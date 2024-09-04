В Киеве, Сумах и Львове прогремели взрывы. Военная операция на Украине, день 924-й

Украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что во Львове и Ровно произошли взрывы. «Страна.ua» написала и взрывах в Кривом Роге. Ранее говорили о взрывах в Сумах и Киеве.
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сказал РИА Новости, что объявил награду в 100 тысяч рублей за содействие в поимке официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, позволившего себе оскорбительные высказывания и угрозы в адрес России и ее международных партнеров. По его словам, камера для чиновника уже готова.
Удары американским оружием по российской территории уже наносятся, Украина будет продолжать это делать и вглубь территории России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков:
«Потому что и сейчас по территории России постоянно наносятся удары вооружением американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать, это все учитывается нашей стороной».
❗️В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО сбили два Украинских беспилотника над Белгородской областью, один над Курской и один над акваторией Черного моря. Кроме этого, силы Черноморского Флота уничтожили четыре безэкипажных катера.
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов считает, что битва в Курской области стает решающим боем СВО. По его мнению, военные действия могут завершиться уже в этом году, об этом военнослужащий рассказал ТАСС.
Воздушную тревогу объявляли в Киеве и Киевской области, а также в Харьковской, Полтавской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях Украины.