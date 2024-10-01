Что такое «Хезболла» и почему она враждует с Израилем? Главное о конфликте История появления «Хезболлы»: войны с Израилем, отношения с Ираном, отличия от ХАМАС

«Хезболла» — одна из самых известных радикальных исламских группировок на Ближнем Востоке и одновременно политическая организация в Ливане, взявшая на себя часть социальных функций государства. Она появилась во время ливанской гражданской войны, а ее становление связано с противостоянием Израилю. Об истории создания «Хезболлы», ее целях, отношениях с Израилем, Ираном и ХАМАС «Газете.Ru» рассказал востоковед Андрей Чупрыгин.

Что такое «Хезболла»

«Хезболла» — это военно-политическое движение в Ливане. В зависимости от разных арабских диалектов может произноситься как «Хезболла», «Хизболла», «Хизбулла», «Хезболлах», «Хизболлах», «Хизбуллах».

В переводе с арабского «Хезболла» — «партия Бога». Отсюда и другое название ливанской группировки — «Партия Аллаха».

С момента основания в первой половине 1980-х «Хезболла» принципиально выступала против Израиля и была участником горячих конфликтов с ним — на территории Южного Ливана в 1985-2000 годах и Второй ливанской войны в 2006-м. По сей день на границе между государствами случаются перестрелки и обмены ударами.

«Хезболла» выступает основным союзником Ирана в Ливане. Организацию часто называют иранской «прокси» — то есть группировкой, посредством которой Тегеран противостоит Израилю, не вступая в прямые столкновения.

«Хезболла» разделена на два крыла: боевое, которое устраивает атаки и диверсии, и политическое, легально участвующее в общественной жизни Ливана. Значительная часть шиитской молодежи страны поддерживает группировку, чему способствует ее успешная пропаганда и широкая общественная деятельность, рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Помимо боевых подразделений, у организации есть скаутское движение, благотворительные и медицинские организации, сеть спортивных центров и даже собственный футбольный клуб. Все это формирует большую базу сторонников, которые поддерживают «Хезболлу» даже без вступления в ее ряды.

Шиитское население юга Ливана часто находилось в социально-экономической изоляции и бедности. «Хезболла» заполнила вакуум, предоставляя социальные услуги, такие как медицинская помощь, образование и инфраструктура, что повысило ее популярность среди местных жителей. Андрей Чупрыгин старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, востоковед

Где базируется

«Хезболла» контролирует южные районы Ливана, особенно приграничные с Израилем, а также имеет влияние в долине Бекаа и бейрутском пригороде (штаб-квартира «Хезболлы» находится в Бейруте — столице Ливана). Кроме того, у боевиков группировки есть военные базы и склады с оружием на южной ливанской границе.

Кто возглавляет

Многолетним лидером «Хезболлы» был Сайед Хасан Насралла, возглавлявший организацию с 1992 года. Он занимал должность генерального секретаря, руководил Советом шуры и пятью подсоветами: политической ассамблеей, ассамблеей джихада, парламентской ассамблеей, исполнительной ассамблеей и судебной ассамблеей. Считалось, что он поддерживает постоянные тесные контакты с властями Ирана и Сирии.

Насралла был убит 27 сентября 2024 года в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу «Хезболлы» на юге Бейрута. Его преемником был назначен его двоюродный брат и один из членов руководства группировки Хашем Сафиеддин.

Предшественник Насраллы — Аббас аль-Мусави, называвший Израиль «раковой опухолью Ближнего Востока» и обещавший «стереть всякое упоминание об Израиле в Палестине», был убит в 1992 году. Вертолет, в котором он летел с женой, сыном и четырьмя спутниками, сбила израильская армия, все находившиеся на борту погибли.

Как появилась «Хезболла»

Годом основания «Хезболлы» большинство исследователей считают 1982-й во время 15-летней гражданской войны в Ливане (1975-1990 годов), но некоторые указывают на 1983-й, когда боевики организации совершили первые теракты, или 1985-й, когда они опубликовали первый манифест. В нем сторонники движения заявили, что их основной целью является уничтожение Израиля и избавление Ливана и всего Ближнего Востока от западного влияния.

