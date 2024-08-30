Монголия пообещала не арестовывать Путина. К этому призывает Украина Bloomberg: Монголия не будет выполнять ордер МУС на арест Путина

Монголия не будет выполнять ордер МУС на арест Владимира Путина во время его визита в страну, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «нет переживаний» по этому поводу. Украинский МИД же призвал «выполнить обязательный международный ордер на арест и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге».

Монголия пообещала не выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина во время его визита в страну, пишет Bloomberg.

«По словам двух источников, знакомых с подготовкой Кремля [к визиту], Владимир Путин получил заверения перед запланированным визитом в Монголию в том, что он не будет арестован по ордеру МУС», — говорится в публикации (цитата по «Ленте.ру»).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что в Кремле не боятся возможных проблем во время поездки Путина в Монголию.

«Нет переживаний, у нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», — заявил Песков.

На вопрос, велись ли с властями Монголии переговоры по поводу ордера на арест Путина, который выдал МУС, Песков ответил: «Разумеется, все аспекты визита тщательно готовились».

При этом министерство иностранных дел Украины уже обратилось к монгольским властям с призывом арестовать российского президента. «Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге», — заявили в украинском ведомстве.

Первый визит

Визит российского лидера в Монголию намечен на 3 сентября, сообщала пресс-служба Кремля накануне.

Путин приедет в азиатскую страну по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских войск над японскими вооруженными силами на реке Халхин-Гол.

«В ходе переговоров главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам», — говорится в сообщении Кремля.

Это будет первый визит Владимира Путина в страну, подписавшую Римский статут МУС , с марта 2023 года, когда этот суд выдал ордер на арест президента России. Все страны, которые с тех пор посещал Путин, не признают МУС (в августе 2023 года президент РФ не поехал на саммит БРИКС в ЮАР). Формально Монголия обязана арестовать Путина.

Ордер МУС

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В суде заявили, что Путин и Львова-Белова «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации». Москва эти обвинения отвергает.

Россия не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств (юрисдикцию суда признают 123 страны). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение МУС «ничтожным» с точки зрения права.

Он подчеркнул, что Москва «саму постановку вопроса считает возмутительной и неприемлемой».