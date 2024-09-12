Поставили условие: Познер объяснил отказ работать на Западе после начала СВО Познер отказался работать на Западе из-за требований высказаться о Путине и РФ

Владимир Познер впервые за несколько лет дал интервью. С начала военных действий на Украине телеведущий никак не комментировал произошедшие события, воздерживался от выступлений в СМИ. Журналист рассказал, чем занимался последние два года, почему отказался от работы на Западе и о каком периоде своей жизни он жалеет.

Журналист и телеведущий Владимир Познер впервые за два года дал интервью. Он рассказал Forbes, что получал предложения о работе на западных каналах, но отказывался от них из-за требований высказаться по поводу российской политики и президента страны Владимира Путина.

В 2022 году, когда начались военные действия на Украине, Познер перестал давать какие-либо интервью и комментарии СМИ.

«Я уже два года не даю интервью, ничего не комментирую и не выхожу в эфир», — говорил Познер «Газете.Ru» в феврале 2024 года.

Тем не менее он сделал исключение для Forbes.

«Просто я для себя решил, что положение такое, что мне лучше пока воздержаться, — объяснил он свой отказ от публичных высказываний. — Тем более, что мне 90 лет, в это время обычно люди давно на пенсии, и никто не спрашивает: «А почему вы на пенсии?» Ну вот я типа на пенсии».

За это время сразу несколько телеканалов из западных стран предложили Познеру сотрудничество. Журналист рассказал, что для работы ставили условие:

«А условие такое: «вы должны поначалу высказаться по поводу Путина и по поводу политики», причем определенным образом. Я сказал: «Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое». Говорят: «Вот такие условия». Я сказал: «Нет. Спасибо большое, я — нет».

В последние два года, как рассказал Познер, он со своим коллегой и близким другом Иваном Ургантом организовал несколько концертов за границей.

«Мы выступали в Амстердаме, во Франкфурте, в Берлине, в Женеве. Просто триумфально, люди стоя аплодировали. И теперь нас ожидает еще 15 выступлений», — отметил ведущий.

По словам журналиста, к ним приходила русскоязычная аудитория. В Амстердаме украинские активисты попытались отменить их выступление, но когда им этого не удалось, перед театром устроили демонстрацию. Познер рассказал, что некие голландские депутаты назвали его и Урганта «московскими пропагандистами» и попытались запретить мероприятия с их участием. Но в целом выступления проходили без проблем.

«Мы пытаемся держаться подальше от политики», — отметил Познер.

Телеведущий добавил, что в последние два года он также писал книгу и снял большой восьмисерийный фильм о Турции. Познер признался, что скучает по работе в эфире и мечтает вернуться, однако не думает, что это когда-либо произойдет:

«Дело в том, что я появился на советском экране как человек, которого могли запомнить, в 59 лет, понимаете? Уже люди готовятся уйти, а я в это время прихожу. Думаю, что, может быть, поэтому до сих пор во мне живет вот этот вот драйв, желание. Я хочу [работать в эфире], но вы знаете, не всегда все можно, что хочешь. Приходится иногда идти на некоторые компромиссы или признать даже поражение».

Взлет карьеры Познера пришелся на «последний большой предперестроечный обмен» заключенными. В 2024 году вновь случился крупный обмен заключенными. Познер заявил, что следил за ходом сделки.

«Меня это никак не взволновало. Ну, любопытно, обменялись шпионами, не шпионами. <...> Слава богу люди вернулись домой, я за них рад», — сказал Познер.

Журналист добавил, что обмен его не потряс. По его словам, люди шпионили, шпионят и будут шпионить, а романтики у разведчиков нет, ведь иногда им нужно предавать своих близких.

Прошлое пропагандиста

В интервью журналист напомнил, что приехал в СССР в 19 лет. Увидев страну изнутри, он сделал вывод, что его собственный опыт сильно отличается от рассказов отца. По словам Познера, долгое время он был «пропагандистом в самом чистом виде», доказывающим, что СССР — это правильная и лучшая система. Однако, когда страна ввела войска в Чехословакию, он в глубине души понял, что что-то не так:

«Где-то к середине 1970-х годов я уже пришел к твердому выводу, что это общество держится на двух вещах: оно держится на страхе и на вере... Этот клей пока держит, но не очень хорошо, и если он перестанет держать, то эта штука рассыплется. И она рассыпалась».

По словам Познера, он был «очень удачным, мощным пропагандистом».

«Я выходил на Америку, я был не похож на русского, какого они себе представляли. Я говорю по-английски как американец, я рассуждаю как американец. Я появлялся на их телевидении, меня стали приглашать. Примерно до середины 70-х годов это были убеждения и, разумеется, я получал зарплату. Дальше я уже это делал на автомате», — рассказал журналист.

Он добавил, что во время работы на радио, вещавшем на США и Англию, ему нужно было делать трехминутные комментарии каждый день, он зарабатывал большие деньги на этом. Однако когда он начал сомневаться в том, что говорит, то поклялся, что никогда в жизни больше не будет пропагандистом. Познер жалеет о том периоде своей жизни:

«Это грех, который я унесу с собой в могилу, потому что я не могу его искупить».