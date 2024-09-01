Тело россиянина нашли в подземном тоннеле в Газе. Нетаньяху позвонил его родителям, чтобы извиниться Нетаньяху позвонил родителям погибшего в Газе россиянина, чтобы извиниться

Военные ЦАХАЛ нашли в подземном туннеле в секторе Газа тела шести похищенных почти год назад заложников, среди которых был россиянин Александр Лобанов. Все погибшие были убиты в последние 48 часов, на их телах обнаружили следы связывания, травм и пулевых ранений. Израиль возложил ответственность за произошедшее на ХАМАС, но движение отвергает эти обвинения. На этом фоне дипломаты РФ борются за возвращение на родину еще одного удерживаемого в секторе Газа россиянина.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвонился с родителями погибшего в секторе Газа Александра Лобанова, чтобы выразить им соболезнования и извиниться за то, что Израиль не уберег их сына от гибели. Об этом сообщил ТАСС.

У Лобанова было два гражданства — российское и израильское. Мужчина работал на фестивале электронной музыки «Нова», который атаковали боевики ХАМАС в октябре прошлого года.

Обстановка в регионе Боевики ХАМАС напали на города и коммуны юга Израиля 7 октября 2023 года, в результате в плен были захвачены 253 человека. С тех пор ХАМАС отпустил 135 человек. 105 из них освободили в рамках недельного перемирия осенью 2023 года.



В ответ Израиль начал военную операцию против группировки в секторе Газа. Западные страны в основном поддержали еврейское государство.



Боевые действия в палестинском анклаве проходят с серьезными разрушениями, жертвами среди гражданского населения и появлением тысяч вынужденных переселенцев. Исламские государства, в том числе Иран, обвиняют Израиль в геноциде и требуют прекратить операцию против палестинцев. Остановить Тель-Авив пытаются по-разному, например, через Международный уголовный суд или ООН. Израиль прекращать конфликт не собирается, поставив себе цель полностью уничтожить ХАМАС.



После начала обострения ситуации в регионе зона противостояния и количество противников у еврейского государства увеличивается. Например, Израиль атакуют ливанская «Хезболла» и йеменские хуситы, которые поддерживают ХАМАС и считаются иранскими прокси. На этом фоне летом 2024 года еврейская сторона нанесла удары по Ливану и Йемену — практически открыто намекая первому на готовность к конфликту.



«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня, в воскресенье, 1 сентября 2024 года, поговорил с Оксаной и Григорием Лобановыми, родителями Александра Лобанова, да будет благословенна его память, который был убит, будучи заложником ХАМАС. Премьер-министр выразил глубокое сожаление и извинился перед семьей за то, что Государство Израиль не смогло вернуть Александра и пять других заложников живыми», — сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Отмечается также, что в течение дня Нетаньяху пообщается с семьями других жертв ХАМАС.

Военный советник Нетаньяху Роман Гофман посетил Москву «для продвижения сделки о заложниках, удерживаемых в Газе». О визите советника Нетаньяху рассказал родителям Лобанова.

«Для меня жизнь сына — самое важное»

Осенью прошлого года Оксана Лобанова, мать взятого в заложники Александра, рассказывала, что живет в Израиле больше двадцати лет. Она давно получила гражданство страны.

В день нападения ее сын продавал мороженое и напитки на фестивале. Он позвонил матери и рассказал, что по ним стреляют, но заверил, что все в порядке и рядом находятся израильские военные. Спустя полтора часа он связался со своей беременной женой и сообщил, что пытается скрыться в лесополосе.

«Мы били во все колокола. Я очень верю, что [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин], возможно, и повлияет, и поможет. Он же горой стоит за своих граждан. Я очень на это надеюсь, я также надеюсь на дипломатические усилия и гуманитарные миссии и к Богу призываю. Для меня жизнь сына — самое важное», — говорила Лобанова.

Тела с пулевыми ранениями

Тела Лобанова и еще пяти заложников были найдены накануне Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в подземном туннеле в секторе Газа. По информации издания Ynet, на телах обнаружили следы пулевых ранений в голову и другие части тела.

Согласно публикации, все эти люди были похищены палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. При этом заложники были живы почти год, их убили в течение последних 48 часов. На теле одного из погибших были обнаружены следы связывания. У остальных нашли следы предыдущих травм, которые успели зажить. Все заложники давно не принимали душ.

Тела доставили на территорию Израиля 1 сентября около 4:00. После процедуры идентификации, проведенной Национальным институтом судебной медицины, полицией Израиля и военным раввинатом, семьям официально сообщили о смерти родных.

Израильские военные не обнаружили членов ХАМАС в туннеле. Они могли быть уничтожены в ходе продолжавшихся до недавнего времени на этой территории наземных боев.

Кто убил заложников?

Нетаньяху возложил ответственность за гибель заложников на ХАМАС. При этом он напомнил, что группировка неоднократно отказывалась от сделки по освобождению израильских пленных.

«Правительство Израиля обязуется, и я лично обязуюсь, продолжать стремиться к сделке, которая вернет всех наших заложников и обеспечит нашу безопасность и наше существование», — сказал политик.

Движение ХАМАС в свою очередь возложило на Израиль ответственность за смерть израильских заложников.

«Тот, кто несет ответственность за смерть находящихся у сопротивления пленных, это оккупация (Израиль. — «Газета.Ru»), настаивающая на продолжении войны-геноцида», — заявил член политбюро движения Иззат ар-Ришк.

Он отметил, что израильские пленные погибают в секторе Газа в результате бомбардировок Израиля. Президент США Джо Байден должен прекратить поддержку Израиля финансами и оружием и оказать на него давление для прекращения ударов по Газе, заключил ар-Ришк.

Россияне в плену ХАМАС

8 июня ЦАХАЛ удалось освободить четверых заложников — троих израильтян и россиянина Андрея Козлова. Они провели в плену ХАМАС 246 дней.

По словам россиянина, их регулярно били и угрожали расправой. Кроме того, охранники накрывали пленников одеялами в изнуряющую жару и заставляли сутками лежать на грязных матрасах за провинности.

Одним из террористов оказался палестинский журналист Абдулла Аль-Джамаль, который ранее был известен своими связями с ХАМАС. Козлов опознал его позже по фото. По словам россиянина, Аль-Джамаль часто угрожал убить заложников, «если Израиль придет их спасти».

По имеющимся данным, в плену у ХАМАС на данный момент остается еще один россиянин — Александр Труфанов.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заверил, что российские дипломаты прилагают все усилия, чтобы вернуть его на родину.