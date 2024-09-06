Путин назвал Харрис фаворитом России на выборах США. Как на это отреагировал Трамп?

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Нью-Йорке признался, что не знает, как реагировать на слова Владимира Путина о поддержке кандидата от демократов Камалы Харрис.
«Путин поддержал Камалу Харрис. Не знаю, следовало ли мне ему позвонить и горячо поблагодарить. Он поддержал Камалу, и я не понимаю, как это расценить, не знаю, оскорбил ли он меня этим, или оказал услугу», — сказал он.
Харрис — фаворит России
Во время Восточного экономического форума Владимир Путин прокомментировал выборы в США с характерной иронией. Он отметил, что Россия предпочла бы видеть на посту президента США Джо Байдена, но так как он выбыл из гонки, на передний план вышла его преемница — вице-президент Камала Харрис. Путин отметил, что ее «заразительный смех» свидетельствует о хорошем настроении, и добавил, что если это так, то, возможно, она воздержится от введения новых санкций против России.
На смех Харрис обращали внимание и республиканцы. В июле Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Мичиган назвал ее «смеющейся Камалой» и упрекнул ее в том, что «ее смех говорит о ее ненадежности».
«Она сумасшедшая. По смеху можно многое понять. Нет, она чокнутая», — сказал тогда Трамп.
Сама Харрис, в свою очередь, связывает свой яркий смех с наследственностью от матери. Она рассказывала, что выросла среди женщин, которые «смеялись от души».
«Не ограничивайтесь восприятием других людей о том, как это выглядит или как вы должны себя вести», — говорила она.
Белый дом обратился к Путину
Администрация США негативно отнеслась к словам Путина. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби призвал российского президента прекратить обсуждать американские выборы. Он подчеркнул, что подобные заявления Путина неуместны и лишь усиливают напряженность в двусторонних отношениях.
«Единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, — это американский народ. И мы были бы очень признательны, если бы господин Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах и, во-вторых, перестал вмешиваться», — сказал он.
Накануне телеканал CNN опубликовал опрос, согласно которому Харрис опережает Трампа в четырех ключевых штатах.
Преимущество Харрис, хотя и незначительное, наблюдается в Висконсине, Джорджии, Мичигане и Неваде, где ее поддержка на 1-6% выше. В Пенсильвании оба кандидата получили по 47% голосов, а в Аризоне Трамп лидирует с преимуществом в 5%. Хотя избиратели больше доверяют республиканцам в вопросах экономики и иммиграции, Харрис завоевывает голоса избирателей за счет тем защиты демократии и репродуктивных прав.