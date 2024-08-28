«До предела эскалируют напряженность». Кремль ответил на слова Зеленского о плане победы Украины Песков ответил на слова Зеленского о «плане победы Украины»

Представитель Кремля Дмитрий Песков после слов Владимира Зеленского о плане победы над Россией, который включает нападение на Курскую область, сказал, что такие заявления в Москве слышат не в первый раз. На этом фоне кандидат в президенты США Дональд Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за действий ВСУ. В Кремле согласились, что они «эскалируют напряженность».

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о «плане победы» над Россией, в который входит вторжение в Курскую область.

«Не в первый раз слышим заявления от представителей киевского режима, мы отдаем себе отчет о сущности киевского режима», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина и заверил, что РФ продолжит специальную военную операцию и достигнет всех поставленных целей.

Зеленский 27 августа заявил, что у него есть «план победы» на Россией, который будет передан США. По его словам,

нападение ВСУ на Курскую область является первой частью этого плана.

Вторая часть — «стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира»,

третья — «мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем»,

четвертая — экономическая.

«Демонстрационный удар» по РФ

При этом одну из последних инициатив Украины США отвергли. Как писала газета The Guardian со ссылкой на источники 25 августа, Киев попросил разрешения на «демонстрационный удар» западным оружием вглубь территории РФ.

27 августа официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США пока не планируют снимать действующие ограничения на использование ВСУ американского оружия. Райдер подчеркнул, что политика США не меняется: Украина может использовать вооружение США для самообороны и ответного огня, но не для ударов на дальние расстояния.

На этом фоне Зеленский сообщил, что намерен представить свой план из четырех пунктов президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты от Демократической и Республиканской партий Камале Харрис и Дональду Трампу. Как отметил лидер Украины, для реализации его замысла Вашингтон должен «кое-что дать» Украине. Все будет зависеть от того, получит желаемое Киев или нет, добавил Зеленский.

Угроза третьей мировой

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Трамп днем позднее предупредил об угрозе начала третьей мировой войны из-за вторжения ВСУ на территорию Курской области.

«Посмотрите, что происходит на Украине. Они ринулись в Россию. Будет третья мировая война», — сказал американский политик.

По его мнению, атака Украины на российский регион очевидно демонстрирует большую вероятность такого развития событий.

Песков, комментируя слова Трампа, отметил, что многие западные страны «по уши залезли в конфликт на Украине». По словам представителя Кремля, поводы для обеспокоенности есть, и к подобным «алармистским» заявлениям можно относиться с пониманием.

«Такие вылазки (Вооруженных сил Украины), как в Курской области, являются актами, которые до предела эскалируют напряженность», — заключил Песков.