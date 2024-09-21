«Ситуация треш»: пожары и эвакуация начались на Кубани после атаки дронов Жителей Тихорецкого района Кубани эвакуируют после атаки беспилотников

Дроны вновь атаковали районы, где находятся армейские склады боеприпасов. Под удар попали Кубань и Тверская область. В первой из-за падения обломков начался пожар, который привел к «детонации взрывоопасных предметов». Куда именно упали обломки, не сообщается, однако власти эвакуировали жителей двух поселков в Тихорецком районе. Кроме того, в Краснодарском крае загорелась бывшая база ЧВК «Вагнер» – связано ли возгорание с атакой, неизвестно.

Ночью Тихорецкий район на Кубани атаковали два дрона. Обломки одного вызвали пожар среди «взрывоопасных предметов», сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram.

Всего над Краснодарским краем уничтожили 18 дронов. В Тихорецком районе беспилотники подавили ПВО и системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако избежать последствий не удалось.

«Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация», — написал губернатор.

Куда конкретно попали обломки — неизвестно. В Тихорецком районе находятся склад артиллерийских боеприпасов и две войсковые части (в/ч 57229-41 и в/ч 01704). Первую соседние жители называют «белые сараи» из-за характерного внешнего вида.

Взрывы после атаки дронов попали на видео очевидцев, что сняли огромный столб пламени и разлетающиеся по небу искры.

По словам местных, утром из Тихорецка и окрестностей был виден сильный дым на месте пожара, периодически в городе звучала тревога из-за угрозы повторного налета дронов.

«Ситуация треш <...> Трешконтент», — прокомментировала свое видео с клубами дыма на горизонте одна из жительниц.

Кроме того, близкий к частной военной компании «Вагнер» Telegram-канал «Оркестр Вагнера» сообщил, что в Краснодарском крае загорелась административные постройке в районе, где раньше располагалась база ЧВК . Связан ли пожар с атакой беспилотников — не уточняется.

«В Молькино, где почти десять лет располагалась база ЧВК «Вагнер», горят административные постройки. В бытность компании там располагались штаб и «фильтр». «Музыка» покинула Молькино в конце июля 2023 года», — говорится в сообщении канала.

Молькино — хутор в муниципальном образовании «город Горячий Ключ», он входит в состав Саратовского сельского округа Кубани.

Эвакуация и перекрытие дорог на Кубани

Губернатор Кубани в шесть утра объявил эвакуацию из поселка, который находится рядом с пожаром. Его название Кондратьев не сообщил, мэр Тихорецка Евгений Голубь позже уточнил, что эвакуированы два поселка. Речь может идти о Каменном и Тихоньком, так как их жителей в местных пабликах рано утром предупреждали об атаке дронов и просили не выходить на открытую местность.

«Эвакуированы 1,2 тыс. человек. Большая часть разместились у друзей и родственников. Для эвакуации из муниципалитета задействовано 17 автобусов», — рассказал губернатор Кондратьев.

Открыты несколько пунктов временного размещения, в том числе в Тихорецке. Мэр последнего попросил горожан не паниковать и не покидать дома.

«В ПВР порядка 100 человек. Организовано горячее питание, чай, кофе, вода, организовано медицинское обслуживание, плюс психологи», — уточнил Голубь.

В Тихорецк сейчас можно попасть только через федеральную автодорогу «Ростов-Махачкала», остальные въезды и выезды перекрыли. Все оперативные службы города переведены на усиленный режим.

Дроны над Азовским морем и Тверской областью

В общей сложности за прошедшую ночь над Россией перехватили 101 дрон, а также шесть ракет над Курской областью. Больше всего беспилотников — 53 --атаковали Брянскую область, следует из сводки Минобороны. Также пять уничтожили над Калужской областью, по три над Тверской и Белгородской и по одному над Крымом, Смоленской и Курской областями. Над акваторией Азовского моря сбиты 16 дронов.

В Тверской области из-за беспилотников временно перекрывали федеральную трассу «Балтия». Движение закрывали на участке между Нелидово и Великими Луками (322 километр — 420 километр), его уже возобновили. Кроме того, в регионе эвакуировали железнодорожную станцию Старая Торопа, часть поездов задержали или отправили другим маршрутом.

Старая Торопа расположена неподалеку от Торопца, который подвергся атаке беспилотников 18 сентября. Целью атаки военные корреспонденты тогда называли расположенный в городе арсенал для ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Сейчас эвакуация из Торопца не проводится, уточнил губернатор области Игорь Руденя.

«Идет ликвидация последствий падения обломков беспилотников, расчистка территории», — заявил он.