«День увольнений»: в Раде пообещали поменять половину правительства

Украина начинает масштабные перестановки в правительстве, сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в своем Telegram-канале.
«Как и обещали большую перезагрузку правительства, уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности кабинета министров Украины претерпевает изменения. Завтра нас ждет день увольнений, а послезавтра день назначений», — написал Арахамия.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении объяснил перестановки тем, что начавшаяся осень будет «чрезвычайно важной» для страны. Поэтому нужно «настроить» государственные институты так, чтобы Украина достигла всех желаемых результатов.
«Для этого мы должны усилить некоторые направления в правительстве и подготовить кадровые решения. Также будут изменения в офисе [президента]. Я рассчитываю и на несколько иной вес отдельных направлений нашей внешней и внутренней политики», — анонсировал украинский президент.
В качестве последнего Зеленский призвал значительно усилить сотрудничество с НАТО и перейти на «особое взаимодействие». Кроме того, Киев хочет начать «реальные» переговоры о членстве с Евросоюзом, за работу в этом направлении президент пообещал персональную ответственность.
Тем временем, не дожидаясь назначенного Арахамией «дня увольнений», 3 сентября подали в отставку сразу шесть человек из руководства страны. Среди них вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Ирина Верещук, вице-премьер, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава минэкологии Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль. Все заявления рассмотрят на одном из ближайших заседаний парламента.
Вице-премьер Верещук прокомментировала свой уход словом «перезагрузка» и напомнила, что проработала в правительстве три года. Камышин, в свою очередь, пообещал продолжить работать в оборонной промышленности, «но в другой роли». Малюська, пробывший главой минюста пять лет, описал ситуацию анекдотом: «Утром в понедельник Штирлица ведут на расстрел. Неделя начинается плохо, подумал Штирлиц».
«А если серьезно, то на этот раз, в отличие от предыдущих 100500, все серьезно. Надо успеть сделать еще кучу работы и позакрывать все хвосты... Сейчас только прошу всех народных депутатов поддержать мою отставку в зале во время голосования», — добавил Малюська.
Партнеры хотят предсказуемости
На самом деле перестановки в украинском правительстве не являются действительно «большой перезагрузкой», пишет в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, офис президента часто занимается тем, что по кругу переставляет одних и тех же людей. Так, Стефанишина возглавит вместо Малюськи минюст и продолжит вести евроинтеграцию, фактически не потеряв место в правительстве (эту информацию подтверждает еще один нардеп Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)). Железняк добавляет, что своего поста действительно может лишиться министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Кулебу планируют уволить… С кандидатурой на его место еще определяются. Наиболее вероятная замена — первый замглавы МИД Андрей Сибига.
Источники говорят, что в правительстве готовятся и другие увольнения», — подтверждает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.
В любом случае, полностью заменить кабмин Украины сейчас в принципе невозможно, поскольку это запрещает закон о военном положении, пояснял Железняк в своем брифинге. Сейчас Киев просто хочет так сбить волну недовольства в народе, считает бывший народный депутат Верховной рады Украины Олег Волошин.
«Накопившееся в обществе разочарование от коррупции, принудительная мобилизация, осуществляемая на улицах с многочисленными нарушениями прав, беспросветная ситуация на фронтах и все остальное требуют «выпуска пара» через попытку демонстративно что-то изменить в руководящих структурах», — указал Волошин.
В целом увольнения высокопоставленных украинских чиновников на Украине продолжаются уже несколько месяцев. Украинское издание «Страна» предполагало, что офис Зеленского хочет «зачистить» руководство страны от людей, у которых есть самостоятельные контакты с Западом, а газета The Financial Times (FT) называет происходящее попыткой президента сосредоточить власть в своих руках. При этом увольнения и перестановки в итоге только осложнили взаимоотношения Украины с партнерами, узнала FT.
«США и другие западные партнеры хотят нормальных, предсказуемых отношений со своими украинскими коллегами. Прямо сейчас они теряют доверие к правительству Украины из-за кадровых решений, которых они не понимают», — поясняет газета.
В первую очередь на Западе недовольны предыдущими громкими увольнениями, а именно вице-премьера по восстановлению — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова и главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафы Найема, уточняло издание. По его информации, зарубежные представители предупреждали Киев о своей реакции, однако там не прислушались.