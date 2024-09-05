Новороссийск атаковали морские дроны. Военная операция на Украине, день 925-й

❗️Индия имеет возможность помочь в урегулировании конфликта на Украине, однако на данный момент нет предпосылок для переговоров по решению кризиса, сказал «Известиям» Песков.
Силы РФ взяли под огневой контроль одну из дорог, ведущих в Северск ДНР, использовавшуюся для снабжения подразделений ВСУ в городе, выяснил ТАСС.
❗️Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал ТАСС, что объявление новой мобилизации в России не обсуждается.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале написал, что над Гомелем в Белоруссии заметили беспилотник. Местные жители сообщили о как минимум двух взрывах. Дрон сбили, его остатки упали за пределами города. Данных о разрушениях или пострадавших нет.
❗️Минобороны сообщило, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА над Белгородской областью, три БПЛА над Курской и два над Брянской. Кроме этого, в акватории Черного моря ликвидировали два безэкипажных катера.
В Минобороны рассказали, что в Белгородской области создадут добровольческий отряд «Барс-Белгород» из-за постоянных обстрелов ВСУ. Формирование защитит объекты гражданской инфраструктуры, будет бороться с украинскими БПЛА, противодействовать ДРГ и помогать эвакуировать граждан в случае необходимости.