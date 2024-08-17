Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

ВСУ прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра. Военная операция, день 906-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 906-й день

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости
Губернатор Херсонской области Сальдо сообщила, что ВСУ прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны. В МИД РФ заявили о возможном применении ВСУ системы НIMARS для атаки на гражданские объекты в Курской области. Вице-губернатор Приморского края Ефремов возглавил формирование батальона «Тигр» и отправился воевать в Курскую область, сообщил глава Приморья Кожемяко. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:22

ВСУ предприняли атаку на Курскую область, чтобы потеря территорий и поражения украинской армии в Донбассе не выглядели «так болезненно», заявил депутат Рады Александр Дубинский.

9:18

Администрация президента США Джо Байдена не желает, чтобы ее считали «способствующей нападению» ВСУ на территорию Курской области. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The Wall Street Journal.

9:02

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук заявил, что ВСУ за минувшие сутки потеряли более 530 военных в зоне ответственности группировки.

8:59

Моторизованная колонна, принадлежавшая 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины, полностью уничтожена в Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ВС РФ. Об этом РИА Новости сообщил офицер подразделения морской пехоты с позывным «Ветер».

8:44

Средства ПВО за ночь уничтожили один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

8:30

Взрыв прогремел в Киевской области Украины, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

8:24

Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов возглавил формирование батальона «Тигр» и отправился воевать в Курскую область, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.

8:12

ВСУ в пятницу впервые нанесли удары ракетами западного производства по гражданским объектам Курской области, вероятно, это были HIMARS, заявила Захарова.

8:04

ВСУ перестали предпринимать попытки по высадке на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«В Крынках и Днепрянах противник не пытается высадиться», — приводит агентство слова губернатора.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 906-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
В Киеве рассказали о целях вторжения в Курскую область
Уволен арестованный замглавы ГУ МЧС по Кубани Симоненко
Израиль сократил гуманитарную зону в секторе Газа
В Южной Корее идея о своем ядерном оружии набирает популярность из-за Трампа
Apple разрешит клиентам тестировать виртуальные iPhone и Mac
Газзаев назвал клуб, которому он желает победы в РПЛ
Российский военный высказался о подготовке брошенных на Курск бойцов ВСУ
Новости и материалы
Названы семь признаков хронического стресса
Психолог Чугунова назвала семь признаков хронического стресса
В Турции заявили о борьбе России против «пешек» США в Черном море
Названо количество грибов, которое можно употреблять за раз
Врач Мещерякова: в неделю можно съедать две порции грибов не более 150 грамм
Xiaomi выпустит флагманский смартфон в эксклюзивной расцветке
Стало известно о вранье командира ВСУ о попадании в плен
В Британии рассказали об ударе по позициям Зеленского
Стало известно, когда начнется выпуск модели Lada Iskra Cross
В Саратовской области шестилетний мальчик провалился в колодец во время прогулки
Теннисистка Андреева повторила достижение Шараповой и Курниковой
У Крымского моста скопились очереди из машин с обеих сторон
Названы мировые столицы с самой дорогой арендой жилья
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура
В США медведь забрался в палатку туристов и напал на трехлетнего ребенка
Россиянам рассказали, как сэкономить на автозапчастях
Врач рассказала, сколько калорий нужно съедать на завтрак
Диетолог Фадеева: на завтрак нужно съедать четверть суточной нормы калорий
Акинфеев ответил своим хейтерам
Буркина-Фасо рассчитывает на помощь России по вопросам безопасности
Российские военные нашли боекомплект с маркировкой на арабском в Курской области
Все новости
Вице-губернатор Приморья отправился на фронт
В деле о покушении на Прилепина появился еще один фигурант
В США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области
Трамп обратился за помощью перед дебатами с Харрис
Бешенство, лептоспироз, лишай. Чем можно заразиться от бездомных кошек и собак
Ветеринар Сироткина: ломота в суставах может указывать на лептоспироз
В Новосибирске сотрудница железной дороги успела вытолкнуть женщину из-под поезда
Ядерная война, инопланетяне и катастрофы. О чем предупреждают фильмы Джеймса Кэмерона
В Аргентине задержали семь человек по обвинению в планировании терактов
Не наш Кореш: как лидер «Ветви Давидовой» объявил себя Христом и устроил бойню в США
Лидер секты «Ветвь Давидова» Дэвид Кореш родился 65 лет назад
Угрожали убить семью, забирали деньги. Школьники держали одноклассницу в сексуальном рабстве
В Кызылорде школьники полгода заставляли одноклассницу заниматься проституцией
ВСУ разрушили мост в Курской области. Часть населенных пунктов отрезана от эвакуации
SHOT: ВСУ пытаются разрушить еще один мост через реку Сейм
«Все раскаялись. Контролировать будет МВД»: Лукашенко помиловал 30 политзаключенных
Лукашенко помиловал 30 осужденных за протесты в Белоруссии
«Явиться, к сожалению, не получится»: Славу Комиссаренко обвинили в оскорблении Лукашенко
СК Белоруссии начал заочное производство против стендап-комика Комиссаренко
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами