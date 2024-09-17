Ядерная угроза, мигранты и бюджет: Госдума начинает осеннюю сессию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии осенней сессии парламента пообещал, что Россия жестко ответит на удары по своей территории западным оружием. По его словам, решение НАТО разрешить Украине подобные атаки сделает альянс полноценным участником конфликта. Говоря о приоритетах ГД на осень, спикер упомянул миграционный вопрос и бюджет. За почти четыре месяца депутатам предстоит рассмотреть сотни различных проектов. Что в планах у парламентских фракций и какие инициативы могут обсудить в первую очередь — в материале «Газеты.Ru».

Первое пленарное заседание седьмой сессии VIII созыва Госдумы началось с обсуждения ключевых задач для парламентариев. Как заявил спикер ГД Вячеслав Володин, речь идет о семи приоритетах: реализация послания президента России Федеральному собранию, поддержка участников спецоперации и их семей, утверждение бюджета, поддержка регионов в модернизации ЖКХ, усиление контроля за исполнением госпрограмм, меры по защите традиционных ценностей, культуры и института семьи, а также улучшение миграционной политики.

Выступая перед депутатами, председатель парламента отдельно коснулся конфликта на Украине и обсуждения на Западе вопроса о разрешении Киеву наносить удары вглубь российской территории. Он заявил, что Вашингтон «вскормил нацистский режим» в Киеве, чтобы сохранить свою гегемонию в мире.

«США, не стесняясь, обсуждают возможность нанесения ударов по территории РФ <...> Они обсуждают нанесение ударов по нашим мирным городам. Причем обсуждают, считая, что это их не коснется. Это не так: мы ответим, и нам есть чем ответить. Более мощное оружие стоит наготове», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что принятие подобного решения будет означать, что НАТО «полностью втягивается в этот конфликт и становится его участником», так как наведением оружия и приведением команд в исполнение будут заниматься военнослужащие альянса.

Спикер также добавил, что разговоры об ударах вглубь РФ могут обернутся серьезными последствиями. Володин пообещал, что Россия примет меры и будет использовать более мощные вооружения, которые уже наготове. При этом спикер ГД подчеркнул, что важно не допустить конфликт, который может привести к необратимым последствиям.

«Давайте поддержим нашего президента Владимира Владимировича Путина. Он делает все для того, чтобы остановить ядерную катастрофу, войну, которая может перерасти в мировую. Но хотелось бы, чтобы политики европейских стран понимали, к чему их ведут лидеры», — заключил председатель парламента.

Что могут обсудить осенью

Осенняя сессия нижней палаты российского парламента в этом году будет идти до 29 декабря. По регламенту, первые несколько недель после летних каникул депутаты работали с избирателями в своих регионах.

После открытия сессии депутатов ожидает сразу три недели пленарных заседаний подряд. На повестке дня — 1113 законопроектов, из которых 236 приняты в первом чтении, два — во втором. При этом на весенней сессии парламентарии приняли 331 закон: 215 из них — прямого действия, 92 — социально значимые.

Первостепенное значение для депутатов в осеннюю сессию традиционно имеет бюджет. Проект на 2025-2027 года должен быть внесен на рассмотрение Госдумы до 1 октября. Как отмечал зампред Совбеза, глава «Единой России» Дмитрий Медведев, будущий бюджет должен выполнять все социальные обязательства и работать на победу в специальной военной операции на Украине.

«Первоочередная задача — обеспечить сегодня обороноспособность и безопасность нашего государства, включая социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей», — говорил политик.

Помимо этого, на осень были отложены проекты по цифровому учету электросамокатов для лучшего поиска нарушителей ПДД, введению ответственности за опасное вождение, новым программам льготной ипотеки и совершенствованию молодежной политики. Как ожидается, в ближайшее время могут быть рассмотрены проекты об отключении монетизации для иноагентов на российских стриминговых сервисах и по запрету на усыновление детей для иностранцев, проживающих в странах, где разрешена смена пола.

