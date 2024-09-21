На Кубани дрон вызвал «детонацию взрывоопасных предметов». Военная операция на Украине, день 941-й

❗На Кубани начались пожар и «детонация взрывоопасных предметов» из-за обломков дрона — глава региона Вениамин Кондратьев
Всего в Тихорецком районе сбили два дрона, пожар вызвали обломки одного.
«Проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания», — указал губернатор.
За ночь над регионами Россией и Азовским морем сбили 101 дрон — Минобороны
53 беспилотника перехватили над Брянской областью, 18 – над Краснодарским краем, 16 — над акваторией Азовского моря, пять – над Калужской областью, по три над Тверской и Белгородской областями, по одному над Смоленской и Курской областями, а также Крымом.