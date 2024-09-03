«Последний шанс». Зачем Зеленский поедет в Нью-Йорк на следующей неделе Economist: Зеленский в последний раз попробует убедить США разрешить удары по РФ

У Украины остался последний шанс убедить администрацию нынешнего президента США Джо Байдена дать Киеву разрешение на удары американским оружием вглубь России. Им, по данным The Economist, украинский лидер Владимир Зеленский воспользуется во время визита в Нью-Йорк на следующей неделе. Предыдущая попытка Киева добиться снятия запрета, передав Вашингтону список «приоритетных» целей, не увенчалась успехом. Однако, по словам Зеленского, сейчас Украина смотрит на этот вопрос «более позитивно».

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США на следующей неделе станет последней возможностью Киева убедить главу Соединенных Штатов Джо Байдена разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ. Об этом пишет The Economist.

«Зеленскому скоро представится последний шанс убедить Байдена сменить свой подход до его ухода с должности (президента США. — «Газета.Ru») во время их встречи в Нью-Йорке на следующей неделе», — говорится в статье.

Авторы материала также подчеркивают, что в последнее время украинская сторона высказывает все большее недовольство в связи с ограничениями, которые наложила на нее администрация Байдена.

Ранее попытку добиться снятия запрета на удары в глубь России предприняли министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. На прошлой неделе они приехали в Вашингтон с визитом. После этого Умеров в интервью CNN сообщил, что Киев передал Америке список конкретных целей на территории РФ, по которым собирается бить.

«Я надеюсь, что нас услышали», — заявил глава украинского военного ведомства.

Умеров подчеркнул, что администрация Байдена все еще рассматривает эту просьбу.

Приезжали за «подачками»

О результатах визита украинской делегации в США пока не сообщалось. Официально Вашингтон не поменял своей позиции в отношении ударов американским оружием по целям в России. При этом газета Politico еще до передачи списка, о котором говорил Умеров, писала, что власти США считают нецелесообразным снятие запрета, так как этот шаг стратегически бесполезен в нынешних условиях. Россия уже «сделала недосягаемыми» наиболее важные для хода военной операции объекты, в том числе авиационные.

Однако, как сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, украинцы в ходе визита в Америку все-таки «нашли… полную поддержку» в том, что касается продолжения военных действий против России. По словам дипломата, цель Вашингтона осталась прежней — навредить РФ с помощью американского оружия, «которое вкладывается в украинские руки».

«Украинцы приезжали сюда за «подачками». Выклянчивали ракеты, боеприпасы, деньги. Настраивали официоз на ужесточение политики в отношении нашей страны», — заявил дипломат.

Антонов отметил, что Москва постфактум и не во всех случаях узнает о достигнутых американо-украинских договоренностях о конфликте с Россией. Однако посол не исключил, что в рамках этого визита украинцам удалось получить дополнительные обещания в поддержке военных действий. Антонов выразил уверенность, что в будущем эти обещания будут оформлены в виде очередного «пакета» поставок вооружений.

Разрешения недостаточно

О том, разрешат ли США удары вглубь российской территории, дипломат говорить не стал. При этом президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что одного только разрешения атаковать цели в РФ Киеву недостаточно, нужно и само оружие.

«Только позволить — этого мало. Если одна только страна разрешила, а такие месседжи уже есть, мы должны знать, дала ли страна на данный момент соответствующее оружие. То есть нужно не только разрешение, нужно еще и оружие», — сказал лидер Украины на брифинге с премьером Нидерландов Диком Схофом.

Зеленский сообщил, что инструменты, которые Киев может задействовать, есть у четырех стран — США, Великобритании, Франции и Германии. При этом он не уточнил, от кого из них исходят сигналы насчет того, чтобы разрешить Украине бить по целям в глубине территории РФ. Впрочем, по словам украинского лидера, сегодня Киев смотрит на это вопрос «более позитивно».