ВСУ прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра. Военная операция, день 906-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 906-й день

Губернатор Херсонской области Сальдо сообщила, что ВСУ прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны. В МИД РФ заявили о возможном применении ВСУ системы НIMARS для атаки на гражданские объекты в Курской области. Вице-губернатор Приморского края Ефремов возглавил формирование батальона «Тигр» и отправился воевать в Курскую область, сообщил глава Приморья Кожемяко. «Газета.Ru» ведет хронику событий.