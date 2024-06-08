Вывели из Газы под огнем. Россиянина спасли из плена ХАМАС спустя 246 дней ЦАХАЛ освободил россиянина Козлова и еще трех заложников из плена ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ освободил четырех пленников ХАМАС. Заложников обнаружили в одном из лагерей в центральной части сектора. Среди спасенных — 27-летний россиянин Андрей Козлов, захваченный в первый день боевых действий, 7 октября 2023 года, на музыкальном фестивале «Нова». Всех освобожденных доставили в израильскую клинику в районе Тель-а-Шомера, их состояние оценивается как хорошее. В плену остаются еще двое россиян — Александр Лобанов и Александр Труфанов.

Израильские военнослужащие утром 8 июня освободили четырех человек, находившихся в плену у палестинского радикального движения ХАМАС. Среди них оказался один гражданин России, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Заложников обнаружили в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа. Освободили 27-летнего россиянина Андрея Козлова и еще троих израильтян: 25-летнюю девушку двух мужчин в возрасте 21 года и 40 лет.

Все четверо были похищены боевиками палестинского движения на фестивале электронной музыки «Нова» 7 октября 2023 года на юге Израиля, они провели в плену 246 дней. Точное количество похищенных на фестивале неизвестно. По словам представителя израильской армии Даниэля Хагари, в плену у ХАМАС остаются 120 заложников.

«Это была рискованная и сложная миссия, основанная на точной разведывательной информации, проводимая при дневном свете в двух отдельных зданиях глубоко внутри сектора Газа. Под огнем внутри зданий и под огнем на пути из Газы наши силы спасали наших заложников», — рассказал Хагари.

Как уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ, освобожденные «находятся в хорошем состоянии», их доставили в клинику «Шиба» в районе Тель-а-Шомера для дальнейшего медицинского обследования. Министерство иностранных дел Израиля в своем русскоязычном Telegram-канале опубликовало видео возвращения Козлова из плена.

Что известно о россиянине

Уроженец петербургского Сестрорецка Андрей Козлов переехал в Израиль летом 2022 года. Там он оформил израильское гражданство как второе. По информации Mash, молодой человек планировал изучать 3D-дизайн в Тель-Авиве, а на фестивале «Нова» подрабатывал охранником.

«Утром [во время атаки] он был с друзьями на связи и написал им более откровенно: справа летят ракеты, слева террористы, их окружили со всех сторон и он не знает, что делать и кто бы мог ему помочь», — рассказывала его мать Евгения.

После этого мужчина перестал выходить на связь. Через три недели после нападения ХАМАС мать Козлова узнала от израильского военного ведомства, что Козлов жив, но находится в плену. В ХАМАС тогда заявили об отсутствии информации о том, находится ли среди пленных россиянин Козлов.

Нападение 7 октября 2023 года

Боевики ХАМАС напали на города и коммуны юга Израиля 7 октября 2023 года, в результате в плен были захвачены 253 человека. С того времени ХАМАС отпустил 135 человек. 105 из них освободили в рамках недельного перемирия осенью 2023 года. По данным посольства Израиля в Москве, в заложниках у боевиков остаются два россиянина — Александр Лобанов и Александр Труфанов.

3 февраля телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что ХАМАС требует освобождения из тюрем Израиля трех тысяч палестинских заключенных. 18 мая телерадиокомпания Kan со ссылкой на источник сообщила о приостановке переговоров об обмене пленными между Израилем и палестинским движением из-за противоречий сторон.

28 мая палестинская группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России) разместила видео с похищенным россиянином Труфановым. На опубликованном ролике мужчина обратился к израильтянам с призывом к терпению. Он также пообещал в ближайшие дни рассказать о происходящем с заложниками в секторе Газа. Когда было снято видео, неизвестно.