Лай Циндэ после победы на президентских выборах в Тайбэе, Тайвань, 13 января 2024 года

«Надеюсь, Китай поймет»: выборы на Тайване выиграл сторонник независимости от КНР Новый президент Тайваня Лай Циндэ заявил о решимости защитить остров от КНР

Избиратели Тайваня выбрали новым президентом 64-летнего Лая Циндэ. Обращаясь с трибуны к своим сторонникам, политик заявил, что итог голосования поможет «сохранить Тайвань на карте мира», свой результат он назвал «победой сообщества демократий». Лай также выразил готовность защитить остров от продолжающихся угроз и запугивания со стороны КНР. В Китае считают позицию избранного лидера «крайне опасной».

«Удалось сохранить Тайвань на карте»

На президентских выборах в Тайване победу одержал 64-летний Лай Циндэ, кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии, выступающий за сближение с США и отвергающий территориальные претензии Китая. Оба его соперника уже признали поражение.

«Эта ночь принадлежит Тайваню. Нам удалось сохранить Тайвань на карте мира», — обратился Лай к тысячам ликующих сторонников после известия о победе.

«Выборы продемонстрировали миру приверженность тайваньского народа демократии, которую, я надеюсь, Китай сможет понять», — добавил политик.

Соратница Лая Сяо Би-хим, ранее занимавшая пост главного посланника Тайваня в США, стала вице-президентом.

По данным Центральной избирательной комиссии острова, Лай получил чуть более 40% от общего числа голосов. Кандидат тайваньской оппозиционной партии «Гоминьдан», 66-летний Хоу Юи набрал 33,49% голосов, а кандидат Тайваньской народной партии (ТНП), 64-летний Кэ Вэньчжэ — 26,45%.

В голосовании приняли участие более 14 млн человек, а это означает, что явка избирателей составила чуть более 71%. Оно продлилось с 08:00 до 16:00 по местному времени (с 03:00 до 11:00 мск). Голосовать имели право 19,55 млн жителей Тайваня из 23,6 млн.

«Тайвань — это китайский Тайвань»

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Правящая Коммунистическая партия Китая рассматривает остров как часть своей территории, а сменявшие друг друга лидеры КНР каждый раз клялись в ходе своего правления достичь «воссоединения». Нынешний председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно заявлял, что тайваньский вопрос «не должен передаваться из поколения в поколение», и обещал закрыть его.

В преддверии выборов Пекин призвал избирателей Тайваня «признать крайнюю опасность того, что Лай Циндэ спровоцирует конфронтацию и конфликт между двумя сторонами пролива».

После оглашения результатов представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что итоги выборов «не отражают господствующую в стране точку зрения относительно острова».

«Тайвань — это китайский Тайвань. Эти выборы не изменят основную структуру и курс развития отношений между двумя сторонами пролива; это не изменит общего желания соотечественников с обеих сторон стать ближе друг к другу; это в дальнейшем не изменит того факта, что родина неизбежно воссоединится», — цитирует его агентство Xinhua.

Пекин будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и будет содействовать мирному развитию отношений с Тайбэем, подчеркнул Чэнь.

Выступая перед журналистами, Лай в свою очередь назвал свою победу «победой сообщества демократий»:

«Мы говорим международному сообществу, что между демократией и авторитаризмом мы по-прежнему стоим на стороне демократии».

Новый лидер отметил, что полон решимости защитить Тайвань от продолжающихся угроз и запугивания со стороны Китая.

«В будущем мы надеемся, что Китай осознает новую ситуацию и поймет, что только мир принесет пользу обеим сторонам пролива», — добавил политик.

Тайвань не поддерживаем, но делегацию отправим

Выборы проходили на фоне попыток США стабилизировать непростые отношения с Китаем и не допустить, чтобы конкуренция между государствами переросла в конфликт. Предыдущие власти Тайваня еще больше укрепили связи с Вашингтоном. Официальные лица США отмечали, что будут придерживаться своей давней политики в отношении Тайваня, независимо от того, кто одержит победу в президентской гонке.

Когда результаты выборов были оглашены, спикер палаты представителей США Майк Джонсон анонсировал визит делегации американских конгрессменов на Тайвань весной:

«Чтобы подчеркнуть неизменную приверженность конгресса безопасности и демократии, я прошу председателей соответствующих комитетов палаты представителей возглавить визит делегации в Тайбэй после инаугурации Лай Циндэ в мае».

Во время беседы с журналистами на лужайке Белого дома Джо Байден тоже прокомментировал итоги голосования на острове.

«Мы не поддерживаем независимость Тайваня», — сказал политик.

Для РФ «существует только один Китай»

Позиция Москвы по тайваньскому вопросу остается неизменной, несмотря на итоги президентских выборов на острове, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Москва продолжает считать указанные территории неотъемлемой частью Китая, позиция по этому вопросу «общеизвестна» и закреплена сразу в нескольких документах, подчеркнула дипломат. В первую очередь речь идет о Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

«Российская сторона признает, что в мире существует только один Китай, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая», — процитировала текст документа Захарова.

По ее словам, попытки ряда государств использовать выборы на острове для давления на Пекин «контрпродуктивны» и должны подвергнуться осуждению. Россия в связи с этим призвала зарубежных партнеров воздержаться от каких-либо провокаций.