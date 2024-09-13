СК назвал командующего вторжением в Курскую область. Он воюет в Донбассе с 2014-го СК завел дело на генерала ВСУ Красильникова, командующего атакой под Курском

Нападением на Курскую область руководил командующий украинской группировкой «Северск». Это генерал-майор из Краматорска Донецкой области, который воевал в Донбассе с начала конфликта в 2014 году. В начале СВО получил звание Героя Украины за оборону Харькова. В России против него возбудили дело по девяти статьям УК, среди которых терроризм и посягательство на жизнь военных.

В России завели уголовное дело против украинского генерал-майора Дмитрия Красильникова, который руководил вторжением в Курскую область. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) в Telegram.

«В результате преступных действий Красильникова погибли и ранены значительное количество гражданских лиц, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт... Мирные граждане вынуждены были покинуть места своего постоянного жительства», — описал СК.

Красильников — командующий группировкой «Северск», которая, в частности, отвечает за Сумскую область (граничит с Курской). По данным СК, под началом Красильникова 6 августа российскую границу пересекли 22-я и 61-я отдельные механизированные бригады, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Следствие заявило, что украинцы атаковали дронами и ракетами жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, гражданские машины.

«Кроме того, на автодорогах ими были размещены взрывные устройства для препятствования эвакуации гражданского населения из районов боевых действий», — добавили в ведомстве.

Против Красильникова завели дело по девяти статьям УК . Генерала обвиняют в терроризме, убийствах, посягательстве на жизнь военных и представителей власти, незаконном пересечении границы, умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном использовании оружия. Его объявили в розыск и заочно арестовали. Карточка появилась в базе розыска МВД.

По последней информации, спустя больше месяца с начала вторжения Россия начала активно наступать в Курской области. За неделю освобождено десять населенных пунктов, в плен сдались 49 украинских бойцов.

«Если одной из целей Курской операции [для Киева] является «пополнение национального обменного фонда», сегодня хороший день, чтобы пересмотреть эту операцию», — отметил аналитик Bild Юлиан Репке.

Что известно о генерале Красильникове

Красильникову 46 лет, родился в Краматорске Донецкой области. В начале карьеры состоял в десантно-штурмовой бригаде. Воевал в Донбассе на стороне Украины с 2014 года. Тогда возглавил батальон территориальной обороны «Батькивщина» из бывших военных, формирование быстро вошло в состав ВСУ. Под его руководством батальон проводил операции в Дзержинске, как пишут российские источники. Кроме того, солдаты Красильникова якобы воровали железнодорожные пути и сдавали на металлолом.

«На перегоне Дылеевка – Никитовка 15 октября 2014 года ими вырезано 1,2 тыс. метров пути», — отмечает проект «Трибунал.ру», который называет себя центром исследований преступлений против национальной безопасности России.

Красильников участвовал в боях за город Торецк, который Украина смогла оставить за собой, и провальной Дебальцевской операции, где ВСУ попали в крупный котел и были разбиты.

В начале СВО командовал оперативно-тактической группировкой «Пивни», обороняющей Харьков от наступления из ЛНР. За это 28 февраля 2022 года получил звание Героя Украины.

«Двое суток отбивался от непрерывного штурма и не пустил российскую армию в Харьков», — описывали заслуги Красильникова украинские СМИ.

Руководил подготовкой командования сухопутных войск, в марте 2023-го возглавил оперативное командование группировки «Северск». Украинский журнал «Новое время» той же весной включил его в список 20 самых влиятельных украинских военных.

В интервью Красильников признавался, что на Украине до последнего не верили в полномасштабное наступление России. По его словам, ждали только атаку со стороны ДНР и ЛНР и были готовы ее встретить. Также жаловался на нехватку пехоты как главную проблему ВСУ. Предлагал поднять солдатам зарплату, дать привилегии, чтобы мотивировать людей. Также указывал на проблемы с логистикой. Например, потерю Лисичанска объяснял так:

«Можно быть очень смелым, очень храбрым, супер подготовленным, иметь три приборы ночного виденья и так далее. Но были уничтожены три моста, которые соединяли Лисичанск и Северодвинск... Так раненых ты не эвакуируешь».