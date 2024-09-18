Над Россией за ночь сбили 54 дрона ВСУ. Военная операция на Украине, день 938-й

Несколько взрывов прозвучало в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины — украинские СМИ
В украинском городе Сумы (приграничный с Курской областью) атакованы энергетические объекты — ОВА региона
Энергосистема области работает в «напряженном режиме», потребителей попросили меньше использовать электричество.
В белгородском городе Шебекино дрон атаковал служебный автобус, четверо пострадавших мирных жителя — губернатор области Вячеслав Гладков
Победившая на выборах президента Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась посетить Украину по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского.
«Я не думаю... В моем случае главной задачей является правление в Мексике, я поеду на некоторые международные события, которые мы считаем важными, но мы не будем путешествовать много — наша ответственность находится здесь», — объяснила она.
Шейнбаум добавила, что во внешней политике главным принципом будет «поиск мирного разрешения конфликтов», и подчеркнула, что Конституция Мексики «миролюбивая».
Первая женщина-президент страны вступит в должность в октябре.
На Дальнем Востоке задержали жителя Комсомольска-на-Амуре за перевод криптовалюты ВСУ — ФСБ
«Перевел свои деньги с использованием криптовалютных инструментов для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования».
Возбуждено дело о госизмене (ст. 275 УК).
За ночь над Россией сбили 54 дрона — Минобороны РФ
Из них 27 над Курской областью, 16 над Брянской, семь над Смоленской, три над Белгородской и один над Орловской.
❗Что известно о пожаре из-за БПЛА в Тверской области:
- В городе Торопце из-за падения обломков начался пожар, сообщила пресс-служба правительства региона в 3:30 по мск.
- Спустя полчаса пресс-служба указала, что ПВО продолжает отражать «массовую атаку беспилотников» на город, а пожар еще не потушили.
- Глава региона Игорь Руденя в 4 ночи принял решение о частичной эвакуации населения с территории, «где ведет работу ПВО и локализуется пожар».
- Областное МЧС открыло горячую линию по вопросам эвакуации.
- В Западнодвинском муниципальном округе приостановлена работа детских садов и школ.
- Минобороны России в сводке об отражении атак дронов в 8 утра не упомянуло Тверскую область.