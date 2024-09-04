«Завершит историю СВО»: Алаудинов назвал бои в Курской области решающими Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что под Курском идет решающий бой СВО

Атака ВСУ на приграничные районы Курской области может стать завершающим этапом СВО, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, Украина перебросила все боеспособные подразделения в российское приграничье, из-за чего у нее «посыпалась» линия фронта. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует бессрочно удерживать территории в Курской области. Но Алаудинов сомневается, что ВСУ долго продержатся в условиях истощения ресурсов.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области решающим боем специальной военной операции (СВО) и допустил возможность завершения военных действий уже в этом году.

«Я в начале этого года говорил, что мы готовимся к тому решающему бою. Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю СВО», — заявил Алаудинов в беседе с ТАСС.

По его словам, он не мог понять, каким образом конфликт подойдет к завершению, когда Киеву передают огромное количество ресурсов:

«Нам надо было каким-то образом эти боеспособные подразделения, их технику, ресурсы уничтожить».

Как рассказал Алаудинов, в настоящее время ВСУ перебросили все боеспособные подразделения в российское приграничье, за счет чего у украинцев «посыпалась» линия фронта. Командир спецназа «Ахмат» считает, что ВС РФ могут нанести украинским войскам «сокрушительный удар» на своей территории и лишить их основного ресурса.

Обстановку в Курской области он назвал «прогнозируемой» и стабильной, отметив, что за прошедшие три недели ВСУ в ходе боев в регионе потеряли большое количество бойцов и военной техники. Алаудинов уверен, что украинские военные не смогут долго держаться в таких условиях.

«План победы»

Украинский президент Владимир Зеленский накануне заявил в интервью телеканалу NBC News, что ВСУ планируют удерживать захваченные территории в Курской области, так как «это является неотъемлемой частью «плана победы» по прекращению войны».

Он пояснил, что украинским властям не нужна российская земля. «Мы не хотим привносить туда наш украинский образ жизни», — сказал президент Украины.

Зеленский пообещал вскоре представить «победный план» международным партнерам, в том числе США.

До этого он признал, что вторжение ВСУ на территорию Курской области не облегчило положение ВСУ на направлениях в Донецкой народной республике.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — это попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

По последним данным Минобороны России, ВСУ за время операции в Курской области утратили свыше 9,3 тыс. военных, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 561 боевую бронированную машину и другую технику.

Только за последние сутки, как уточнили в оборонном ведомстве, ВСУ потеряли около 400 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия и одну пусковую установку РСЗО.