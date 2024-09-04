«День увольнений»: в Раде пообещали поменять половину правительства

Власти Украины анонсировали «большую перезагрузку» правительства, в рамках которой хотят «перетасовать» половину кабмина. Владимир Зеленский объяснил это тем, что для страны наступает «чрезвычайно важная» осень, на которую Киев делает большие ставки. Тем временем в Раде говорят, что офис президента занимается перестановками только для вида. Эксперты предполагают, что так Киев пытается сбить недовольство в украинском обществе.

Украина начинает масштабные перестановки в правительстве, сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

«Как и обещали большую перезагрузку правительства, уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности кабинета министров Украины претерпевает изменения. Завтра нас ждет день увольнений, а послезавтра день назначений», — написал Арахамия.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении объяснил перестановки тем, что начавшаяся осень будет «чрезвычайно важной» для страны . Поэтому нужно «настроить» государственные институты так, чтобы Украина достигла всех желаемых результатов.

«Для этого мы должны усилить некоторые направления в правительстве и подготовить кадровые решения. Также будут изменения в офисе [президента]. Я рассчитываю и на несколько иной вес отдельных направлений нашей внешней и внутренней политики», — анонсировал украинский президент.

В качестве последнего Зеленский призвал значительно усилить сотрудничество с НАТО и перейти на «особое взаимодействие». Кроме того, Киев хочет начать «реальные» переговоры о членстве с Евросоюзом, за работу в этом направлении президент пообещал персональную ответственность.

Тем временем, не дожидаясь назначенного Арахамией «дня увольнений», 3 сентября подали в отставку сразу шесть человек из руководства страны. Среди них вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Ирина Верещук, вице-премьер, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава минэкологии Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль. Все заявления рассмотрят на одном из ближайших заседаний парламента.

Вице-премьер Верещук прокомментировала свой уход словом «перезагрузка» и напомнила, что проработала в правительстве три года. Камышин, в свою очередь, пообещал продолжить работать в оборонной промышленности, «но в другой роли». Малюська, пробывший главой минюста пять лет, описал ситуацию анекдотом: «Утром в понедельник Штирлица ведут на расстрел. Неделя начинается плохо, подумал Штирлиц».

«А если серьезно, то на этот раз, в отличие от предыдущих 100500, все серьезно. Надо успеть сделать еще кучу работы и позакрывать все хвосты... Сейчас только прошу всех народных депутатов поддержать мою отставку в зале во время голосования», — добавил Малюська.

Партнеры хотят предсказуемости

На самом деле перестановки в украинском правительстве не являются действительно «большой перезагрузкой», пишет в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, офис президента часто занимается тем, что по кругу переставляет одних и тех же людей . Так, Стефанишина возглавит вместо Малюськи минюст и продолжит вести евроинтеграцию, фактически не потеряв место в правительстве (эту информацию подтверждает еще один нардеп Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)). Железняк добавляет, что своего поста действительно может лишиться министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Кулебу планируют уволить… С кандидатурой на его место еще определяются. Наиболее вероятная замена — первый замглавы МИД Андрей Сибига.

Источники говорят, что в правительстве готовятся и другие увольнения», — подтверждает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

В любом случае, полностью заменить кабмин Украины сейчас в принципе невозможно, поскольку это запрещает закон о военном положении, пояснял Железняк в своем брифинге. Сейчас Киев просто хочет так сбить волну недовольства в народе, считает бывший народный депутат Верховной рады Украины Олег Волошин.

«Накопившееся в обществе разочарование от коррупции, принудительная мобилизация, осуществляемая на улицах с многочисленными нарушениями прав, беспросветная ситуация на фронтах и все остальное требуют «выпуска пара» через попытку демонстративно что-то изменить в руководящих структурах», — указал Волошин.

В целом увольнения высокопоставленных украинских чиновников на Украине продолжаются уже несколько месяцев. Украинское издание «Страна» предполагало, что офис Зеленского хочет «зачистить» руководство страны от людей, у которых есть самостоятельные контакты с Западом, а газета The Financial Times (FT) называет происходящее попыткой президента сосредоточить власть в своих руках. При этом увольнения и перестановки в итоге только осложнили взаимоотношения Украины с партнерами, узнала FT.

«США и другие западные партнеры хотят нормальных, предсказуемых отношений со своими украинскими коллегами. Прямо сейчас они теряют доверие к правительству Украины из-за кадровых решений, которых они не понимают», — поясняет газета.

В первую очередь на Западе недовольны предыдущими громкими увольнениями, а именно вице-премьера по восстановлению — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова и главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафы Найема, уточняло издание. По его информации, зарубежные представители предупреждали Киев о своей реакции, однако там не прислушались.