БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями. Военная операция на Украине, день 932-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 932-й день

За ночь ВС РФ сбили пять БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. Блинкен доложит Байдену об итогах переговоров с Украиной об ударах вглубь территории России. В Курской области спецназ «Ахмат» уничтожил расчет тяжелого коптера типа «Баба-яга», сообщил командир подразделения Алаудинов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.