С момента основания «Хезболла» использовала террор как инструмент противостояния с Израилем, устраивая рейды и нападения смертников на ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) и ее объекты в Ливане.

Причины появления «Хезболлы»: гражданская война и иранская революция

Одной из основных предпосылок к возникновению радикального шиитского движения стала гражданская война в Ливане. Ее причиной был дисбаланс в обществе, пояснил Андрей Чупрыгин. Суннитов в стране стало больше после прибытия палестинских беженцев, и это спровоцировало недовольство местных мусульман-шиитов.

«В этот период, как впрочем и до, и после, Ливан переживал глубокий внутренний конфликт, который затронул множество этнических и религиозных групп. Противоречия, возникшие на почве религиозно-этнических обид и несправедливостей, привели к возникновению нескольких вооруженных группировок, которые по «доброй» ближневосточной традиции начали воевать друг с другом», — объяснил востоковед.

Шииты Ливана начали налаживать связи с представителями иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов великого аятоллы Хомейни. Считается, что именно это формирование занималось боевой подготовкой и снабжением «Хезболлы». Связи помогало укрепить и то, что большинство населения и руководство Ирана также являются шиитами.

В это же время Ливан стал полем битвы в очередном витке арабо-израильского конфликта. В 1982 году на юг Ливана вошли израильские войска, которые хотели покончить с базировавшейся в стране на тот момент Организацией освобождения Палестины (ООП). Израильская армия тогда овладела Бейрутом. Некоторые части Ливана израильтяне продолжали контролировать вплоть до 2000 года.

По словам собеседника «Газеты.Ru», с момента своего основания «Хезболла» прошла значительный путь развития.

«Хезболла» превратилась из небольшой вооруженной группировки в мощную военно-политическую организацию, имеющую значительное влияние в ливанской политике и на Ближнем Востоке. Андрей Чупрыгин востоковед

В 1992 году организация впервые приняла участие в парламентских выборах в Ливане и с тех пор активно участвует в политической жизни страны. Причем были периоды, когда «Хезболла» была самой влиятельной силой в Ливане, подчеркнул эксперт.

Помимо гражданской войны, причиной появления «Хезболлы» послужила Исламская революция в Иране, которая оказала значительное влияние на шиитские сообщества по всему Ближнему Востоку. Ливан не стал исключением.

«Революционные идеи и поддержка со стороны нового иранского правительства сыграли важную роль в формировании «Хезболлы». Иран под руководством аятоллы Хомейни активно поддерживал создание и финансирование шиитских группировок на Ближнем Востоке. При этом необходимо учитывать, что «Хезболла» возникла как ливанская группировка внутри ливанского контекста. Вопрос о том, насколько Иран был инициатором создания «Хезболлы» дискутируется. Очевидно, правильно было бы предположить, что Имад Мугния старший член и начальник спецслужб «Хезболлы» с товарищами сами придумали концепцию, а Иран воспользовался возможностью поддержать новый элемент «шиитского пояса сопротивления», — рассказал Чупрыгин.

Чего добивается «Хезболла»

Одной из изначальных декларируемых «Хезболлой» целей было установление в Ливане религиозного государства по примеру Ирана. Еще в 1985 году «Хезболла» в своей программе выразила приверженность идеалам исламского правления, озвучила стремление бороться за национальную свободу. В тот период основной задачей группировки было также изгнание израильтян с ливанской территории.

В негативном отношении к Израилю «Хезболла» схожа с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

«Хезболла» возникла как движение, основанное на принципах шиитского ислама и стремлении к созданию исламского государства по образцу Ирана. Организация позиционирует себя в качестве защитника шиитского населения Ливана и борца против западного империализма и израильской оккупации. На самом деле, до сих пор не было замечено серьезных попыток «создать государство». «Хезболла» больше заинтересована в сильной позиции внутри ливанского политического контекста», — отметил Андрей Чупрыгин.

