«Россия в слабом положении»: Тайвань предложил Китаю отобрать Дальний Восток

Президент Тайваня обвинил Китай в двуличности, поскольку тот хочет вернуть остров, но не претендует на российский Дальний Восток. Последний тоже когда-то был частью китайской империи и перешел России по договору 19 века. В РФ подчеркивают, что не имеют территориальных споров с Китаем, а слова тайваньского лидера оскорбительны и безответственны.

Китай мог бы вместо Тайваня заняться возвращением территории на Дальнем Востоке России, если он действительно так обеспокоен вопросом исторического реванша, заявил президент Тайваня Лай Циндэ в интервью тайванскому телевидению.

«Если все это ради территориальной целостности, почему бы Китаю не вернуть земли, занятые Россией по Айгунскому договору? Россия сейчас находится в самом слабом положении», — сказал президент.

По его мнению, КНР говорит об исконно китайских землях, лишь когда это нужно для получения полной власти над западной частью Тихого океана. Ради гегемонии на этой территории Китай готов сломать «мировой порядок, основанный на правилах», заявил Циндэ (с той же формулировкой на Западе выступают против России из-за конфликта на Украине).

«Китай хочет атаковать и аннексировать Тайвань не потому, что какой-то определенный человек или определенная партия на Тайване что-то сказали или сделали. И не ради территориальной целостности <...> Вы можете потребовать территорию у России, но вы этого не делаете. Поэтому очевидно, что они хотят вторгнуться в Тайвань не по территориальным причинам», — резюмировал тайваньский лидер.

Айгунский договор был подписан между Российской империей и империей Цин в 1858 году, когда Китай был ослаблен Опиумными войнами с западными государствами и внутренним восстанием. В китайской историографии тот период принято называть «веком унижений». По итогам договора Российская империя получила около 600 тыс. кв. км Дальнего Востока (современные Амурская область и частично Хабаровский край).

Президент Тайваня отметил, что власти Китая «почти никогда не говорят» о претензиях на потерянное по Айгунскому договору в отличии от своих последовательных требованиях в адрес Тайваня. Последнего КНР изначально лишилась в результате войны с Японией в 1895 году. После Второй Мировой Пекин вернул остров, однако в стране началась гражданская война с коммунистами. Коммунистический режим победил, а проигравшие бежали на Тайвань, основав свое государство. Большинство стран мира официально признают Тайвань китайской территорией, сам Китай считает остров одной из своих провинций. Нынешний председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно заявлял, что тайваньский вопрос «не должен передаваться из поколения в поколение», и обещал закрыть его.

Действующий президент Тайваня занял свой пост в январе 2024 года и является сторонником независимости острова. Он также выступает за дальнейшее сближение с США, главным союзником Тайваня и опорой его фактической независимости.

«В будущем мы надеемся, что Китай осознает новую ситуацию [с независимостью Тайваня] и поймет, что только мир принесет пользу обеим сторонам пролива», — призывал Циндэ.

Позиция России

Предложение президента Тайваня к Китаю отобрать у России Дальний Восток оскорбительно, считает первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Это даже оскорбительно, что он [президент Тайваня] предлагает Китаю такие идеи. Это говорит о том, что они чувствуют свою безнаказанность. Рано или поздно Тайвань однозначно станет частью Китаю — он и сейчас китайская территория де-юре, но де-факто он тоже будет Китаем», — подчеркнул Джабаров.

Москва поддерживает претензии Пекина на Тайвань и «принцип одного Китая». Президент России Владимир Путин весной 2024-го заявил, что остров «безусловно» является частью КНР. Министр иностранных дел КНР Ван И в ответ сообщал, что его правительство «высоко ценит» поддержку России в этом вопросе.

«Российская сторона <...> выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия китайской стороны по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны», — говорится в совместном заявлении, которое Россия и Китай подписали в марте 2023 года.

При этом Россия публично заявляет об отсутствии любых территориальных споров с китайским соседом.

«Российская и китайская стороны придерживаются единой позиции в отношении того, что пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешен <...> [Это] стало результатом многолетних усилий обеих сторон, отражением высокого уровня отношений между двумя странами <...> Россия и Китай неоднократно подтверждали отсутствие взаимных территориальных претензий», — напоминал МИД РФ год назад, в августе 2023-го.

Когда-то между РФ и Китаем действительно были дискуссии о совместной границе, особенно на участке рек Уссури и Амур, указывает историк и политолог Сергей Станкевич. В итоге Россия уступила КНР «порядка полутора сотен островов», и вопросы были исчерпаны. Поэтому свежее заявление Тайваня о Дальнем Востоке не более, чем спекуляция, считает эксперт.

«Это заявление безграмотное и безответственное со стороны лидера острова, который является неотъемлемой частью Китая. Китай считает его, вот этого человека Лай Цзиндэ, губернатором, а он называет себя президентом. Ему стоило бы разобраться в первую очередь с Пекином все-таки, как правильно называется его должность для начала», — сыронизировал Станкевич.