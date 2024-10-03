Над четырьмя регионами России сбили 113 БПЛА. Военная операция на Украине, день 953-й

Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, написал назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.
Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу Международного аэропорта Казани из-за технических причин после массовой ночной атаки беспилотников.
РИА Новости выяснило, что еще в апреле в России арестовали имущество украинского миллиардера Александра Гереги. Он владеет несколькими фирмами, относящимися к ООО «РусЛайн Ко», чьи объекты национализировали в Крыму.
⚡️Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 113 украинских беспилотников: 73 над территорией Белгородской области, 25 над Воронежской, 14 над Курской и один над Брянской.