Ситация в Бейруте после серии взрывов, 18 сентября 2024 года

Готовились несколько лет: как Израиль провернул операцию с подрывом тысяч пейджеров NYT: Израиль заранее создал подставные фирмы для выпуска взрывающихся пейджеров

Израиль создал «современного троянского коня», готовя операцию против «Хезболлы» в Ливане, пишет NYT. Еще за несколько лет до подрыва пейджеров его разведка открыла в Венгрии подставную компанию, главным «клиентом» которой стала «Хезболла». В результате серии взрывов погибли около 30 человек, тысячи ранены. Официально Израиль не брал на себя ответственность за операцию, но негласно Моссад признал, что стоял за атакой. Перед взрывом спецслужбы отправили на пейджеры сообщения на арабском языке якобы от руководства «Хезболлы», чтобы как можно больше людей поднесли гаджеты к лицу.

Еще до того, как участники «Хезболлы» перешли на использование пейджеров, израильская разведка создала в Венгрии подставную компанию B.A.C. Consulting, которая выдавала себя за производителя этих устройств. Об этом сообщила The New York Times, журналисты которой опросили 12 действующих и бывших военных и сотрудников разведки.

«На самом деле она [компания] была частью израильского фронта», — пишет NYT.

B.A.C. Consulting купила разрешение на производство устройств от имени тайваньской компании Gold Apollo.

Чтобы скрыть настоящих учредителей — офицеров израильской разведки — были созданы по крайней мере еще две подставные компании. При этом B.A.C. Consulting по-настоящему собирал пейджеры для «обычных клиентов», утверждает американское издание.

«Но единственным клиентом, который действительно имел значение, была «Хезболла», и ее пейджеры были далеки от обычных. Изготовленные отдельно, они содержали батареи, начиненные взрывчатым веществом», — пишет NYT.

Впрочем, в разговоре с РИА Новости представитель B.A.C. Consulting заявил, что компания не производила гаджеты.

«Мы никогда не занимались производством пейджеров, компания консультирует бизнес. Абсолютно не понимаю, в чем дело», — сказал собеседник агентства.

Слабое место — секретность

Израильтяне решили организовать атаку с использованием пейджеров из-за опасений генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы по поводу уязвимости смартфонов.

«Вы спрашиваете меня, где агент, — говорил Насралла в ходе одного из своих обращений. — Я говорю вам, что телефон в ваших руках, в руках вашей жены и в руках ваших детей — это агент. Закопайте его. Положите его в железный ящик и заприте».

Насралла был убежден, что израильская разведка обладает средствами для взлома смартфонов и может включать микрофоны и камеры, чтобы шпионить за владельцами гаджетов, пишет NYT. Лидер движения исключил использование телефонов на встречах организации и запретил обсуждать по ним какие-либо планы и сообщать о маршрутах передвижения.

«Он приказал офицерам «Хезболлы» всегда носить с собой пейджеры, в случае войны их предполагалось использовать для того, чтобы сообщать приказы», — пишет NYT.

Гаджеты, взорвавшиеся в Ливане, начали поставляться в страну еще летом 2022 года — сначала в небольших количествах, но после указаний Насраллы все увеличивающимися объемами.

«Сотрудники [израильской] разведки называли пейджеры «кнопками», на которые можно нажать, когда наступит подходящий момент. Похоже, этот момент наступил на этой неделе», — пишет американская газета.

Прежде чем нажать на «кнопку», израильские спецслужбы отправили на пейджеры сообщения на арабском языке якобы от руководства «Хезболлы», чтобы побудить большое число людей поднести их к лицу.

«Через несколько секунд Ливан погрузился в хаос»

Первая волна взрывов в Ливане (а также Сирии) прошла 17 сентября. По данным минздрава страны, в первый день погибли 12 человек, в том числе два ребенка, в больницы с ранениями доставили 2,8 тыс. человек.

Серия взрывов в Ливане на этом не закончилась: 18 сентября, когда в Бейруте начали хоронить погибших днем ранее, взрывы раздались вновь. В ходе второй волны взорвались рации, телефоны, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах. Взрывы привели к гибели еще 25 человек. Общее число жертв обеих атак — не менее 30, тысячи ранены.

По данным источника Reuters, в планировании операции, которую израильтяне готовили более года, участвовало подразделение 8200 Армии обороны Израиля. Его специалисты изучали, как внедрить этап с начинением взрывчаткой в производственный процесс.

«Хезболла» возложил ответственность за организацию взрывов на Израиль, пригрозив «справедливым ответом».