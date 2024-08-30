«Вытаскивать его не будут»: что в России думают о деле Павла Дурова Сенатор Джабаров счел дело Дурова совместной работой спецслужб США и Франции

Скандал вокруг Павла Дурова, обвиняемого во Франции в мошенничестве, отказе от сотрудничества со спецслужбами и даже распространении детской порнографии, набирает обороты. Основателя Telegram отпустили под залог в €5 млн, но обязали оставаться на территории страны и регулярно отмечаться в полиции. Как ожидается, судебный процесс против предпринимателя может растянуться на месяцы, а то и годы. Что говорят о ситуации вокруг Дурова в России и скажется ли его арест на отношениях Москвы и Парижа, в материале «Газеты.Ru»

Основатель Telegram Павел Дуров не сходит в первых полос мировых изданий на фоне судебного разбирательства в его отношении во Франции. Предпринимателя арестовали в аэропорту Парижа, держали более суток под стражей, а затем доставили в суд, где ему предъявили обвинения по шести пунктам.

В частности, Дурову вменяют отказ от сотрудничества с властями, сговор с целью управления онлайн-платформой для совершения незаконных сделок в составе организованной группы и соучастие в ряде преступлений, включая распространение детской порнографии, оборот наркотиков и организованное мошенничество. За каждый пункт бизнесмену может грозить до 10 лет тюрьмы и штрафы различного номинала.

После суда Дурова отпустили, но запретили ему покидать территорию Франции, обязали выплатить залог в размере €5 млн и дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. По решению судьи, проживать предприниматель должен по конкретному адресу, все его паспорта были изъяты. Нарушение условий, скорее всего, повлечет за собой возвращение бизнесмена под арест.

Сам судебный процесс может тянутся длительное время. По оценкам различных юристов, дело против Дурова могут рассматривать более трех-четырех месяцев, а то и более года. Разбирательство имеет многоступенчатый характер, к тому же ожидается множество апелляций со стороны адвокатов предпринимателя.

«Западная цензура»

Дело Дурова осложняется тем, что политик одновременно имеет гражданство Франции, Объединенных Арабских Эмиратов и России. В таких условиях Абу-Даби и Москва выразили обеспокоенность действиями Парижа. В ОАЭ заявили о консультациях с французской стороной, а в Кремле призвали Пятую республику не превращать разбирательство в политическое преследование.

«Мы конечно же считаем его гражданином России и в случае необходимости в меру возможностей будем готовы оказать ему содействие, как любому гражданину России», — объявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не став давать оценок судебному процессу против Дурова.

Опрошенные «Газетой.Ru» сенаторы и депутаты сходятся на том, что само расследование имеет четкую цель — взять под контроль Telegram. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что все обвинения, предъявленные Дурову — это выдумка спецслужб.

«Ситуация вокруг Дурова — это цензура и попытка давления на любые неподконтрольные источники и каналы информации. Будет идти война спецслужб за это. Дурова, очевидно, не хотели отпускать под залог.

Они рассчитывали, что он согласиться на какое-то сотрудничество. Вероятно, он этого не сделал. Но его выпустили из-за огромного давления, оказанного на Францию и ее президента Эммануэля Макрона», — пояснил депутат.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров не исключил, что дело Дурова сигнализирует о начале «большой игры» вокруг предпринимателя.

«Французы, видимо, в сговоре с американцами пытаются склонять Дурова к сотрудничеству, чтобы он сдал все коды, явки, пароли по Telegram. Им необходимо получить доступ к информации по всем пользователям платформы и материалам, которые на ней публикуются. Выламывают ему руки, пытаясь склонить к сотрудничеству», — отметил сенатор.

Если он не выдержит давление, продолжил Джабаров, то Telegram превратится в подконтрольную американским спецслужбам платформу, как тот же WhatsApp. Он добавил, что это было бы выгодно и Украине, которая хотела бы получить доступ к разговорам российских военных в зоне СВО, использующих соцсеть Дурова.

Возвращение на родину?

В российских соцсетях сам арест Дурова и последующие события спровоцировали дискуссию о необходимости «спасения» бизнесмена. В частности, путем возвращения в Россию. И обсуждения опасности нахождения в западных странах на фоне антироссийской кампании из-за конфликта на Украине.

Как отмечал замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, отдельные эксперты говорят об организации вывоза Дурова в Россию, сделав его оплотом борьбы с идеологией однополярного мира.

«Представить Дурова новым [Эдвардом] Сноуденом я не могу. Скорее, склоняюсь к варианту, что он будет вынужден сидеть в Париже и с помощью юристов годами отбиваться от надуманных обвинений. И да, мне очень бы хотелось ошибаться», — указал депутат.

На официальном уровне в России никто не говорит о каком-либо спасении Дурова, например, путем обмена с французской стороной или с помощью дипломатии. А опрошенные «Газетой.Ru» политологи подмечают, что особого интереса у Москвы в этом нет.

«Скорее всего, Россия не станет пытаться вытащить Дурова из этой ситуации. Во-первых, есть вопрос, хочет ли он сам этого. Человек обладает целым набором гражданств и позиционировал себя как гражданин мира. Во-вторых, он обладает французским паспортом.

В такой ситуации Париж вполне резонно может сказать, что проводит действия с собственным гражданином. В итоге это не тот случай, когда Россия будет что-то делать. Оснований для этого нет», — уверен главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

С этим согласен и президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.

«Дуров — гражданин Франции, собственно французы к нему так и относятся. В данной ситуации, если Россия и будет задавать какие-то вопросы, то они могут остаться без ответов. К тому же не совсем понятно, нужно ли это Москве», — подчеркнул эксперт.

Российско-французская проблема

Расследование против предпринимателя в целом рассматривается как негативный фактор для отношений России и Франции пишет The Wall Street Journal. Источники издания в Париже допускают, что это дело приведет к обострению напряженности во взаимодействии с Москвой.

«Telegram — важнейшее приложение в постсоветских странах. Правительственные органы России и Украины используют мессенджер для распространения новостей <...> Это потенциально сделало бы Дурова ценным для западных разведывательных служб», — говорится в материале.

А Der Spigel утверждает, что арест российского основателя Telegram вызывает «переполох» в Москве. По мнению обозревателей газеты, платформа используется для освещения специальной военной операции на Украине, в особенности различными военкорами и блогерами.

С точки зрения Федора Лукьянова, дело против Дурова вряд ли окажет какое-либо заметное влияние на отношения Москвы и Парижа.

«Тут не стоит ждать каких-то изменений. Взаимодействие Москвы и Парижа уже из рук вон плохое. И это явно не тот случай, способный вызывать какие-то существенные колебания», — заметил эксперт.

В то же время Евгений Минченко указал, что Telegram уже давно не является российской платформой, а имеет мировой статус — российских пользователей около 85 из 950 млн.

«Принципиального влияния на отношения России и Франции ситуация с Дуровым, скорее всего, не окажет. Париж в своем праве, возбудил дело против собственного гражданина. О каких-то масштабных проблемах в двусторонних отношениях тут вряд ли можно говорить», — резюмировал эксперт.