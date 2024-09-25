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Политика

Над Курской и Белгородской областями уничтожены два БПЛА. Военная операция на Украине, день 945-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 945-й день

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Сергей Бобылев/РИА Новости
Над Курской и Белгородской областями за ночь уничтожены два беспилотника, сообщили в Минобороны. Россия продолжит СВО, если страны Запада не позволят избавиться от «раковой опухоли в виде киевского режима», заявил постпред при ООН Небензя. Лавров заявил, что Россия победит в конфликте, развязанном Западом руками украинцев, поскольку другого языка страны Запада не понимают. Министр иностранных дел Польши Сикорский усомнился в праве России иметь место постоянного члена Совета безопасности ООН. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:13

Зеленский приехал «с протянутой рукой» в Нью-Йорк на мероприятия высокой недели ГА ООН, чтобы попытаться убедить Запад снова поднять ставки в конфликте с ядерной державой, считает постпред РФ при ООН Небензя.

9:07

Все попытки ВСУ улучшить позиции и занять господствующие высоты в Курской области терпят провал на участках, которые контролируют бойцы «Ахмата», заявил Алаудинов.

8:51

Су-25 нанесли удар неуправляемыми ракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

8:44

Подразделения ВСУ, участвующие в боевых действиях в зоне спецоперации, тают на глазах из-за комплектования из числа слабо подготовленных мобилизованных граждан. Об этом ТАСС заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

8:32

Министр иностранных дел Польши Сикорский усомнился в праве России иметь место постоянного члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

8:29

Россия собирается одержать победу в конфликте на Украине, заверил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. В интервью ТАСС он отметил, что иного пути у страны нет, поскольку западные государства не понимают других методов.

8:16

Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине, если страны Запада не позволят «избавиться от раковой опухоли в виде киевского режима», заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во вторник на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.

8:03

Над Курской и Белгородской областями за ночь уничтожены два БПЛА, сообщили в Минобороны.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 945-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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