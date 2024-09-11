США могут разрешить Киеву наносить удары вглубь России. Блинкен готов «рассмотреть просьбу» Украины Times: США могут разрешить Украине бить вглубь России в ближайшие недели

США и Великобритания рассмотрят просьбу Украины о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России, заявил госсекретарь Блинкен. 11 сентября он вместе с британским коллегой Дэвидом Лэмми с этой целью посетит Киев. Окончательное решение по вопросу ожидается после встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера 13 сентября.

США и Великобритания «рассмотрят просьбу» Украины о применении западного оружия большой дальности для ударов по объектам в глубине России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы рассмотрим и выслушаем [просьбу Украины снять ограничения на использование ракет большой дальности]», — заявил Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми в Лондоне (цитата по Bloomberg).

Лэмми не стал озвучивать свою позицию на пресс-конференции, заявив, что это неподходящий форум для обсуждения этого вопроса, сообщает Bloomberg.

В среду, 11 сентября, Блинкен и Лэмми приедут в Киев.

Цель визита — обсудить разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по России, сообщила корреспондент американского издания Axios Джулигрейс Бруфке. Она утверждает, что такую информацию ей предоставил председатель палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

«Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они разрешат им [наносить удары в глубине России]»,— процитировала Бруфке слова Маккола в соцести X.

Тема разрешения ударов по территории России дальнобойным оружием будет обсуждаться на встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера 13 сентября, сообщил в Лондоне госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы хотим убедиться в том, что у нас есть собственная оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнеров в ближайшие недели и месяцы и как мы можем поддержать их наилучшим образом», — заявил Блинкен.

Перед разрешением использования дальнобойного оружия необходимо ответить на ключевые вопросы: смогут ли ВСУ использовать это оружие и насколько эффективна подобная стратегия.

«Это будет одной из тем разговора в пятницу», — сообщил Блинкен.

США могут снять запрет на удары Украины вглубь России в ближайшие недели. Об этом, ссылаясь на источники в правительстве Великобритании, пишет газета The Times.

Иранские ракеты

Западные союзники стали обсуждать возможное разрешение применения дальнобойного оружия Украине из-за того, что Иран передал партию своих ракет Fath-360 России, несмотря на многомесячные предупреждения США не делать этого, заявил Блинкен.

На пресс-конференции в Лондоне он заявил, что ВС РФ применят иранские ракеты «в течение нескольких недель».

Украина давно активно призывает союзников снять все ограничения на удары их дальнобойным оружием по России, объясняя, что это позволит поражать в том числе аэродромы, с которых взлетают самолеты, запускающие крылатые ракеты и управляемые авиационные бомбы. До сих пор США отказывались давать это разрешение.

«В нашем взгляде ничего не изменилось. Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И определенно — не оружием производства США. Это все еще наша политика и наш подход», — заявил в эфире CNN незадолго до выступления Блинкена координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

В мае США частично сняли запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России, оставив в силе запрет на ракеты ATACMS.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, утверждал в начале лета руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Путин о возможных последствиях

Рассуждая о возможном разрешении бить Украине по объектам на территории РФ, Владимир Путин намекал на применение ядерного оружия.

«Эта постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, имея в виду наш паритет в сфере стратегических вооружений? Трудно сказать. Они хотят глобального конфликта? Мне кажется, они хотели договариваться в сфере стратегических вооружений, но что-то мы не видим большого желания это делать. Разговоры на этот счет есть, а большого желания мы как бы не видим. Посмотрим, что будет происходить дальше», — сказал Путин в аэропорту Ташкента по итогам визита в Узбекистан.

Информация о передаче Ираном ракет России не соответствует действительности, утверждал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.