«Хезболла» и Иран

После того как в Иране появилось новое поколение лидеров, «Хезболла» стала вести себя более прагматично и успешно встроилась в политическую систему Ливана. Однако ни радикальная риторика, ни террористическая активность группировки не сошли на нет. Считается, что именно Иран оказывал и продолжает оказывать основную поддержку «Хезболле» при посредничестве Сирии — в виде финансирования, поставок оружия и помощи в подготовке боевиков.

На официальном уровне в Тегеране эту связь отрицают, однако западные разведки на протяжении десятилетий говорят о том, что Иран если не руководит напрямую, то имеет серьезное влияние на «Хезболлу» и посредством нее оказывает давление на Израиль.

«Поддержка со стороны Ирана сыграла ключевую роль в укреплении «Хезболлы» как военной силы. Изначально вооружением и обучением подразделений «Хезболлы» занимался КСИР. Сирия предоставила логистическую помощь. Именно через территорию Сирии шла основная помощь со стороны Ирана. В определенной степени сирийские политические элиты были всегда одной из сторон поддержки организации», — рассказал востоковед.

Отношения Израиля и «Хезболлы»

Период Первой ливанской войны и оккупации Южного Ливана

Изначально задачей «Хезболлы» была борьба с израильским вторжением в Южный Ливан, также известным как Ливанская война 1982 года или операция «Мир Галилее». Тогда силы израильской армии уничтожили базы Организации освобождения Палестины (ООП) в регионе и захватили столицу Ливана — Бейрут.

Помимо сопротивления внутри Ливана, «Хезболла» отвечала Израилю терактами против его граждан и объектов за границей. Считается, что шиитская группировка причастна к двум взрывам террористов-смертников в столице Аргентины, — у посольства Израиля в 1992 году и у еврейского культурного центра в 1994-м — в результате которых в общей сложности погибли больше 100 человек. А также к теракту у посольства Израиля в Лондоне в 1994-м, тогда пострадали 20 человек.

Но и после того, как Израиль вывел войска из Южного Ливана в 2000 году, его противостояние с «Хезболлой» не закончилось.

Период Второй ливанской войны

Новый виток конфликта спровоцировали действия «Хезболлы» 12 июля 2006 года. Боевики группировки, контролировавшие Южный Ливан, напали на пограничный патруль израильской армии, в результате чего погибли восемь израильтян, а двое военнослужащих ЦАХАЛ были взяты в плен.

Ответом Израиля стала крупномасштабная военная операция «Достойное возмездие», больше известная как Вторая ливанская война. Противостояние продолжалось 34 дня, за время которых «Хезболла» выпустила тысячи ракет по израильской территории. Главные усилия армии Израиля были направлены на обнаружение и уничтожение пусковых установок и реактивных систем залпового огня. По ночам авиация охотилась за ракетчиками, а днем бомбила объекты инфраструктуры Ливана. Одновременно по всей стране уничтожались вышки мобильной связи, бензоколонки, нефтехранилища.

Лидер «Хезболлы» шейх Хасан Насралла уже после окончания боевых действий признался, что не стал бы отдавать приказ о захвате израильских солдат, если бы предполагал, что это решение приведет к широкомасштабной войне в Ливане.

Во время Второй ливанской войны с израильской стороны было убито 170 человек, в том числе около 120 военных ЦАХАЛ, были ранены 2,5 тысячи человек. Число погибших боевиков «Хезболлы» варьируется от 250 до более 700. Жертвы среди мирного населения, полицейских и военных Ливана превысили 1200 человек.

«Противостояние «Хезболлы» Израилю носит характер исторического императива. С самого начала «Хезболла» организовалась как вооруженное противодействие Израилю на юге Ливана. Прошло время, ситуация несколько изменилась, а политическая антиизраильская позиция шиитского движения осталась активной. Вероятно, это связано с тем, что Иран до сих пор остается ее союзником и периодическим спонсором», — подчеркнул востоковед Андрей Чупрыгин.

