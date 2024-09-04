«Обновление для Запада»: что происходит с правительством Украины На Украине идет волна отставок министров в правительстве

Правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, покинуть свой пост решили Дмитрий Кулеба и Денис Малюська — главы МИД и минюста страны. Эти отставки уже назвали пиар-акцией офиса Владимира Зеленского. При этом провести все увольнения разом через Верховную раду не удалось, что СМИ объясняют сопротивлением внутри правящей партии. С чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить, в материале «Газеты.Ru».

Кабмин Украины находится на грани масштабных изменений после прошений об отставке со стороны шести чиновников: министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, министра юстиции Дениса Малюськи, министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук и главы Фонда государственного имущества Виталия Коваля.

Увольнительные представителей правительства поступили на рассмотрение Верховный рады, их подлинность подтвердил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Снять всех министров сразу не удалось. Парламентарии согласовали отставки только трех чиновников. Им не хватило голосов за увольнение Верещук и Коваля, а голосование по заявке Кулебы даже не решились начинать.

По версии «Страны.ua», срыв запланированных увольнений может быть связан с тем, что

глава МИД Украины не желает на самом деле уходить в отставку и заручился поддержкой части правящей партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа».

Издание указывает, что проблемы с голосованием за Верещук и Коваля также связаны с сопротивлением внутри президентской фракции.

«Версия, что некоторые группы влияния в «Слуге народа» решили поторговаться с офисом Зеленского, обменяв свои голоса на какие-либо кадровые, финансовые или иные бонусы, является наиболее популярной в политических кругах. Тем более что в последнее время возможностей для таких торгов у депутатов очень мало», — говорится в тексте.

Перезагрузка по-украински

Волна отставок представителей правительства Украины началась на фоне заявления Зеленского о готовящемся усилении отдельных направлений в кабмине из-за крайне важных событий, ожидающих страну в осенний период. Вдаваться в подробности украинский лидер не стал, а глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия уже пообещал, что изменения могут затронуть 50% кабинета министров.

Тот же Арахамия уже рассказал, что внешнеполитическое ведомство после ухода Кулебы возглавит замглавы МИД Украины Андрей Сибига. А сам бывший глава МИД возглавит министерство развития общин и территорий Украины.

В украинском медиапространстве перестановки трактуют по-разному. Во-первых, увольнения важных министров объясняют пиар-акцией офиса Зеленского или показательной чисткой рядов для народа, в том числе из-за проблем на фронте и коррупционных скандалов. Во-вторых, изменения связывают с установлением полного контроля главы президентской администрации Андрея Ермака над кабмином из-за увольнения министра юстиции Малюськи как последнего назначенца его предшественника Андрея Богдана.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты связывают «перезагрузку» с западными партнерами Киева и лично Зеленским. Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что изменения в составе кабинета министров Украины — это желание обновления, которое высказывает украинский лидер.

«Зеленский хочет сменить министров на более молодых и дерзких. На сегодняшний день чиновником на Украине в целом может быть только авантюрист. Они должны пытаться выполнить вещи, которые находятся за гранью. Удивительно, как долго этого не происходило, так как это противоречит украинской традиции. Обычно правительство на Украине редко засиживалось больше пары-тройки лет. Вероятно, шок от конфликта стабилизировал украинский режим», — отметил эксперт.

В свою очередь эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ) Владимир Брутер заметил, что Киев рисует картинку «перемен» для западной публики.

«Перестановки вызваны непопулярностью нынешней власти на Украине. Необходимостью обновить ее образ в первую очередь в глазах западных государств.

Киеву нужно показать Западу картинку о том, как Украина «обновляется», «идет вперед» и «выигрывает». Все это часть пиара, который нужен руководству западных стран, чтобы справится с общественным мнением внутри», — пояснил эксперт.

Результат под вопросом

В украинских СМИ не считают, что изменения в правительстве могут как-то значительно повлиять на ситуацию в стране, учитывая довольно номинальную роль кабмина, да и парламента, в руководстве государством, которое фактически полностью осуществляется офисом президента. Источники The Financial Times в Киеве заверили, что замена чиновников поможет консолидировать власть внутри администрации Зеленского. А Bloomberg утверждает, что увольнения как минимум Кулебы стало неожиданностью среди союзников Украины на Западе.

С точки зрения Олега Бондаренко из Фонда прогрессивной политики, в реальности перестановки в кабмине Украины вряд ли что-то изменят. По его словам, конфликт мобилизовал и объединил украинскую элиту как ничто другое.

«Украинские элиты цементированы и находятся в военном состоянии. Прежний конгломерат олигархов больше не рулит ситуацией. Теперь министры — назначенцы только команды Зеленского и никого больше. Так что одних он снял, других назначил — ничего не изменилось», — добавил эксперт.

С этим согласен и Владимир Брутер из ИГПИ. По его мнению, серьезных перемен из-за перезагрузки внутри украинского правительства не предвидится, в том числе в связи с наличием внешнего управления страной со стороны Запада.

«Киев не принимает никаких решений, что все прекрасно понимают. Перестановки не могут ничего кардинально поменять. Никого из тех, кто готов был бы проводить альтернативный курс, к власти на Украине не допустят. Поэтому от этих замен не будет никакой разницы», — резюмировал эксперт.