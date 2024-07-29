Двухлетняя служба в армии: Госдума готовит новый законопроект для мигрантов В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии для новых граждан до двух лет

В Госдуме предложили ввести для новых граждан РФ двухлетнюю службу в армии, а также повысить для них призывной возраст. Кроме этого, спикер ГД Вячеслав Володин также предложил подготовить инициативу о постановке мигрантов на воинский учет. Предполагается, что это будет происходить одновременно с получением ими российского паспорта. Это предложение ранее направил в Госдуму председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Госдума предложила усилить контроль за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Там также добавили, что эту поправку Госдума планирует рассмотреть до окончания весенний сессии, которая завершиться 4 августа.

Кроме этого, спикер Госдумы Вячеслав Володин также предложил подготовить законопроект о постановке мигрантов на воинский учет.

«Предполагается, что условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет, которая будет проходить одновременно с получением паспорта гражданина РФ», — говорится в сообщении.

Этот вопрос обсуждался 29 июля на Совете ГД. Проработать инициативу поручили вице-спикеру Ирине Яровой, председателю комитета по обороне Андрею Картаполову, первому заместителю руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрию Вяткину и председателю комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

Предложения СК

Предложения по совершенствованию миграционного законодательства ранее направил в Госдуму председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В ведомстве отметили, что это целый ряд мер, которые будут способствовать более четкому контролю за иностранцами, прибывающими в страну и убывающими из нее. В числе предложений Бастрыкина — введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан, запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах».

Позже в СК раскрыли, о каких конкретно мерах идет речь. Среди прочего Бастрыкин предложил синхронизировать процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет.

Также председатель СК РФ посчитал необходимым обеспечить несение натурализованными гражданами воинской обязанности и в приоритетном порядке направлять их для участия в специальной военной операции, чтобы расширить базу комплектования войск контрактниками.

Новые законопроекты о миграции

19 июля Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы разработали и готовятся внести новые проекты федеральных законов по контролю за миграцией. По его словам, на рассмотрении в нижней палате парламента сейчас находятся 25 подобных законопроектов.

После этого, 23 июля, Госдума приняла пакет из двух инициатив, которые в том числе устанавливают новый правовой режим высылки для мигрантов. Он будет распространятся на тех иностранцев, которые находятся на территории России незаконно либо совершили правонарушения. В отношении мигрантов в этом случаем могут быть введены разного рода ограничения. Например, запрет на покупку недвижимости или транспортных средств, запрет на управление машиной, запрет на осуществление банковских операций — открытие новых счетов или снятие наличных более 30 тыс. руб. в месяц.

Данные тех иностранцев, которые попадают под режим высылки, будут размещены в специальном реестре контролируемых лиц, вести его будет МВД.

Кроме этого, инициативы предполагают некоторые обязанности для контролируемых лиц. В частности, иностранцы, попавшие в режим высылки, должны будут информировать территориальные органы МВД о своем местонахождении и причинах, по которым они не могут самостоятельно выехать из России. В случае, если эти обязанности не будут исполняться, будет приниматься решение о помещении мигрантов в спецучреждение и депортации.

Выйти из режима высылки иностранцы смогут только при удалении своих данных из реестра. Это может произойти в нескольких случаях: при выезде из РФ; урегулировании правового положения в стране; отмене решения, которое послужило основанием для введения режима высылки.