В рамках сессии депутатам, возможно, предстоит изучить и инициативу по созданию легальных криптобирж в России, которая пока находится на уровне обсуждения между Минфином и Центробанком. Кроме того, осенью собирались рассмотреть вопрос о появлении «российской полки» в каждом магазине, то есть законопроект о приоритетном предложении отечественных товаров, и введение запрета на рекламные обзвоны россиян. При этом за день до первого пленарного заседания в ГД внесли законопроект об уголовной ответственности за клевету и мошенничество с использованием дипфейков.

О чем говорят в партиях

В восьмой созыв Госдумы входит пять парламентских фракций — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Все они демонстрируют разные приоритеты на осеннюю сессию. Как заявил «Газете.Ru» первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин, перед его партией стоят три основные задачи.

«Осенняя сессия Государственной думы это в первую очередь федеральный бюджет. Задача номер один для фракции — реализовать решения и народную программу партии «Единая Россия», а также нацпроекты. Во-вторых, работа над принятием законопроектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Третья задача вытекает из тем, обозначенных во время весенней сессии. Это вопросы миграционной политики, «Единая Россия» надеется, что правительство все-таки представит свой проект и готова предложить целый ряд мер, направленный на снижение напряжения в этой сфере», — пояснил единоросс.

Он добавил, что во фракционном законодательном портфеле есть проекты, которые охватывают все сферы — от ЖКХ до финансов.

Коммунисты планируют сосредоточится на реализации экономической программы, представленной еще кандидатом в президенты от партии Николаем Харитоновым. Секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что основа этой инициативы — пакет законопроектов, внесенный на рассмотрение Госдумы.

«Речь идет о почти 200 инициативах, в приоритете — семь основных, они должны быть рассмотрены в среднесрочной перспективе. Например, проект о гарантиях семьям военнослужащих, принимавшим участие в СВО, денонсация соглашения с НАТО и другими странами в программе «Партнерство ради мира», внесение изменений в налоговый кодекс и изменение избирательного законодательства. Осенью фракция будет добиваться реализации предложенных изменений в рамках работы Госдумы», — отметил коммунист.

В то же время глава ЛДПР Леонид Слуцкий назвал в числе приоритетов партии на осеннюю сессию повышение рождаемости, поддержку военнослужащих, создание «заслонов от мигрантов» и повышение качества жизни в каждом регионе России.

«Кредо ЛДПР: работать нужно с полной отдачей и помогать людям. Так делал [основатель партии Владимир] Жириновский, так делаем мы», — подчеркивал либерал-демократ.

В «Справедливой России — За правду» пообещали в осеннюю сессию отстаивать социальные права и интересы россиян. В партии заявили «Газете.Ru», что будут продвигать в Госдуме проекты, связанные с демографией, миграционной политикой и поддержкой участников СВО.

«В осенней сессии Госдума также будет рассматривать проект федерального бюджета. «Справедливая Россия — За правду» традиционно подготовит свой, альтернативный бюджет на предстоящий год. Мы будем бороться за необходимое увеличение финансирования наших образования, медицины, за повышение расходов на социальную политику, поддержку пенсионеров, семей с детьми», — отметили эсеры.

«Новые люди» в беседе с «Газете.Ru» выделили несколько ключевых направлений своей работы на осень, в том числе принятие парламентом проекта о налоговом вычете для венчурных инвестиций. Кроме того, политическая сила надеется согласовать проекты о повышении размера страхового возмещения в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции и о запрете изымать купленное по соцконтракту имущество.

«Летом мы внесли ряд законопроектов о защите прав автомобилистов. Предлагаем давать скидки на штрафы за эвакуацию, не штрафовать за забытые бумажные права, заранее оповещать водителей об эвакуации и т. д. Будем добиваться их принятия», — резюмировали в партии «Новые люди».