Французская прокуратура рассказала, когда истекает срок содержания Дурова под стражей

Срок содержания под стражей Павла Дурова истекает 28 августа. Об этом со ссылкой на прокуратуру Франции сообщает ТАСС.

Дурова допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к Дурову. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что у создателя Telegram есть французское гражданство, которое Франция воспринимает в качестве основного.

Ранее в ООН прокомментировали арест Дурова.