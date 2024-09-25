Над Курской и Белгородской областями уничтожены два БПЛА. Военная операция на Украине, день 945-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 945-й день

Над Курской и Белгородской областями за ночь уничтожены два беспилотника, сообщили в Минобороны. Россия продолжит СВО, если страны Запада не позволят избавиться от «раковой опухоли в виде киевского режима», заявил постпред при ООН Небензя. Лавров заявил, что Россия победит в конфликте, развязанном Западом руками украинцев, поскольку другого языка страны Запада не понимают. Министр иностранных дел Польши Сикорский усомнился в праве России иметь место постоянного члена Совета безопасности ООН. «Газета.Ru» ведет хронику событий.