Над Россией за ночь сбили 54 дрона ВСУ. Военная операция на Украине, день 938-й

8:30

Победившая на выборах президента Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась посетить Украину по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского.

«Я не думаю... В моем случае главной задачей является правление в Мексике, я поеду на некоторые международные события, которые мы считаем важными, но мы не будем путешествовать много — наша ответственность находится здесь», — объяснила она.

Шейнбаум добавила, что во внешней политике главным принципом будет «поиск мирного разрешения конфликтов», и подчеркнула, что Конституция Мексики «миролюбивая».

Первая женщина-президент страны вступит в должность в октябре.