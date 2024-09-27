«Занимайтесь своими делами»: в Ташкенте отреагировали на запрос Москвы после избиения ребенка в школе Вице-спикер парламента Узбекистана попросил МИД РФ не вмешиваться в дела республики

МИД РФ сделал представление послу Узбекистана после инцидента с избиением русскоязычного ученика в школе Ташкента, сообщил ТАСС дипломатический источник. Ранее с призывом дать оценку произошедшему к узбекским властям обратилась официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров рекомендовал ей «заниматься своими внутренними делами».

Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров заявил, что России «следует заниматься своими внутренними делами». Так он прокомментировал запрос российского МИД в связи с избиением в школе Ташкента ученика из-за русского языка.

«Права ребенка нарушаются в школе Республики Узбекистан, в отношении ребенка гражданина Узбекистана, и меры принимаются на основании законов, принятых от имени народа Узбекистана! Было бы правильным, если бы они занимались полностью своими внутренними делами, а не заботились о наших внутренних делах», — говорится в посте Кадирова в Telegram.

Вице-спикер (в мае 2021 года именно Кадиров назвал оскорблением и провокацией для узбекского народа поднятие «пропитанного кровью представителей прогрессивной узбекской интеллигенции» флага СССР на концерте «Песни Победы» в Ташкенте. — «Газета.Ru») также подчеркнул, российские власти пытаются поднять шум на ровном месте.

​​Инцидент произошел в школе №188 в Чиланзорском районе Ташкента. Учительница русского языка несколько раз ударила ученика за просьбу вести урок на русском. После того как соответствующая видеозапись стала распространяться в соцсетях, педагога арестовали на семь суток. Правда, по информации Telegram-канала Mash, женщина получила наказание не за избиение ребенка, а за драку с замдиректора другого образовательного учреждения, в котором педагог работала до этого.

Человек, изначально выложивший ролик в интернет, утверждает, что родственники мальчика созванивались с учительницей, и та заявила, что ни о чем не жалеет, а Узбекистан — «это страна для узбеков, остальные пусть уезжают».

Русский в Узбекистане

Первый заместитель cпикера парламента Узбекистана Акмаль Саидов в беседе с «Ъ Волга-Урал» подчеркнул, что произошедшее в ташкентской школе является чрезвычайной ситуацией, а проблем с обучением на русском языке у узбекских школьников никогда не было.

«Это обстоятельство не является общей тенденцией для Узбекистана. Есть соответствующие государственные органы, которые будут заниматься (ситуацией). Я думаю, здесь такие эксцессы не остаются вне поля зрения. Но понимаете, лучше бы таких случаев не было», — сказал Саидов.

«У нас около 10 тыс. школ. Из них тысячи школ полностью с русским языком обучения. Тысячи школ, где на двух языках ведется занятие: и на русском, и на узбекском. Я оканчивал русскую школу, где три класса было с узбекским, один класс был с русским», — добавил он.

По словам депутата, русский язык по-прежнему занимает первое место после узбекского по количеству часов преподавания в школах. В Узбекистане также действуют 14 филиалов ведущих российских вузов.

Первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в свою очередь считает, что в Узбекистане сейчас нет возможностей для изучения русского языка, поэтому РФ построит там специальные учебные заведения.

«Притеснение русского языка связано с тем, что вымывается поколение, которое знало русский язык. Недостаточно возможностей его изучать, поэтому мы строим школы. Сегодня в Государственной думе ратифицировали внесенный правительством документ о создании центра для одаренных детей в Таджикистане. Строим и построили уже в Таджикистане, в Киргизии, будем строить в Узбекистане и так далее — в тех странах, которые хотят сохранять русский язык. К сожалению, не все хотят. Например, Украина не хочет», — посетовал он.

Реакция Москвы

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Узбекистан дать оценку сообщению о жестоком обращении с русскоязычным ребенком в школе Ташкента. «Содержание ролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку. Мы запросили официальных разъяснений у узбекистанской стороны», — указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что в «дружественных отношениях стратегического партнерства и союзничества» между Россией и Узбекистаном нет и не может быть места «какой-либо неприязни», особенно на языковой почве. Необходимы последовательные меры, «напоминающие общественности» о «благотворном влиянии многовекового использования русского языка в разных сферах», полагают в МИД.

«К узбекистанской стороне обращена настоятельная просьба дать материалу в СМИ правовую оценку и в случае обоснованности — принять меры к виновнику жестокого обращения с ребенком», — заключила представитель дипведомства.

Как передает ТАСС со ссылкой на дипломированный источник, МИД России сделал представление послу Узбекистана в Москве после инцидента с избиением ребенка в школе.

«Соответствующее представление сделано послу Узбекистана», — отметил собеседник агентства.

Российский омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что находится на связи с коллегой из Узбекистана Сурайе Рахмоновой, которая уже направила запросы в МВД страны и Министерство дошкольного и школьного образования. «Чиланзарский районный ОВД проводит доследственную проверку», — рассказала Львова-Белова.

Рахмонова также встретилась с матерью пострадавшего ребенка.

На случившееся в ташкентской школе отреагировал и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, заявивший о проявлениях «подлой русофобии».

«Оскорбление ребенка, побои ребенка, оскорбление по национальному признаку являются в любой цивилизованной стране преследуемым преступлением. Уверен, что Узбекистан и власти республики считают себя страной цивилизованной, а не первобытно-общинной», — написал он в Telegram.

Примаков пообещал, что Россотрудничество обратится к «российским компетентным органам» с просьбой рассмотреть возможность запрета въезда в Российскую Федерацию для избившей ребенка учительницы. «Целиком поддерживаем МИД России в его реакции», — подытожил он.