Как к «Хезболле» относятся другие страны

«Хезболла» в целом признана террористической организацией Лигой арабских государств Катар, ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия, Оман, Бахрейн, Сомали, Коморы, Мавритания, Йемен, Судан, Джибути, Канадой, США, Израилем и Египтом. Некоторые страны Евросоюза, такие как Франция, Нидерланды, Германия, а также Австралия и Великобритания признают террористическим только боевое крыло шиитской организации.

В 2018 году Госдепартамент США назвал «Хезболлу» одной из пяти крупнейших преступных организаций мира.

Группировку обвиняют в совершении терактов, направленных на объекты на территории Израиля и за рубежом, а также проведении операций в США, Азии и Африке.

Во многих странах «Хезболлу» не считают террористической организацией. Движение поддерживает неплохие отношения с некоторыми шиитскими государствами, а также группировками, участвующими в палестино-израильском конфликте. Наиболее близкие отношения у «Хезболлы» сложились с Ираном, Сирией и ХАМАС.

Россия не считает «Хезболлу» террористической группировкой. Это официально объясняется тем, что она является законной общественно-политической силой в Ливане и не совершала терактов на территории России.

Войны и теракты с участием «Хезболлы»

О «Хезболле» начали говорить как о серьезной боевой силе после организации ею нескольких громких терактов, в числе которых:

нападение на штаб-квартиру израильских сил на юге Ливана в 1982 году (погибло более 300 человек);

серия похищений американских военнослужащих с 1983 по 1992 год в Бейруте (всего похищено 29 американцев; трое убиты, среди них — начальник отделения ЦРУ и подполковник морской пехоты США);

серия терактов в 1983 году возле посольств США и Франции в Кувейте (в результате были убиты пять человек и ранены более 80);

нападение на казармы американского и французского миротворческого контингентов в Бейруте в 1983 году (террористы-смертники взорвали бомбу возле казарм морской пехоты США и Франции, в результате чего 241 американец и 58 французов были убиты, 128 американцев ранены);

взрыв смертника возле посольства около еврейского культурного цента в столице Аргентины Буэнос-Айресе в 1994 году (85 убитых, больше 300 раненых);

теракт в Бейруте в 2005 году (террорист-смертник взорвал бомбу, которая убила бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири и ранила 231 человека);

захват части Бейрута в 2008 году, который произошел после того, как правительство Ливана попыталось усилить контроль над инфраструктурой «Хезболлы» (убиты не менее 84 человек и ранены 119);

теракт в Болгарии в 2012 году (взрыв автобуса с израильскими туристами — шесть человек были убиты, в том числе болгарский водитель, не менее 32 были ранены).

Помимо участия в конфликтах с Израилем, боевики «Хезболлы» сражалась и в других странах. Так, во время Боснийской войны в 1992−1995 годах они выступили на стороне армии Республики Боснии и Герцеговины, состоявшей преимущественно из мусульман.

«Хезболла» и обострение палестино-израильского конфликта — 2023-2024

7 октября 2023 года боевики ХАМАС вторглись в Израиль. Одними из первых под удар боевиков попали посетители музыкального фестиваля Supernova, проходившего в пяти километрах от границы с сектором Газа, были убиты 347 участников рейва и 17 полицейских. Жертвами нападения также стали жители поселений и городов, расположенных близ сектор Газа — в общей сложности погибли около 1200 человек. Десятки мирных жителей, включая детей, были взяты в заложники.

В ответ на крупнейшее по числу жертв нападение со стороны ХАМАС правительство Израиля объявило в стране военное положение и начало наземную операцию в секторе Газа с целью уничтожить палестинскую группировку.

Традиционно сочувствующая палестинцам «Хезболла» сначала заверила, что не вмешается в конфликт, но довольно быстро изменила свою позицию.

