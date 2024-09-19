Готовились несколько лет: как Израиль провернул операцию с подрывом тысяч пейджеров

Еще до того, как участники «Хезболлы» перешли на использование пейджеров, израильская разведка создала в Венгрии подставную компанию B.A.C. Consulting, которая выдавала себя за производителя этих устройств. Об этом сообщила The New York Times, журналисты которой опросили 12 действующих и бывших военных и сотрудников разведки.
«На самом деле она [компания] была частью израильского фронта», — пишет NYT.
B.A.C. Consulting купила разрешение на производство устройств от имени тайваньской компании Gold Apollo.
Чтобы скрыть настоящих учредителей — офицеров израильской разведки — были созданы по крайней мере еще две подставные компании. При этом B.A.C. Consulting по-настоящему собирал пейджеры для «обычных клиентов», утверждает американское издание.
«Но единственным клиентом, который действительно имел значение, была «Хезболла», и ее пейджеры были далеки от обычных. Изготовленные отдельно, они содержали батареи, начиненные взрывчатым веществом», — пишет NYT.
Впрочем, в разговоре с РИА Новости представитель B.A.C. Consulting заявил, что компания не производила гаджеты.
«Мы никогда не занимались производством пейджеров, компания консультирует бизнес. Абсолютно не понимаю, в чем дело», — сказал собеседник агентства.
Слабое место — секретность
Израильтяне решили организовать атаку с использованием пейджеров из-за опасений генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы по поводу уязвимости смартфонов.
«Вы спрашиваете меня, где агент, — говорил Насралла в ходе одного из своих обращений. — Я говорю вам, что телефон в ваших руках, в руках вашей жены и в руках ваших детей — это агент. Закопайте его. Положите его в железный ящик и заприте».
Насралла был убежден, что израильская разведка обладает средствами для взлома смартфонов и может включать микрофоны и камеры, чтобы шпионить за владельцами гаджетов, пишет NYT. Лидер движения исключил использование телефонов на встречах организации и запретил обсуждать по ним какие-либо планы и сообщать о маршрутах передвижения.
«Он приказал офицерам «Хезболлы» всегда носить с собой пейджеры, в случае войны их предполагалось использовать для того, чтобы сообщать приказы», — пишет NYT.
Гаджеты, взорвавшиеся в Ливане, начали поставляться в страну еще летом 2022 года — сначала в небольших количествах, но после указаний Насраллы все увеличивающимися объемами.
«Сотрудники [израильской] разведки называли пейджеры «кнопками», на которые можно нажать, когда наступит подходящий момент. Похоже, этот момент наступил на этой неделе», — пишет американская газета.
Прежде чем нажать на «кнопку», израильские спецслужбы отправили на пейджеры сообщения на арабском языке якобы от руководства «Хезболлы», чтобы побудить большое число людей поднести их к лицу.
«Через несколько секунд Ливан погрузился в хаос»
Первая волна взрывов в Ливане (а также Сирии) прошла 17 сентября. По данным минздрава страны, в первый день погибли 12 человек, в том числе два ребенка, в больницы с ранениями доставили 2,8 тыс. человек.
Серия взрывов в Ливане на этом не закончилась: 18 сентября, когда в Бейруте начали хоронить погибших днем ранее, взрывы раздались вновь. В ходе второй волны взорвались рации, телефоны, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах. Взрывы привели к гибели еще 25 человек. Общее число жертв обеих атак — не менее 30, тысячи ранены.
По данным источника Reuters, в планировании операции, которую израильтяне готовили более года, участвовало подразделение 8200 Армии обороны Израиля. Его специалисты изучали, как внедрить этап с начинением взрывчаткой в производственный процесс.
«Хезболла» возложил ответственность за организацию взрывов на Израиль, пригрозив «справедливым ответом».