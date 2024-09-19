«Право на самооборону». Европарламент призвал разрешить Украине удары вглубь России

Европарламент призвал страны ЕС снять ограничения, которые запрещают Украине использовать западное вооружение для ударов по военным целям на территории России. 425 депутатов проголосовали «за», 131 — «против». В Москве напомнили, что резолюции ЕП — это лишь рекомендации, а самих депутатов назвали «кучкой безответственных политиков». Украина давно просит снять запрет на удары вглубь РФ, объясняя это необходимостью защищать свою инфраструктуру. В ЕС есть опасения, что из-за масштабных повреждений энергосистемы Украина зимой может остаться без света и воды.

Депутаты Европарламента проголосовали за снятие с Украины ограничений на удары западным оружием по военным объектам в глубине России. Призыв содержится в резолюции, одобренной на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

425 депутатов проголосовали «за», 131 — «против», 63 воздержались, сообщает пресс-служба ЕП.

«[ЕП] Призывает государства-члены [ЕС] немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных в Украину, против законных военных целей на территории России, поскольку это препятствует возможности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону... и делает Украину уязвимой для нападений на ее население и инфраструктуру», — сказано в резолюции.

В Киеве объясняют, что атаковать цели внутри РФ украинцам необходимо для защиты собственной инфраструктуры.

Дефицит боеприпасов, вооружения и ограничения на их использование могут подорвать усилия по поддержке Украины, подчеркнули в ЕП. Депутаты призвали ЕС выполнить обещание 2023 года по поставке 1 миллиона боеприпасов, систем противовоздушной обороны и крылатых ракет Taurus.

«Все страны ЕС и союзники по НАТО должны коллективно и индивидуально взять на себя обязательство по ежегодной военной поддержке Украины в военном отношении в размере не менее 0,25% от их ВВП», — говорится в документе.

Против РФ, Белоруссии и третьих стран, а также организаций, которые поставляют России военные технологии и товары двойного назначения, санкции должны быть сохранены , заявили авторы документа. Против Ирана и Северной Кореи, а также китайских лиц и организаций, которые помогают России в военной сфере, — усилены. Также в резолюции есть призывы ускорить выделение Украине кредита на €50 млрд с погашением из доходов от замороженных активов России и подготовить законодательную базу для полной конфискации российских активов .

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала конфликта Украина лишилась половины своей энергетической инфраструктуры, или порядка 9 ГВт мощностей. Из-за этого ее население зимой может остаться без отопления и воды. Глава ЕК в связи с этим предложила план из десяти пунктов, который должен поспособствовать укреплению украинской энергобезопасности.

Что думают в России

У резолюций ЕП нет юридической силы и носят рекомендательный характер, но используются в ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций, разъясняет ТАСС.

«Европарламент давно превратился в кучку безответственных политиков, которые ни за что не отвечают, только штампуют резолюции, не направленные на нормальные отношения между Россией и другими странами, а направленные на дальнейшую конфронтацию», — заявил RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Президент США Джо Байден говорил ранее, что готов разрешить Украине наносить удары вглубь России, сообщала газета New York Times со ссылкой на европейских чиновников.

Западные союзники объясняют активизацию обсуждения тем, что Иран, по их сведениям, передал партию своих ракет Fath-360 России, несмотря на многомесячные предупреждения США не делать этого.

Украина не сможет сама применять оружие большой дальности, поскольку полетные задания могут вносить военнослужащие стран НАТО, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.

«Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие, и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта», — заявил Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Решение будет означать, что «европейские страны воюют с Россией», сказал Путин.

«А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — пообещал глава государства.