Командир «Ахмата» заявил о победе в СВО. День назад он говорил о решающих боях под Курском Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что Россия уже выиграла в СВО

Россия победила в военной операции, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, победа — это понимание того, что россияне являются братьями и сестрами. Тем временем Минобороны РФ сообщило, что продолжается и проведение военной операции, и отражение попытки вторжения ВСУ в Курскую область. По словам президента Владимира Путина, ВС РФ под Курском «стабилизировали ситуацию» и начали «постепенно выдавливать» ВСУ с приграничных территорий.

Россия уже победила в военной операции на Украине, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«В данной СВО мы уже выиграли. Дальше наша задача с вами сделать все для того, чтобы мы были одной семьей», — сказал Алаудинов в ходе своего видеообращения.

В чем заключается победа, командир «Ахмата» не уточнил. Однако пояснил, победа уже произошла, если «мы с вами... поймем, что мы... являемся братьями и сестрами, что у нас общая родина».

«Наш враг — антихрист — никогда не успокоится... пока мы не станем подобными им. Но мы не станем подобными никогда. Значит, война никогда не завершится... пока либо мы их не победим, либо они нас не сломают», — сказал Алаудинов.

В конце видеоролика генерал выразил надежду, что «даст бог, скоро мы к миру в нашей стране придем, СВО завершится».

Российское Минобороны сообщает, что «проведение специальной военной операции» на Украине продолжается. В ведомстве сообщили, что до сих пор (уже месяц) продолжается и операция по уничтожению подразделений ВСУ в Курской области (там сейчас действует и «Ахмат»).

По данным оборонного ведомства, за сутки ВСУ потеряли на Курском направлении до 370 человек и 17 единиц бронетехники (всего за время боевых действий на территории РФ ВСУ, как утверждается, потеряли более 10 тыс. человек и 783 единицы бронетехники).

По данным Алаудинова, «особых накатов за весь день не было».

«У нас была такая тишина, потому что последние батальоны, которые были затянуты несколько дней назад, они были уже перемолоты. Я так понял, противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов», — сообщил он.

Несмотря на заявления командира «Ахмата», продолжаются обстрелы ВСУ российских регионов. В селе Богун-Городок в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина, проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. За сутки, по данным Минобороны, сбиты 27 украинских беспилотников.

Обстановка на границе

Свое видение ситуации в российском приграничье изложил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

О победе над ВСУ глава государства не говорил. По его мнению, ВС РФ «стабилизировали ситуацию» и начали «постепенно выдавливать» украинские войска с приграничных территорий.

«Самое главное: никаких действий по сдерживанию нашего наступления не происходит. Наоборот, перебросив в эти приграничные районы с нами свои достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции», — заявил Путин.

Президент заявил, что у армии России «давно не было таких территориальных приобретений».

«Позавчера... группировка «Восток» в один удар захватила треугольник 7 на 5 км. Очень успешно действует и группировка «Центр» на Донецком, Покровском направлении. Там тоже приобретения исчисляются уже не сотнями метров, а квадратными километрами — четыре на пять, три на пять и так далее», — рассказал Путин.

По мнению президента, противник несет очень большие потери и в живой силе, и в технике.

«И это чревато, с одной стороны, разрушением фронта на наиболее важных направлениях, а потери могут привести просто к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся», — заявил президент РФ.

Цель ВСУ под Курском — «заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска», и остановить наступление в Донбассе, «освобождение которого является первоочередной целью», считает верховный главнокомандующий.

«Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось», — заявил Путин и назвал возвращение контроля над Курской областью «священным долгом» российской армии.