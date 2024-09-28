«Друзья мира» готовы организовать саммит по Украине. Военная операция, день 948-й

8:12

Мировое сообщество считает, что украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля и идти по пути эскалации, заявил глава МИД КНР.

По его словам, нельзя допустить использования оружия массового уничтожения и атаки на атомные станции в конфликте между Россией и Украиной.