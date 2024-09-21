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Политика

На Кубани дрон вызвал «детонацию взрывоопасных предметов». Военная операция на Украине, день 941-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 941-й день

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Сергей Бобылев/РИА Новости
За ночь над регионами России и Азовским морем сбили 101 дрон. На Кубани после падения обломков беспилотника началась «детонация взрывоопасных предметов», объявили эвакуацию поселка. В Курской области перехватили шесть украинских ракет. США рассматривают передачу ВСУ ракет средней дальности для истребителей F-16. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:20

На Кубани начались пожар и «детонация взрывоопасных предметов» из-за обломков дрона — глава региона Вениамин Кондратьев

Всего в Тихорецком районе сбили два дрона, пожар вызвали обломки одного.

«Проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания», — указал губернатор.



8:10

За ночь над регионами Россией и Азовским морем сбили 101 дрон — Минобороны

53 беспилотника перехватили над Брянской областью, 18 – над Краснодарским краем, 16 — над акваторией Азовского моря, пять – над Калужской областью, по три над Тверской и Белгородской областями, по одному над Смоленской и Курской областями, а также Крымом.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 941-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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