Зеленский приехал «с протянутой рукой» в Нью-Йорк на мероприятия высокой недели ГА ООН, чтобы попытаться убедить Запад снова поднять ставки в конфликте с ядерной державой, считает постпред РФ при ООН Небензя.
Все попытки ВСУ улучшить позиции и занять господствующие высоты в Курской области терпят провал на участках, которые контролируют бойцы «Ахмата», заявил Алаудинов.
Су-25 нанесли удар неуправляемыми ракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения ВСУ, участвующие в боевых действиях в зоне спецоперации, тают на глазах из-за комплектования из числа слабо подготовленных мобилизованных граждан. Об этом ТАСС заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Министр иностранных дел Польши Сикорский усомнился в праве России иметь место постоянного члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций.
Россия собирается одержать победу в конфликте на Украине, заверил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. В интервью ТАСС он отметил, что иного пути у страны нет, поскольку западные государства не понимают других методов.
Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине, если страны Запада не позволят «избавиться от раковой опухоли в виде киевского режима», заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во вторник на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.