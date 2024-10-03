«Участвовал в заговоре против мира». На экс-генсека НАТО подали в суд В Бельгии подали иск против экс-генсека НАТО Столтенберга из-за конфликта на Украине

Ушедший с поста генсека НАТО Йенс Столтенберг оказался в центре нескольких исков, которые против него один за другим подает французский издатель. Он считает, что Столтенберг виновен в преступлениях «против мира» и заговоре с целью осознано стравить Украину и Россию. Свои обвинения автор исков подкрепляет обширным разбором выступлений бывшего генерального секретаря и других западных лидеров, и даже написал о происходящем книгу.

Глава французской компании Talma Studios, 61-летний издатель Патрик Пазен, подал иск против экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга за развязывание конфликта Украины и России и преступления против мира. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст иска.

«Столтенберг участвовал в заговоре для осуществления конкретных действий, представляющих собой преступления против мира», — говорится в документе.

Автор иска привел «обширную аргументацию», отмечает агентство. Он считает, что НАТО специально готовило Украину к вооруженному конфликту. В числе доказательств Пазен упомянул признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, что Минские соглашения по Донбассу должны были выиграть время для Киева .

«Тогда, чтобы не допустить еще более худших вещей, все подписали это соглашение. Можно ли было предотвратить войну? Этот вопрос больше не актуален. Я считаю, что Минские соглашения дали Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами», — сказала Меркель в 2023 году в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Еще до начала СВО она также объясняла подписание соглашений «попыткой дать Украине время, чтобы стать сильнее». Президент России Владимир Путин называл эти слова абсолютно неожиданными и разочаровывающими .

Кроме неискренности насчет Минских договоренностей, автор иска против Столтенберга заявил, что тот срывал попытки решить проблемы между Россией, Украиной и Западом дипломатическим путем. В том числе, провалил переговоры по российским предложениям о евробезопасности в январе 2022 года.

«Он, имея возможность предотвратить конфликт, раздувал его», — пояснил Пазен.

Не первый иск

Со слов француза, он подал иск в суд Брюсселя (Бельгия) 27 сентября. Приняли ли документ к рассмотрению, неизвестно. В апреле и феврале Пазен уже обращался с иском против Столтенберга в суд Франции. Копия февральского заявления есть в открытых источниках, там на 35 страницах издатель подробно разбирает выступления бывшего генсека и обвиняет его во лжи и искажении фактов. Свои выступления против Столтенберга Пазен характеризовал как «гражданский поступок». Он также написал книгу » Война на Украине: Уголовная ответственность Запада – Наши варианты остановить кризис».

Среди своих резких жалоб на Столтенберга издатель говорил, что Украина первой спровоцировала конфликт в Донбассе, когда начала антитеррористическую операцию в регионе. Он также утверждал, что Киев обострил ситуацию в регионе еще до введения российских войск в 2022-м.

«Пазен сообщил, что в 2022 году глава киевского режима Владимир Зеленский и руководители стран Запада были уверены, что Россия нападет в ночь на 16 февраля. По его мнению, после того, как этого не произошло, Украина сама начала массированные обстрелы Донбасса», — описывает позицию француза «Регнум».

В вину Столтенбергу издатель приписывает и то, что тот не вмешался в происходящее до СВО, когда в Донбассе были обстрелы, которые нарушали мирные соглашения сторон, но Запад не вмешался, хотя и выступал гарантом договоренностей.

По мнению бельгийского адвоката Филиппа Ванлангендонка, который представляет интересы Пазена в суде, теоретически подобные претензии к Столтенбергу грозят экс-главе НАТО пожизненным заключением .

«Мы говорим об очень серьезных обвинениях. Бельгийский закон предусматривает за них возможность пожизненного заключения, поскольку в Бельгии нет смертной казни», — уточнил юрист.

Адвокат обратил внимание на то, что к расследованию против Столтенберга могут присоединиться любые лица или организации, которых затронул конфликт на Украине.

Обещания без конкретики

65-летний Столтенберг был главой НАТО на протяжении десяти лет, покинув пост 1 октября. В сентябре он признался, что считает конфликт на Украине одним из своих худших провалов.

«Что бы вы назвали самыми большими разочарованиями, неудачами, катастрофами?» — поинтересовался у политика журналист CNN.

«Полномасштабное вторжение на Украину», — первым делом ответил Столтенберг. На второе место он поставил скандальный вывод американских войск из Афганистана в 2021-м.

Говоря об Украине, бывший генсек призывал союзников активнее поддерживать Киев, посылать больше военной помощи.

«Потому что сейчас президент Путин, как я боюсь, верит, что сможет переждать нас. И пока он верит в это, война будет продолжаться <...> Не думаю, что мы можем изменить мнение Путина, но мы можем изменить его расчеты», — пояснял Столтенберг.

Однако при этом политик подчеркивал, что НАТО не хочет быть напрямую стороной конфликта. Поэтому, например, не будет помогать ВСУ сбивать российские ракеты. В похожем ключе Столтенберг указывал на необходимость ясных «долгосрочных перспектив» для Украины, но не называл конкретные сроки ее принятия в НАТО.

«Все союзники согласны с тем, что Украина станет членом, но пока слишком рано говорить точно, когда это произойдет», — отмечал Столтенберг.