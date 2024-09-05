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Политика

Новороссийск атаковали морские дроны. Военная операция на Украине, день 925-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 925-й день

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Сергей Бобылев/РИА Новости
Минобороны сообщило, что ночью средства ПВО уничтожили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два украинских беспилотника над Белгородской областью, три БПЛА над Курской и два над Брянской. В Новороссийске отразили атаку безэкипажных катеров, сообщил мэр Андрей Кравченко. Член ОП Владимир Рогов заявил, что дрон заметили над белорусским Гомелем, там было два взрыва. В Белгородской области создадут добровольческий отряд «Барс-Белгород» из-за постоянных обстрелов ВСУ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:06

❗️Индия имеет возможность помочь в урегулировании конфликта на Украине, однако на данный момент нет предпосылок для переговоров по решению кризиса, сказал «Известиям» Песков.

09:02

По словам мэра Киева Виталия Кличко, воздушная тревога действовала в городе всю ночь.

08:49

Силы РФ взяли под огневой контроль одну из дорог, ведущих в Северск ДНР, использовавшуюся для снабжения подразделений ВСУ в городе, выяснил ТАСС.

08:46

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Кривом Роге и Киеве.

08:43

По данным «Общественное. Новости», в подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы.

08:40

❗️Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал ТАСС, что объявление новой мобилизации в России не обсуждается.

08:17

08:13

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале написал, что над Гомелем в Белоруссии заметили беспилотник. Местные жители сообщили о как минимум двух взрывах. Дрон сбили, его остатки упали за пределами города. Данных о разрушениях или пострадавших нет.

08:07

❗️Минобороны сообщило, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА над Белгородской областью, три БПЛА над Курской и два над Брянской. Кроме этого, в акватории Черного моря ликвидировали два безэкипажных катера.

08:03

В Минобороны рассказали, что в Белгородской области создадут добровольческий отряд «Барс-Белгород» из-за постоянных обстрелов ВСУ. Формирование защитит объекты гражданской инфраструктуры, будет бороться с украинскими БПЛА, противодействовать ДРГ и помогать эвакуировать граждан в случае необходимости.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 925-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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