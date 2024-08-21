Три региона за день: Путин завершил рабочий визит по республикам Северного Кавказа Путин на встрече с добровольцами СВО в Чечне назвал себя пехотинцем

Владимир Путин посетил три региона Северо-Кавказского федерального округа: Кабардино-Балкарию, Северную Осетию-Аланию и Чечню. В Кабардино-Балкарии президент отметил успехи в сельском хозяйстве на агропредприятии, в Северной Осетии он воздал дань памяти жертвам теракта в Беслане, а в Чечне оценил достижения в сфере образования и посетил Российский университет спецназа.

Президент России Владимир Путин назвал себя таким же пехотинцем, как и те, кто участвует в спецоперации на Украине. С таким заявлением он выступил во время встречи с добровольцами в Российском университете спецназа в чеченском Гудермесе.

Во врем встречи глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все добровольцы, присутствующие на мероприятии, полностью обеспечены необходимым оборудованием и оружием. В ответ Путин одобрительно похлопал Кадырова по плечу.

Глава республики отметил, что сам он также считает себя пехотинцем, на что президент ответил: «Мы все пехотинцы. Мы все находимся в одинаковом положении».

В рамках своей рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ 20 августа, Путин посетил три региона: Кабардино-Балкарию, Северную Осетию-Аланию и Чечню.

Кабардино-Балкария

Утром Путин прибыл в Кабардино-Балкарию, где посетил садоводческое хозяйство ООО «Агро 07», специализирующееся на производстве плодоовощной продукции, особенно яблок. На месте президент встретился с главой КБР Казбеком Коковым.

«Хочу вас поздравить с тем, что происходит в области сельского хозяйства. Конечно, это действительно очень хорошие показатели и хороший пример для других регионов — в восемь с лишним раз увеличили производство этой продукции, яблочной, и это хороший показатель», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что в регионе организовано высокотехнологичное сельскохозяйственное производство, причем не только продуктов, но и упаковки. Коков в ответ поблагодарил Путина за оказываемые меры поддержки. Глава региона добавил, что в КБР наблюдается естественный прирост населения, а местные чиновники выполняют план по поддержке семей. Более того, с 1 сентября многодетным семьям возместят расходы на дошкольное образование детей, откроются новые школы, ведь число первоклассников увеличилось.

Последний раз Путин был в КБР в 2019 году.

Северная Осетия-Алания

После КБР Путин отправился в Северную Осетию. Он посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», посвященный жертвам теракта в бесланской школе №1 в 2004 году. В этом году исполнится 20 лет со дня трагедии. Путин зашел и в спортивный зал, где несколько дней провели заложники, он возложил цветы к подножью «Древа Скорби». Второй букет президент отдал бойцам спецподразделения «Альфа», они закрывали своими телами детей.

«Конечно, эта трагедия, безусловно, останется незаживающей раной в исторической памяти всей России. Ну а для тех, кто пострадал, для вас, для ваших семей, для тех, кто потерял самое дорогое, что есть у человека — дети, это будет раной кровоточащей», — обратился Путин к «Матерям Беслана».

Глава государства отметил, что силы, которые стояли за боевиками, по-прежнему воюют с Россией чужими руками:

«Они продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну. Это очевидно. И так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе, в Новороссии, но так же, как в борьбе с терроризмом, мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении в борьбе с неонацизмом. Безусловно, покараем преступников, в этом не может быть никаких сомнений».

Путин встретился и с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. Президент распорядился помочь в реабилитации пострадавшим в теракте, у кого есть дети, а также выделить средства на музей. Меняйло отметил, что на первый этап у региона хватает денег. Он считает, что сначала нужно рассчитать концепцию, однако, если средства понадобятся, то он пообещал обратиться к Путину. Глава государства также попросил обобщить то, что ему сказали «Матери Беслана», чтобы он смог дать соответствующее указание прокуратуре и СК.

После встречи Путин подошел к жителям Владикавказа, которые ждали его у здания республиканской администрации несколько часов.

Чечня

Вечером Путин прилетел в Чечню на вертолете. Он приземлился в Грозном, где его встретил глава региона Рамзан Кадыров, полпред Президента РФ в СКФО Юрий Чайка, депутат Госдумы Адам Делимханов, председатель Правительства ЧР Магомед Даудов и вице-премьеры республики. Последний раз Путин был в Чечне в 2011 году.

«Владимир Владимирович, несмотря на тяжелый рабочий день, полон сил и готов посетить несколько объектов в Чеченской Республике», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Затем Путин посетил могилу первого президента ЧР, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Глава государства отдал ему дань глубокого уважения и памяти, а также отметил его вклад в становление мирного и благополучного региона. Путин назвал Ахмата Кадырова своим другом. Он считает, что чиновник спас чеченский народ, жертвуя собой. Кадыров назвал этот жест ценным и выразил благодарность президенту.

После Путин отправился в Российский университет спецназа, названный в его честь. Там он ознакомился с техническими возможностями учебного заведения и процессом подготовки бойцов.

«С начала СВО здесь прошли обучение более 47 тысяч бойцов, включая добровольцев. Их учат не только тактическим действиям, владению всеми типами стрелкового оружия, особенностям ведения боя в современных условиях, но и оказанию первой медицинской помощи как самому себе, так и боевым товарищам. Каждый доброволец получает современную, удобную и качественную экипировку», — добавил Кадыров.

Путин встретился и с добровольцами. По его словам, они уже победили, решив отправиться в зону СВО. Путин поблагодарил добровольцев и пожелал им удачи:

«В разные времена — даже в самые сложные — находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради Родины и будущего нашего народа. <...> Пока у нас есть такие мужчины, мы точно совершенно, абсолютно непобедимы».

Путин также побывал в новой мечети на площади Минутка в Грозном, строительство которой завершилось «буквально вчера». Кадыров поблагодарил главу государства за трепетное отношение к религиозным чувствам верующих, за защиту священных писаний на высшем государственном уровне и за сохранение традиционных семейных ценностей. Кроме этого, глава Чечни показал президенту макет нового района Грозного имени В. В. Путина.

«Это грандиозный инвестиционный проект, который станет украшением столицы Чеченской Республики — комплекс жилых домов и объектов социальной инфраструктуры», — отметил Кадыров.

Глава ЧР вручил Путину удостоверение почетного гражданина Чечни, а российский лидер подарил Коран ручной работы в драгоценном переплете.