ВСУ предприняли атаку на Курскую область, чтобы потеря территорий и поражения украинской армии в Донбассе не выглядели «так болезненно», заявил депутат Рады Александр Дубинский.
Администрация президента США Джо Байдена не желает, чтобы ее считали «способствующей нападению» ВСУ на территорию Курской области. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The Wall Street Journal.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук заявил, что ВСУ за минувшие сутки потеряли более 530 военных в зоне ответственности группировки.
Моторизованная колонна, принадлежавшая 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины, полностью уничтожена в Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ВС РФ. Об этом РИА Новости сообщил офицер подразделения морской пехоты с позывным «Ветер».
Средства ПВО за ночь уничтожили один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов возглавил формирование батальона «Тигр» и отправился воевать в Курскую область, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.
ВСУ в пятницу впервые нанесли удары ракетами западного производства по гражданским объектам Курской области, вероятно, это были HIMARS, заявила Захарова.
ВСУ перестали предпринимать попытки по высадке на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«В Крынках и Днепрянах противник не пытается высадиться», — приводит агентство слова губернатора.