На следующий день после атаки ХАМАС на Израиль, 8 октября, глава исполнительного совета «Хезболлы» Хашем Сафи ад-Лин заявил, что причиной операции ХАМАС стало неуважение Израиля к исламским святыням.

Представитель «Хезболлы» пригрозил, что «весь исламский народ» поднимется присоединиться к действиям ХАМАС, если США и Израиль продолжат «упорствовать в своей глупости».

После начала конфликта с ХАМАС были опасения, что «Хезболла» откроет полноценный второй фронт на северной границе Израиля. Ливанская группировка обладает гораздо большей военной мощью по сравнению с боевиками из Газы и способна нанести удар по территории Израиля, который ЦАХАЛ будет намного сложнее отразить. Однако с начала операции против ХАМАС «Хезболла» по состоянию на начало осени 2024 года ограничивалась точечными ракетными обстрелами и атаками дронов на Израиль и не предпринимала попыток развязать полномасштабные боевые действия, хотя ее риторика оставалась угрожающей.

Атака с помощью пейджеров и масштабная война

В начале июля 2024 года западные СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что Израиль сам готовится начать крупную военную операцию против «Хезболлы» в ближайшее время.

17-18 сентября против группировки была проведена одна из самых необычных операций, организованных, как считается, израильскими спецслужбами: были дистанционно взорваны тысячи принадлежавших членам группировки пейджеров участники «Хезболлы» поддерживали коммуникацию с помощью пейджеров, так как они меньше подвержены взломам, а сообщения сложнее перехватить. В результате более 40 человек погибли, несколько тысяч были ранены, около 500 пострадавших лишились зрения.

Вскоре после этого, 23 сентября израильская армия объявила о начале операции «Стрелы Севера» против «Хезболлы». Ее целью была названа защита израильтян и необходимость демонтажа инфраструктуры для атак вдоль границы, чтобы гарантировать, что группировка не сможет осуществить нападение на северные районы Израиля. По территории Ливана были нанесены авиаудары, израильские военные призвали мирных граждан, проживающих близ используемых «Хезболлой» объектов, эвакуироваться. В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля начала «ограниченную» наземную операцию на юге Ливана.

ХАМАС и «Хезболла»: разница и сходства движений

В чем сходство

ХАМАС и «Хезболла» настроены крайне враждебно в отношении Израиля и выступают за палестинское государство в границах до 1948 года.

Обе организации имеют в своем составе политические и военные крылья. ХАМАС и «Хезболла» устраивают теракты, а наряду с этим имеют представительство в законодательных и исполнительных органах власти (сектора Газа и Ливана соответственно). При этом «Хезболла» считается более радикальной организацией.

В чем разница

ХАМАС причисляет себя к суннитским исламистским организациям и равняется на террористическую группировку «Братья-мусульмане» (организация запрещена в России). «Хезболла» — шиитская исламистская группировка . Между последователями этих двух мусульманских течений есть заметные религиозные противоречия, но они забываются, когда заходит речь о противостоянии общему идеологическому врагу. Например, считается, что в борьбе с Израилем значительную поддержку ХАМАС оказывает шиитский Иран.

«ХАМАС, в отличие от «Хезболлы», имеет четко сформулированную задачу построения исламского государства в Палестине. «Хезболла» же, хотя и демонстрировала приверженность иранской системе «вилаят-э-факих» современная шиитская государственно-правовая доктрина, предусматривающая верховенство религии, тем не менее избегает призывов к полной исламизации, например, Ливана, стремясь не оттолкнуть от себя политических союзников», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

ХАМАС, действующий преимущественно на палестинских территориях, более децентрализован, в то время как у «Хезболлы» выстроена строгая иерархическая структура.

«В любом случае, стоит помнить, что «Хезболла» родилась в огне сопротивления израильской оккупации южного Ливана и таковой остается до сих пор», — заключил Чупрыгин.