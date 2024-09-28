«Друзья мира» готовы организовать саммит по Украине. Военная операция, день 948-й

После вторжения украинских войск в Курскую область в начале августа более 150 тысяч россиян были вынуждены бросить свои дома и бежать от линии фронта. Несколько сотен из них вывезли в Московскую область и расселили по детским лагерям. Корреспондент «Газеты.Ru» съездила в подмосковную «Дружбу» и узнала у курян, в каких условиях они живут второй месяц и чего ждут дальше.
ВС РФ продвинулись на один километр на участке Нижней Паровой в Курской области, заявил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Платформа «Друзья мира», созданная «глобальным Югом» для разрешения конфликта на Украине, готова организовать мирный саммит с участием Москвы и Киева, заявил советник президента Бразилии Селсу Аморим.
Предстоящая зима может стать для Украины, которая пытается восстановить энергосистему после массированных ударов, одной из самых тяжелых за все время боев, пишет The Washington Post.
Мировое сообщество считает, что украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля и идти по пути эскалации, заявил глава МИД КНР.
По его словам, нельзя допустить использования оружия массового уничтожения и атаки на атомные станции в конфликте между Россией и Украиной.
ВСУ на херсонском направлении ослаблены, часть их подразделений переброшены в Донбасс и в Курскую область, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Сальдо.
Средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один – над Курской, сообщили в Минобороны РФ.