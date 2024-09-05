Названа задача нового главы МИД Украины

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, вероятно, будет бороться против снятия ограничений США на использование оружия большой дальности для ударов ВСУ по территории России. Об этом сообщает испанское издание Mundo со ссылкой на источник.

«Ожидается, что новый глава МИД Украины будет бороться за отмену вето США, которое не позволяет использовать западное оружие большой дальности против внутренних территорий РФ», — сообщил газете неназванный дипломатический источник в Киеве.

Последние кадровые перестановки Зеленского — это не «простая перестановка стульев», говорится в статье.

Отмечается, что она призвана превратить правительство Украины в «военное правительство», в рамках которого министры будут заняты военной промышленностью и логистикой.

О назначении Сибиги сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, покинуть свой пост решили Дмитрий Кулеба и Денис Малюська — главы МИД и минюста страны. Эти отставки уже назвали пиар-акцией офиса Владимира Зеленского.

При этом провести все увольнения разом через Верховную раду не удалось, что СМИ объясняют сопротивлением внутри правящей партии. С чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова заявила, что никто в Киеве не может объяснить отставки чиновников.