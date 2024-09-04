Кулеба уходит в отставку. Кто возглавит МИД Украины и что об этом говорят в России Спикер Рады сообщил об отставке главы МИД Украины Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал прошение об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Заявление, по его словам, рассмотрят на ближайшем заседании парламента. О возможной отставке Кулебы накануне писала «Украинская правда». Вероятным преемником называют заместителя главы МИД страны Андрея Сибигу. Песков заявил, что эти перестановки никак не повлияют на перспективы переговоров Москвы и Киева. Захарова прокомментировала новость фразой: «Осень, листопад, сучья обнажаются».

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук и опубликовал письменное заявление на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В Верховную Раду Украины поступило заявление министра иностранных дел Украины Кулебы Д.», — написал Стефанчук.

Заявление поступило накануне и будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний, рассказал спикер парламента.

3 сентября о возможной отставке Кулебы сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники. По их сведениям, на освободившееся место рассматривается кандидатура заместителя главы МИД страны Андрея Сибиги.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) предположил, что вместо Кулебы должность главы МИД страны может занять кто-то из офиса президента. Например, нынешний заместитель руководителя офиса главы государства Николай Точицкий. Гончаренко также не исключил назначения Сибиги на этот пост.

О возможной замене Кулебы «кем-то из офиса президента» высказывался и депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

При этом подавший в отставку Дмитрий Кулеба займется укреплением отношений Киева с НАТО, пишет Bloomberg.

Карьерный путь Дмитрий Кулеба начал дипломатическую карьеру в 2003 году и постепенно продвигался по службе в МИД. В 2016 году стал постоянным представителем Украины в Совете Европы, а в 2019-м — вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в кабинете министров Алексея Гончарука. Возглавил МИД в 2020 году, став самым молодым министром иностранных дел в истории страны (на тот момент ему было 38 лет).

Впервые о готовящейся отставке Кулебы заговорили еще в марте. Тогда издание «Страна.ua», ссылаясь на близкие к офису президента источники, сообщило, что изначально Кулебу хотели отправить послом в Великобританию, но в итоге определили на эту позицию экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

«К Кулебе очень много вопросов. В частности, много претензий по кандидатурам послов, предоставляемых МИДом. ОП в целом недоволен дипломатической службой», — цитирует «Страна» одного из собеседников.

По его мнению, наиболее вероятный кандидат на место министра — замглавы офиса президента Игорь Жовква, отвечающий за внешнеполитическое направление.

Что думают в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перестановки в украинском кабмине никак не повлияют на перспективы переговоров Москвы и Киева.

«Это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса. Да и в последние дни вы видите, какая у нас повестка дня напряженная», — заявил Песков на полях Восточного экономического форума.

Представитель МИД России Мария Захарова высказалась об отставке Кулебы фразой: «Осень, листопад, сучья обнажаются».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что перестановки в правительстве предназначены для усиления власти президента Владимира Зеленского. По мнению депутата, учитывая тяжелую ситуацию на Украине, Зеленский пытается усилить свои позиции ротациями.

«Думаю, это агония и мало повлияет на политику, проводимую администрацией Киева. Возможно, также есть определенное недовольство кураторами той политики, которая сегодня реализуется Киевом. Я имею в виду Госдеп», — высказался парламентарий.

Уходит половина кабмина

3 сентября в парламент Украины поступили заявления об отставке от министра юстиции Дениса Малюськи, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и председателя Фонда государственного имущества Виталия Коваля.

Заявления также подали министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, вице-премьер, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Все заявления рассмотрят на одном из ближайших заседаний парламента.

Источники «Украинской правды» утверждают, что в правительстве готовятся и другие увольнения. По данным собеседников издания, премьер-министр Денис Шмыгаль останется на своем посту.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал замену до 50% состава правительства на этой неделе. По его словам, 4 сентября Украину ждет «день увольнений».