен характеризовал как «гражданский поступок». Он также написал книгу » Война на Украине: Уголовная ответственность Запада – Наши варианты остановить кризис».
Среди своих резких жалоб на Столтенберга издатель говорил, что Украина первой спровоцировала конфликт в Донбассе, когда начала антитеррористическую операцию в регионе. Он также утверждал, что Киев обострил ситуацию в регионе еще до введения российских войск в 2022-м.
«Пазен сообщил, что в 2022 году глава киевского режима Владимир Зеленский и руководители стран Запада были уверены, что Россия нападет в ночь на 16 февраля. По его мнению, после того, как этого не произошло, Украина сама начала массированные обстрелы Донбасса», — описывает позицию француза «Регнум».
В вину Столтенбергу издатель приписывает и то, что тот не вмешался в происходящее до СВО, когда в Донбассе были обстрелы, которые нарушали мирные соглашения сторон, но Запад не вмешался, хотя и выступал гарантом договоренностей.
По мнению бельгийского адвоката Филиппа Ванлангендонка, который представляет интересы Пазена в суде, теоретически подобные претензии к Столтенбергу грозят экс-главе НАТО пожизненным заключением.
«Мы говорим об очень серьезных обвинениях. Бельгийский закон предусматривает за них возможность пожизненного заключения, поскольку в Бельгии нет смертной казни», — уточнил юрист.
Адвокат обратил внимание на то, что к расследованию против Столтенберга могут присоединиться любые лица или организации, которых затронул конфликт на Украине.
Обещания без конкретики
65-летний Столтенберг был главой НАТО на протяжении десяти лет, покинув пост 1 октября. В сентябре он признался, что считает конфликт на Украине одним из своих худших провалов.
«Что бы вы назвали самыми большими разочарованиями, неудачами, катастрофами?» — поинтересовался у политика журналист CNN.
«Полномасштабное вторжение на Украину», — первым делом ответил Столтенберг. На второе место он поставил скандальный вывод американских войск из Афганистана в 2021-м.
Говоря об Украине, бывший генсек призывал союзников активнее поддерживать Киев, посылать больше военной помощи.
«Потому что сейчас президент Путин, как я боюсь, верит, что сможет переждать нас. И пока он верит в это, война будет продолжаться <...> Не думаю, что мы можем изменить мнение Путина, но мы можем изменить его расчеты», — пояснял Столтенберг.
Однако при этом политик подчеркивал, что НАТО не хочет быть напрямую стороной конфликта. Поэтому, например, не будет помогать ВСУ сбивать российские ракеты. В похожем ключе Столтенберг указывал на необходимость ясных «долгосрочных перспектив» для Украины, но не называл конкретные сроки ее принятия в НАТО.
«Все союзники согласны с тем, что Украина станет членом, но пока слишком рано говорить точно, когда это произойдет», — отмечал Столтенберг.