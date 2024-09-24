Байден последний раз выступил с трибуны ГА ООН. Чего ждать России?

Джо Байден исключил остановку помощи Украине со стороны США. Выступая на Генассамблее ООН, американский лидер включил украинский кризис в число мировых вызовов наравне с войной на Ближнем Востоке и в Судане. Он отдельно отметил возможность мирного урегулирования между Израилем и Ливаном. А завершил свое последнее выступление с этой трибуны в качестве президента США призывом к мировому сообществу работать совместно. Зачем мировые лидеры собрались в Нью-Йорке и при чем тут Россия, в материале «Газеты.Ru».

Президент США Джо Байден выступил с последней речью с трибуны Генассамблеи ООН в качестве главы Белого дома. В ходе своего выступления политик уделил особое внимание глобальным кризисам, в том числе конфликту на Украине.

«Перед миром стоит очередной выбор. Продолжим ли мы поддерживать Украину, чтобы она одержала победу в этом конфликте и сохранила свободу, или отвернемся, позволив агрессии возобновиться, а стране быть уничтоженной?

Мы не можем позволить себе отвернуться и не откажемся от поддержки Украины до момента, пока она не добьется устойчивого и справедливого мира», — объявил Байден в присутствии участников недели высокого уровня 79-й сессии ГА ООН.

С точки зрения президента США, Россия якобы не смогла добиться главной цели своей военной операции на Украине — развала Североатлантического альянса. Байден продолжил, что украинский конфликт стал серьезным вызовом для мирового сообщества, таким же как война на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС или же гражданская война в Судане.

«Список можно продолжать. Но, возможно, благодаря всему, что я видел, и всему, что мы делали вместе на протяжении десятилетий, у меня есть надежда. Я знаю, что есть путь вперед. Я искренне верю, что мы находимся в новой переломной точке мировой истории, но выбор, который мы сделаем сегодня, определит наше будущее на десятилетия вперед», — сказал Байден.

Говоря об обстановке на Ближнем Востоке, президент США выделил обострение ситуации между Израилем и ливанской «Хезболлой», выразив уверенность в возможности урегулирования дипломатическим путем, поскольку «полномасштабные войны не в чьих-то интересах». В заключении Байден подчеркнул, что для мирового сообщества не будет ничего невозможного, «если мы будем работать вместе».

Мирный сбор в Нью-Йорке

Неделя высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН стартовала 24 сентября. Ежегодные дебаты в Нью-Йорке будут идти до 28 сентября, а также 30-го числа. Основная тема этого года — «Не оставлять никого в стороне: совместные действия во имя мира, устойчивого развития и человеческого достоинства для нынешнего и будущих поколений». Помимо общих прений, планируются три заседания по следующим вопросам:

— Устранение экзистенциальных угроз, вызванных повышением уровня моря.

— Проблема устойчивости к противомикробным препаратам.

— Популяризация борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

В рамках недели мировые лидеры выскажут свое видение международной ситуации. Всего в мероприятии поучаствуют представители 193 государств. В частности, ожидается выступление нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера, украинского лидера Владимира Зеленского, руководителя кабмина Израиля Биньямина Нетаньяху, представителей государств и правительств стран Евросоюза и многих других.

При этом не будет в Нью-Йорке президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Москва и Пекин будут представлены на уровне министров иностранных дел.

Украина и Израиль во главе угла

Традиционные выступления политиков с трибуны Генассамблеи ООН будут идти вместе с групповыми встречами и многочисленными переговорами. Некоторые иностранные лидеры постараются побывать и вне мероприятия, в частности ради встреч с кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. На повестке дня остаются конфликт на Украине и обострение на Ближнем Востоке, где противостояние Израиля и ХАМАС рискует перерасти в войну еврейского государства с Ливаном. Впервые на сессии присутствуют представители Палестины в качестве государства-наблюдателя.

Как отмечали источники Politico, в ходе сессии может быть оглашено решение западных стран о предоставлении Киеву разрешения на использования дальнобойных иностранных вооружений для ударов вглубь российской территории. В Москве уже говорили, что «зеленый свет» в этом вопросе сделает НАТО прямым участником конфликта, так как Украина не сможет наводить ракеты без помощи альянса.

Что касается ситуации на Ближнем Востоке, то все внимание приковано к Нетаньяху и его предстоящей речи после подрыва израильскими спецслужбами сотен коммуникационных устройств в Ливане. Израиль назвал целью акции сторонников ливанской «Хезболлы», но от атак пострадали и гражданские.

Кроме того, в последние годы идут последовательные призывы к реформированию организации. Не последнюю роль в этом сыграла неспособность остановить кризисы как на Украине, так и в секторе Газа. По информации CNN, дебаты об актуальности ООН касаются ее Совета Безопасности, где постоянным членам — США, России, Великобритании, Франции и Китаю — все сложнее прийти к общему решению.

«193 государства — члена ООН не могут решить, что заказать на обед, не говоря уже о том, чтобы найти консенсус по поводу того, как справиться с продолжающейся израильской блокадой Газы», — подчеркивает телеканал.

Вопрос реформы ООН остается нерешенным многие годы из-за разницы взглядов участников организации, в особенности постоянных членов Совбеза. Например, США предлагают расширить Совет Безопасности за счет Японии, Германии, Индии и Бразилии, когда Россия выступает за включение африканских государств.

Чего ждать России

Москву представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 28 сентября. Как ожидается, глава МИД России проведет серию встреч с зарубежными политиками. В этом году сессия Генассамблеи ООН началась для российской стороны с того, что почти вся делегация страны смогла получить визы от США, несмотря на ряд проблем с этим в прошлом.

Отсутствие визовых ограничений не изменило основного тона западных государств и Украины по отношению к России. Задал планку будущей недели высокого уровня Зеленский, приехавший в США заранее для презентации своего «плана победы» над Москвой и уже обвинивший ее в нежелании вести переговоры. Последующие встречи политика с Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем подтвердили курс Запада на сохранение помощи Киеву, в том числе военной.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что не стоит надеяться на что-то позитивное для Москвы. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что в рамках недели высокого уровня будут обкатывать идею потенциально негативных для России изменений ООН.

«Идет большая кампания по продвижению темы изменения устава ООН и состава Совбеза, которая имеет долговременно стратегическое значение. Вероятно, на сессии будет обкатываться идея, что государство может быть исключено из организации с помощью голосования большинства членов Генассамблеи. Эта тема в первую очередь направлена против России. Скорее всего, она будет тестироваться среди стран Глобального Юга. В качестве «морковки» им будут предлагать место в Совете Безопасности ООН», — пояснил Минченко.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер не исключил, что в ходе мероприятия западные государства будут активно продвигать украинский вопрос.

«Запад вместе с Украиной попробуют медиатизировать то, что они могут выдать за свою повестку. В частности, это касается нового «плана победы» Зеленского и так называемых мирных инициатив, в том числе второго саммита по урегулированию конфликта на Украине. Это нужно для того, чтобы держать украинскую тему в тонусе в информационном пространстве. Россия многократно высказывала свою позицию для завершения конфликта. Но судя по тому, что говорит по этому поводу коллективный Запад, никаких шагов навстречу Москве он делать не собирается», — резюмировал эксперт.