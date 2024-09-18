«Дома трясутся каждые 10 минут»: целью ВСУ в Торопце назвали суперарсенал ракет за 3,6 млрд рублей «Рыбарь» назвал целью атаки ВСУ на Торопец под Тверью суперхранилище ракет

Украинские дроны ночью 18 сентября массово атаковали тверской Торопец, жители насчитали не меньше 15 БПЛА. После удара начался сильнейший пожар и непрекращающаяся серия взрывов, жителей эвакуировали. Последствия оказались такими серьезными, что в этом районе зафиксировали землетрясение. В Торопце находится большой арсенал ракет и боеприпасов, который открывал находящийся ныне под арестом генерал армии Дмитрий Булгаков. Он утверждал, что склад выдержит даже ядерный взрыв.

Что известно об ударе

Пресс-служба правительства региона рассказала о пожаре в городе Торопце «в результате падения обломков БПЛА» в 3:31.

«На место выехали все экстренные службы... ведутся работы по локализации пожара», — передал губернатор области Игорь Руденя.

Сколько именно дронов атаковало Тверскую область, неизвестно. Минобороны не назвало этот регион в утренней сводке и на момент выхода статьи не прокомментировало происходящее. Дочь местного жителя София рассказала «Газете.Ru», что над городом видели не меньше 15 дронов. Очевидцы говорят, что после атаки дронов все вокруг стали сотрясать мощные взрывы.

«У нас в округе небо серое. В сторону Торопца и левее, на северо-запад, задымленности пока нет. Дома трясутся периодически, минут каждые 10-15, от больших взрывов, и слышно постоянно канонаду с той стороны», — делятся очевидцы.

Спустя полчаса после первого сообщения о пожаре, в 4 утра, Руденя объявил частичную эвакуацию «с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар». В соцсетях администрация Торопецкого округа несколько раз призвала всех срочно уехать, для этого власти выделили автобусы. Въезд в Торопец закрыли , людей вывозили в город Западная Двина и поселок Старая Торопа, писал Telegram-канал «Тверь. Происшествия».

«В самом Торопце по-прежнему слышны звуки взрывов, над городом — дым. В домах повыбивало окна и снесло металлические листы с крыш зданий», — описывал канал.

Местные жители утром снимали видео в городе, где видно, что сила взрывной волны выбивала окна вместе с рамами, повреждала двери.

С утра в районе Торопца зашкаливают показатели температурной спутниковой карты NASA, которая обычно отслеживает лесные пожары. Также зарубежный мониторинговый сервис зафиксировал здесь слабое землетрясение, максимальная магнитуда — 2,8 (слабый толчок по шкале землетрясений).

Несмотря на все это, въезд в Торопец вновь открыли в 12 утра, докладывал губернатор. По его словам, желающие вернуться домой могут вновь воспользоваться автобусами от властей.

«Все коммунальные службы функционируют, вся инфраструктура работает: электричество, газ, водоотведение... Самое главное у нас граждане серьезно не пострадали, погибших нет», — подчеркнул Руденя.

Пострадали 17 человек, из них трое детей , заявил Telegram-канал Mash. В Западнодвинском муниципальном округе Тверской области на фоне происходящего приостановили работу школ и детских садов.

Минобороны РФ после удара по Торопцу отчиталось об ударе по украинским объектам энергетики, которые нужны для ВПК страны, аэродромной инфраструктуре и цеху сборки дронов.

Цель атаки ВСУ

В Торопце расположен арсенал для ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ, его строили в рамках программы Минобороны по улучшению таких складов.

«Целевая программа... призвана исключить содержание боеприпасов под открытым небом. Взамен площадок будут построены современные хранилища с четырехуровневой системой безопасности и интеллектуальным управлением», — объясняла «Российская газета».

В 2015 году она писала, что строительство арсенала «завершается», однако в 2018 году его продолжали возводить. В Минобороны указывали, что здесь сможет храниться до 240 т. Среди прочего отмечалось наличие поблизости более ста пожарных водоемов. Стоимость объекта составила 3,6 млрд рублей.

За материально-техническое обеспечение армии в то время отвечал замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков, которого задержали по уголовному делу «коррупционной направленности» в конце июля этого года. Он давал интервью и о будущем арсенале, участвовал в торжественном открытии, где подчеркивал его надежность и современность.

«Если сравнить нынешние арсеналы с тем, что было раньше — хранение на открытых площадках и в деревянных хранилищах, — и сегодня в бетонных (хранилищах), разница будет примерно такой: то ли ходить в бронежилете, защищающем от поражения пулями и осколками, то ли ходить без бронежилета», — утверждал Булгаков.

По его словам, склад может выдержать удары авиации, ракет и даже ядерный взрыв.

Telegram-канал «Рыбарь» назвал этот арсенал целью атаки ВСУ на Торопец. «Пожалуй, если все произошедшее вызвано «падением обломков», следствию [по делу Булгакова] добавилось работы», — отмечает канал.