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Политика

«Друзья мира» готовы организовать саммит по Украине. Военная операция, день 948-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 948-й день

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Работа артиллеристов группировки «Днепр» в Херсонской области

Алексей Коновалов/ТАСС
Средства ПВО за ночь сбили четыре беспилотника над Белгородской и Курской областями. ВС РФ продвинулись на один километр на участке Нижней Паровой в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Платформа «Друзья мира», созданная глобальным Югом для разрешения конфликта на Украине, заявила о готовности организовать мирный саммит с участием Москвы и Киева. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:42

🔴 Еще один взрыв произошел в Сумах, сообщил «24-й канал».

8:35

После вторжения украинских войск в Курскую область в начале августа более 150 тысяч россиян были вынуждены бросить свои дома и бежать от линии фронта. Несколько сотен из них вывезли в Московскую область и расселили по детским лагерям. Корреспондент «Газеты.Ru» съездила в подмосковную «Дружбу» и узнала у курян, в каких условиях они живут второй месяц и чего ждут дальше.

8:26

ВС РФ продвинулись на один километр на участке Нижней Паровой в Курской области, заявил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

8:23

Платформа «Друзья мира», созданная «глобальным Югом» для разрешения конфликта на Украине, готова организовать мирный саммит с участием Москвы и Киева, заявил советник президента Бразилии Селсу Аморим.

8:21

Предстоящая зима может стать для Украины, которая пытается восстановить энергосистему после массированных ударов, одной из самых тяжелых за все время боев, пишет The Washington Post.

8:17

🔴 Серия взрывов произошла в Сумах, сообщает телеканал «Общественное».

8:14

Взрыв ночью произошел в Днепре, сообщило издание «Общественное».

8:12

Мировое сообщество считает, что украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля и идти по пути эскалации, заявил глава МИД КНР.

По его словам, нельзя допустить использования оружия массового уничтожения и атаки на атомные станции в конфликте между Россией и Украиной.

8:10

8:07

Средства ПВО уничтожили украинский дрон над Орловской областью — Минобороны РФ

8:05

ВСУ на херсонском направлении ослаблены, часть их подразделений переброшены в Донбасс и в Курскую область, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Сальдо.

8:03

Средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один – над Курской, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 948-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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