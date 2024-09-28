Сырский прячется, а главу генштаба поймали на взятках: в Раде раскритиковали верхушку ВСУ Депутат Рады Безуглая заявила, что главком ВСУ Сырский прячется на даче

Главком ВСУ Сырский и глава генштаба Баргилевич пропали из поля зрения общественности, сообщила нардеп Марьяна Безуглая. Первый, по ее словам, «прячется» на своей даче, а второй, предположительно, попался на взятках. Официально командование ВСУ эти слухи не комментирует — что, как считает Безуглая, «еще больше усугубляет и так низкий авторитет» генштаба.

Начальник генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Анатолий Баргилевич попался на взятках, а главком украинской армии Александр Сырский в это время «прячется на даче», заявила в соцсетях украинская нардеп Марьяна Безуглая, регулярно критикующая командование украинской армии.

«Интересно, почему Сырский продолжает прятаться в Харьковской области, в частности, по моей информации, на своей даче, а начальника Генерального штаба Баргилевича уже давно не видели?» — написала Безуглая.

Она добавила, что о взятках Баргилевича известно из слухов, которые циркулируют внутри армии. Кроме того, она сочла подозрительным, что в последнее время документы за начальника генштаба подписывает его заместитель.

«Надеюсь, слухи о даче и взятке являются только выдумками. Но они распространяются везде, поэтому опровергните их и покажитесь. Оба. Прошу», — резюмировала Безуглая, подчеркнув, что распространение слухов «еще больше усугубляет и так низкий авторитет» генштаба.

До начала полномасштабного конфликта на Украине Баргилевич был замкомандующего Сухопутными войсками. В 2022 году его назначили начальником штаба восточной группировки войск, также был главой территориальной обороны. На место руководителя Генштаба генерал перешел в начале февраля на фоне громкого увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного.

Отсутствие укреплений и «курская песочница»: за что Безуглая критиковала ВСУ

Безуглая известна частыми выпадами в сторону командования ВСУ, которые она строит на информации от собственных неизвестных источников. Только за сентябрь нардеп успела сделать несколько резких заявлений, в частности, заявив о «неадекватности» военного руководства, которая может привести к потере областных центров.

В последнем случае Безуглая обвинила командование в увлеченности «курской песочницей», то есть, вторжением в Курскую область России, ради которого украинские бригады снимаются с других участков фронта. В связи с этим нардеп призвала военных к «максимальной горизонтальной координации» — согласованию своих действий без высшего командования.

В числе последних неудачных решений ВСУ кроме концентрации на Курской области Безуглая также называла снятие комбрига на Угледарском направлении.

«Созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления россиян и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени», — предостерегала член Рады.

Также в сентябре она жаловалась на отсутствие должных укреплений в Донбассе и плохую подготовку мобилизованных, которые «не участвуют в боях и бегут из-за страха и необученности». Мобилизованные из числа офицеров, в частности, не проходили «слаживание» и не знают элементарных вещей.

На фоне крушения в начале сентября украинского истребителя F-16 Безуглая прямо призвала президента Украины Владимира Зеленского уволить Сырского и министра обороны Рустема Умерова. Она обвинила их в сокрытии улик вокруг этого происшествия.

«Момент, когда отставка обоих, Умерова и Сырского, с заменой их не на очередные «стулья», а с допуском нового поколения к руководству ВСУ и системными изменениями становится критически важной для существования государства», — резюмировала Безуглая.

За критикой Безуглой стоит определенная «партия власти», которая хочет с помощью нее сместить Сырского, предполагало украинское издание «Страна». По одной из версий, это глава украинского ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), стремящийся сам стать главкомом.

«Именно Буданова рассматривали как одного из главных кандидатов на должность главкома ВСУ накануне отставки Залужного. По итогу, однако, он проиграл «кастинг» Сырскому, но, вполне вероятно, от своих амбиций не отказался», — отмечала «Страна».

Ранее Безуглая занимала должность замглавы оборонного комитета Рады, но в сентябре ушла с этого места и стала членом комитета по иностранным делам. Сама она заявила, что сделала это по собственному желанию.