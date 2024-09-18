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Политика

Над Россией за ночь сбили 54 дрона ВСУ. Военная операция на Украине, день 938-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 938-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
В Тверской области из-за обломков БПЛА начался пожар, объявлена частичная эвакуация в одном округе. Всего над Россией за ночь уничтожили 54 дрона. В Белгородской области беспилотник атаковал служебный автобус, есть раненые. На Дальнем Востоке жителя обвинили в госизмене за перевод криптовалюты ВСУ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:15

Несколько взрывов прозвучало в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины — украинские СМИ

8:52

В украинском городе Сумы (приграничный с Курской областью) атакованы энергетические объекты — ОВА региона

Энергосистема области работает в «напряженном режиме», потребителей попросили меньше использовать электричество.

8:51

Минобороны показало работу САУ «Акация» против опорных пунктов ВСУ:



8:50

В белгородском городе Шебекино дрон атаковал служебный автобус, четверо пострадавших мирных жителя — губернатор области Вячеслав Гладков

8:40

Над Курской областью за ночь помимо 27 БПЛА сбили две ракеты — глава региона Алексей Смирнов

8:30

Победившая на выборах президента Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась посетить Украину по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского.

«Я не думаю... В моем случае главной задачей является правление в Мексике, я поеду на некоторые международные события, которые мы считаем важными, но мы не будем путешествовать много — наша ответственность находится здесь», — объяснила она.

Шейнбаум добавила, что во внешней политике главным принципом будет «поиск мирного разрешения конфликтов», и подчеркнула, что Конституция Мексики «миролюбивая».

Первая женщина-президент страны вступит в должность в октябре.

8:25

На Дальнем Востоке задержали жителя Комсомольска-на-Амуре за перевод криптовалюты ВСУ — ФСБ

«Перевел свои деньги с использованием криптовалютных инструментов для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования».

Возбуждено дело о госизмене (ст. 275 УК).

8:20

За ночь над Россией сбили 54 дрона — Минобороны РФ

Из них 27 над Курской областью, 16 над Брянской, семь над Смоленской, три над Белгородской и один над Орловской.

8:10

Что известно о пожаре из-за БПЛА в Тверской области:

  • В городе Торопце из-за падения обломков начался пожар, сообщила пресс-служба правительства региона в 3:30 по мск.

  • Спустя полчаса пресс-служба указала, что ПВО продолжает отражать «массовую атаку беспилотников» на город, а пожар еще не потушили.

  • Глава региона Игорь Руденя в 4 ночи принял решение о частичной эвакуации населения с территории, «где ведет работу ПВО и локализуется пожар».

  • Областное МЧС открыло горячую линию по вопросам эвакуации.

  • В Западнодвинском муниципальном округе приостановлена работа детских садов и школ.

  • Минобороны России в сводке об отражении атак дронов в 8 утра не упомянуло Тверскую область.


8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 938-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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