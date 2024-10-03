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Политика

Над четырьмя регионами России сбили 113 БПЛА. Военная операция на Украине, день 953-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 953-й день

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Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области

Константин Михальчевский/РИА Новости
По данным МО РФ, за ночь средства ПВО перехватили 113 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями. Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Казани. «Страна.ua» пишет о взрывах в Харькове и Одессе, а «Общественное» — о взрывах в Киеве. В России арестовали имущество украинского миллиардера Александра Гереги. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:33

Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, написал назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

08:24

«Страна.ua» пишет о ночных взрывах в Одессе и Харькове.

08:17

Украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о нескольких ночных взрывах в Киеве.

08:13

Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу Международного аэропорта Казани из-за технических причин после массовой ночной атаки беспилотников.

08:07

РИА Новости выяснило, что еще в апреле в России арестовали имущество украинского миллиардера Александра Гереги. Он владеет несколькими фирмами, относящимися к ООО «РусЛайн Ко», чьи объекты национализировали в Крыму.

08:03

⚡️Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 113 украинских беспилотников: 73 над территорией Белгородской области, 25 над Воронежской, 14 над Курской и один над Брянской.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 953-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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