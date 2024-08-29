«Улыбался и шутил». Как Дуров отреагировал на решение о судебном надзоре Основателя Telegram Дурова обязали жить во Франции по определенному адресу

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров остался доволен решением о судебном надзоре. Как сообщают СМИ и адвокаты, эта мера не предполагает домашний арест, а значит, предприниматель сможет свободно перемещаться по территории Франции. При этом он обязан проживать только по определенному судьей адресу и дважды в неделю являться в полицейский участок. Что еще предусматривает судебный надзор — в материале «Газеты.Ru».

Основатель Telegram Павел Дуров остался доволен решением суда Парижа о судебном надзоре после того, как его освободили из-под стражи. Об этом сообщил канал SHOT со ссылкой на источник.

«Он (Павел Дуров. — «Газета.Ru») отметил профессионализм своего адвоката и после заседания был в хорошем настроении — улыбался и шутил», — говорится в публикации Telegram-канала.

Как уточнил источник SHOT, юрист миллиардера строит линию защиты Дурова на том, что основатель Telegram не обязан отвечать за всех преступников, которые воспользовались его мессенджером. Адвокат будет настаивать, что, исходя из этой логики, к ответственности надо было бы привлечь и генерального директора Apple Тима Кука, поскольку многие правонарушители используют iPhone для доступа к Telegram.

Что предполагает «судебный надзор»?

Вечером 28 августа суд освободил Павла Дурова из-под стражи, сообщила парижская прокуратура. Как отметила прокурор Парижа Лора Бекко, на основателя Telegram наложили «судебный надзор». Эта мера предполагает, что Дуров должен внести залог в размере €5 млн и дважды в неделю являться в полицейский участок, а также не имеет права покидать территорию Франции.

По словам адвоката миллиардера Оливье Камински, залог предприниматель пока не внес, но сделает это в ближайшее время.

«Судебный надзор за ним может продолжаться до окончания расследования, проводимого следственным судьей. Как правило, во Франции уголовные расследования длятся три или четыре года, максимального срока не существует, судья регулярно будет вызывать его на допрос», — отметил Камински.

Французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд в разговоре с РИА Новости уточнил, что судебный надзор, наложенный на Дурова, позволит основателю Telegram продолжить работу, так как во Франции эта мера не предполагает ограничений на использование интернета, компьютера или телефона.

Как сообщила газета Liberation со ссылкой на пояснение парижской прокуратуры, Дуров также может свободно перемещаться по территории Франции, так как судебный надзор не предполагает домашний арест. При этом проживать предприниматель должен исключительно по тому адресу, который определил суд . В случае переезда новый адрес основатель Telegram должен будет согласовать с судьей.

На данный момент условиями судебного надзора миллиардеру запрещено выезжать за пределы страны. Однако впоследствии основатель Telegram также сможет в порядке исключения и с вескими аргументами обратиться к следственному судье с просьбой разрешить ему выехать за границу, подчеркнул Либескинд.

Когда такая возможность представится — неизвестно, так как, по словам члена коллегии адвокатов Парижа и Ниццы Ирины Сидоровой, на период следствия у Дурова изъяли все имеющиеся у него паспорта.

«То есть [сейчас] у него нет возможности покинуть Францию воздушным, морским или наземным путем», — сообщила юрист в беседе с ТАСС.

Сидорова также добавила, что, если миллиардер все-таки решится на этот шаг, решение о судебном контроле могут отозвать, Дурова — объявить в розыск и поместить под стражу на весь период следствия.

Однако, как уточнил Либескинд, у миллиардера все еще остается право обжаловать судебный надзор. Ходатайство может включать просьбу как о послаблении контроля, так и полном его снятии.

Что грозит Дурову?

Если основателя Telegram все-таки признают виновным, то ему может грозить до 10 лет лишения свободы, заявила Ирина Сидорова.

«Из 12 пунктов, сообщенных в коммюнике прокуратуры, нет ни одного [обвинения], которое наказывается тюремным заключением на срок более 10 лет. Но я думаю, что и 10 лет едва ли можно считать реальным наказанием, поскольку во французском праве довольно сложно построить обвинение на отсутствии сотрудничества с властями», — отметила адвокат.

Дэвид Либескинд также придерживается мнения, что 10 лет — это максимальный срок, который может грозить Дурову, так как, в отличие от США, во Франции наказания не могут суммироваться.

«Из всех преступлений и правонарушений, в совершении которых он подозревается, наиболее серьезным является незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы, максимальное наказание за который составляет 10 лет тюремного заключения», — подчеркнул юрист.

Дело о насилии над ребенком

Ранее Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей Дурова, сообщила, что предпринимателя лишили родительских прав. По ее словам, это произошло после того, как она подала иск к миллиардеру из-за того, что он пять раз применял насилие к их младшему сыну.

По данным французских СМИ, служба защиты несовершеннолетних (OFMIN) Национальной полиции Франции также начала расследование из-за того, что Дуров якобы применил насилие к одному из своих детей 2017 года рождения во время проживания в Париже.

Как сообщило РИА Новости, Франция запросила у Швейцарии, где сейчас проживает Болгар с детьми, данные об этих обвинениях. Собеседник агентства рассказал, что Париж совместно с Берном проводит проверки. Однако министерство юстиции Швейцарии отрицает эту информацию. В ведомстве сообщили агентству, что не получали от Франции никаких запросов по этому делу.

Источник ТАСС также отметил, что после задержания в Париже Дурова не допрашивали по факту возможного насилия над сыном.