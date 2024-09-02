Готов к переговорам. Путин раскрыл детям детали мира с Украиной Путин: РФ готова к переговорам с Украиной, если Киев захочет этого не на словах

Владимир Путин ответил на вопросы школьников из Кызыла во время «Разговоров о важном». Президент поговорил о «бандитах», которые проникли на территорию Курской области, возможных переговорах России и Украины, рассказал школьникам о вреде вейпов и посоветовал ученикам не брать с него пример. «Газета.Ru» собрала основные тезисы урока.

Президент России Владимир Путин впервые за десять лет приехал в столицу республики Тыва. В Кызыле глава государства пришел в новую школу №20 имени Героев Отечества, где провел открытый урок «Разговоры о важном». Вот что он сказал детям.

О Курской области и мирных переговорах

Путин назвал атаку ВСУ в Курской области попыткой остановить Россию в ее наступлении в Донбассе. По словам Путина, попытка оказалась неудачной. ВС РФ продвигаются не по 200-300 метров, а «квадратными километрами».

«Сейчас думаем и о ваших сверстниках, ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн, либо учиться в других коллективах... вооруженные силы сделают все для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей восстановилась», — сказал Путин.

По его словам, власти Украины боятся проиграть выборы, поэтому не хотят заканчивать боевые действия: «Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы».

В ответ на вопрос одиннадцатиклассницы об урегулировании конфликта Путин заявил, что российские власти «никогда не отказывались» от переговоров с Украиной. Однако это может случиться, если Киев захочет «на деле решать вопросы мирными средствами».

«Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», — сказал Путин детям.

Он добавил, что сейчас в СВО принимают участие около 10 тыс. тувинцев.

О врагах и иностранных языках

Путин заявил, что нет враждебных России стран, есть враждебные элиты, которые «борются с Россией веками с целью ослабить страну, потому что они считают, что она слишком большая».

И посоветовал не забрасывать изучение английского и других языков. Путин также рассказал про растущий интерес к изучению китайского, в том числе в его семье.

«Члены моей семьи говорят тоже — маленькие — на китайском языке», — привел в пример президент.

О вейпах и положительном примере

Один из школьников спросил президента, сколько часов он спит, чтобы быть в такой хорошей форме, на что Путин призвал школьника не брать пример с него.

«Пример нехороший, ты пример с меня не бери. Я сегодня спал 4 часа, это маловато», — сказал Путин.

Он признался, что обычно спит около шести часов в день, потому что не может должным образом организовать свой рабочий день.

Еще один школьник рассказал, что увлекается мототехникой и мечтает накопить на мотоцикл. Путин в ответ посоветовал копить на машину:

«Мотоцикл — опасный вид транспорта. Накопи на машину лучше, так спокойнее будет и папе, и маме. И квадроцикл опасный. Не езди на квадроцикле, не надо».

В ходе «Разговоров о важном» Путин также заявил о вреде вейпов, которые кажутся молодым «модными и крутыми». По его словам, электронные сигареты влекут за собой проблемы с памятью, ухудшение физического состояния, иммунитета и репродуктивных функций.

Он добавил, что Россия уже повысила налоги на продажу электронных сигарет, но они по-прежнему пользуются спросом.

Азиатское турне

Путин приехал в Тыву в рамках азиатского турне. Уже 3 сентября он прибудет в Монголию для переговоров с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом. Накануне российский президент поговорил с монгольской газетой «Оноодор». Журналисты сказали Путину, что сейчас в Монголии «остро стоит вопрос свободы прессы», при этом в России некоторые СМИ запретили, а в западных странах ограничили распространение ряда российских медиа.

«Конечно же, это противоречит демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации. Хотя единственное, что делают наши СМИ, это аргументированно доводят российскую точку зрения на актуальные современные проблемы, на происходящие в мире процессы», — сказал Путин.

А также подчеркнул, что в России СМИ свободны, как это и гарантировано Конституцией. Однако от редакций (как и от иностранных журналистов) требуют соблюдать российские законы.