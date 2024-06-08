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Вывели из Газы под огнем. Россиянина спасли из плена ХАМАС спустя 246 дней

ЦАХАЛ освободил россиянина Козлова и еще трех заложников из плена ХАМАС в Газе

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Андрей Козлов

Андрей Козлов

kiddrei/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
ЦАХАЛ освободил четырех пленников ХАМАС. Заложников обнаружили в одном из лагерей в центральной части сектора. Среди спасенных — 27-летний россиянин Андрей Козлов, захваченный в первый день боевых действий, 7 октября 2023 года, на музыкальном фестивале «Нова». Всех освобожденных доставили в израильскую клинику в районе Тель-а-Шомера, их состояние оценивается как хорошее. В плену остаются еще двое россиян — Александр Лобанов и Александр Труфанов.

Израильские военнослужащие утром 8 июня освободили четырех человек, находившихся в плену у палестинского радикального движения ХАМАС. Среди них оказался один гражданин России, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Заложников обнаружили в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа. Освободили 27-летнего россиянина Андрея Козлова и еще троих израильтян: 25-летнюю девушку двух мужчин в возрасте 21 года и 40 лет.

Все четверо были похищены боевиками палестинского движения на фестивале электронной музыки «Нова» 7 октября 2023 года на юге Израиля, они провели в плену 246 дней. Точное количество похищенных на фестивале неизвестно. По словам представителя израильской армии Даниэля Хагари, в плену у ХАМАС остаются 120 заложников.

«Это была рискованная и сложная миссия, основанная на точной разведывательной информации, проводимая при дневном свете в двух отдельных зданиях глубоко внутри сектора Газа. Под огнем внутри зданий и под огнем на пути из Газы наши силы спасали наших заложников», — рассказал Хагари.

Как уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ, освобожденные «находятся в хорошем состоянии», их доставили в клинику «Шиба» в районе Тель-а-Шомера для дальнейшего медицинского обследования. Министерство иностранных дел Израиля в своем русскоязычном Telegram-канале опубликовало видео возвращения Козлова из плена.

Что известно о россиянине

Уроженец петербургского Сестрорецка Андрей Козлов переехал в Израиль летом 2022 года. Там он оформил израильское гражданство как второе. По информации Mash, молодой человек планировал изучать 3D-дизайн в Тель-Авиве, а на фестивале «Нова» подрабатывал охранником.

«Утром [во время атаки] он был с друзьями на связи и написал им более откровенно: справа летят ракеты, слева террористы, их окружили со всех сторон и он не знает, что делать и кто бы мог ему помочь»,рассказывала его мать Евгения.

После этого мужчина перестал выходить на связь. Через три недели после нападения ХАМАС мать Козлова узнала от израильского военного ведомства, что Козлов жив, но находится в плену. В ХАМАС тогда заявили об отсутствии информации о том, находится ли среди пленных россиянин Козлов.

Нападение 7 октября 2023 года

Боевики ХАМАС напали на города и коммуны юга Израиля 7 октября 2023 года, в результате в плен были захвачены 253 человека. С того времени ХАМАС отпустил 135 человек. 105 из них освободили в рамках недельного перемирия осенью 2023 года. По данным посольства Израиля в Москве, в заложниках у боевиков остаются два россиянина — Александр Лобанов и Александр Труфанов.

3 февраля телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что ХАМАС требует освобождения из тюрем Израиля трех тысяч палестинских заключенных. 18 мая телерадиокомпания Kan со ссылкой на источник сообщила о приостановке переговоров об обмене пленными между Израилем и палестинским движением из-за противоречий сторон.

28 мая палестинская группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России) разместила видео с похищенным россиянином Труфановым. На опубликованном ролике мужчина обратился к израильтянам с призывом к терпению. Он также пообещал в ближайшие дни рассказать о происходящем с заложниками в секторе Газа. Когда было снято видео, неизвестно.

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