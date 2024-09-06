Путин назвал Харрис фаворитом России на выборах США. Как на это отреагировал Трамп? Трамп смутился словами Путина о поддержке Харрис на выборах президента США

Дональда Трампа смутили слова Владимира Путина о поддержке Камалы Харрис на выборах президента США. Трамп задался вопросом, стоит ли ему оскорбиться или же Путин оказал ему таким образом услугу. Белый дом отреагировал жестко, призвав российского лидера прекратить обсуждать американские выборы и усугублять напряженность в отношениях между странами.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Нью-Йорке признался, что не знает, как реагировать на слова Владимира Путина о поддержке кандидата от демократов Камалы Харрис.

«Путин поддержал Камалу Харрис. Не знаю, следовало ли мне ему позвонить и горячо поблагодарить. Он поддержал Камалу, и я не понимаю, как это расценить, не знаю, оскорбил ли он меня этим, или оказал услугу», — сказал он.

Харрис — фаворит России

Во время Восточного экономического форума Владимир Путин прокомментировал выборы в США с характерной иронией. Он отметил, что Россия предпочла бы видеть на посту президента США Джо Байдена, но так как он выбыл из гонки, на передний план вышла его преемница — вице-президент Камала Харрис. Путин отметил, что ее «заразительный смех» свидетельствует о хорошем настроении, и добавил, что если это так, то, возможно, она воздержится от введения новых санкций против России.

На смех Харрис обращали внимание и республиканцы. В июле Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Мичиган назвал ее «смеющейся Камалой» и упрекнул ее в том, что «ее смех говорит о ее ненадежности».

«Она сумасшедшая. По смеху можно многое понять. Нет, она чокнутая», — сказал тогда Трамп.

Сама Харрис, в свою очередь, связывает свой яркий смех с наследственностью от матери. Она рассказывала, что выросла среди женщин, которые «смеялись от души».

«Не ограничивайтесь восприятием других людей о том, как это выглядит или как вы должны себя вести», — говорила она.

Белый дом обратился к Путину

Администрация США негативно отнеслась к словам Путина. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби призвал российского президента прекратить обсуждать американские выборы. Он подчеркнул, что подобные заявления Путина неуместны и лишь усиливают напряженность в двусторонних отношениях.

«Единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, — это американский народ. И мы были бы очень признательны, если бы господин Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах и, во-вторых, перестал вмешиваться», — сказал он.

Накануне телеканал CNN опубликовал опрос, согласно которому Харрис опережает Трампа в четырех ключевых штатах.

Преимущество Харрис, хотя и незначительное, наблюдается в Висконсине, Джорджии, Мичигане и Неваде, где ее поддержка на 1-6% выше. В Пенсильвании оба кандидата получили по 47% голосов, а в Аризоне Трамп лидирует с преимуществом в 5%. Хотя избиратели больше доверяют республиканцам в вопросах экономики и иммиграции, Харрис завоевывает голоса избирателей за счет тем защиты демократии и репродуктивных прав.