Российские военнослужащие возле бронированной машины ВСУ «Roshel Senator» канадского производства в ходе боя у одного из населенных пунктов в Курской области

«Начали активно сдаваться»: в России сообщили о сдаче в плен десятков бойцов ВСУ в Курской области Алаудинов: бойцы ВСУ стали активно сдаваться в плен в Курской области

Командир отряда «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские военнослужащие в Курской области стали активнее сдаваться в плен. По его словам, обстановка в регионе «рабочая, подконтрольная», а больше всего пленных берут у Мартыновки. При этом украинская сторона тоже сообщает о взятии в плен российских солдат, заявляя о пополнении «обменного фонда». СМИ тем временем пишут, что ВСУ теряют позиции на собственной территории, несмотря на операцию в Курской области.

Украинские военные начали активно сдаваться в плен в Курской области, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов.

По его словам, на всех участках, где находится спецназ «Ахмат» и смежные подразделения и где ВСУ пытаются прорываться, военные РФ «планомерно уничтожают» противника.

«На каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские бойцы», — рассказал он.

Алаудинов заявил, что больше всего пленных берут у Мартыновки в Курской области.

«Обстановка у нас достаточно-таки рабочая, подконтрольная. У нас идут круглосуточные попытки противника прорвать участок, где мы находимся. Все эти попытки завершаются уничтожением <…> противника и сжиганием его техники. Поэтому мы уничтожаем резервы противника», — сообщил Алаудинов ТАСС.

Он ранее сообщал о сдаче в плен пятерых солдат ВСУ, в том числе бойца «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур утверждает, что в Курской области в районе населенного пункта Комаровка группа из 24 солдат 22-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины организованно сдалась в плен, используя социальные сети.

В Минобороны РФ также заявили, что продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области. За сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и 31 единицу бронетехники, в том числе три танка, три бронетранспортера, боевую машину пехоты, 25 боевых бронированных машин и другую технику.

«Ведется поиск и уничтожение в лесных массивах мобильных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука», — говорится в сообщении Минобороны.

Также отражены атаки в направлении населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное. Всего за время боевых действий под Курском ВСУ потеряли уже до 3160 военнослужащих, утверждают в Минобороны РФ.

Пленные на Украине

О «пополнении обменного фонда» сообщил в своем Telegram-канале и президент Украины Владимир Зеленский.

«Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут российских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и гражданских, которые удерживаются Россией», — написал он.

По его словам, главком ВСУ Александр Сырский доложил об «укреплении позиций» ВСУ в Курской области. Утверждается, что украинские войска в Курской области якобы продвинулись на некоторых направлениях.

«Сейчас идут бои в районе Малой Локни», — сообщал главком ВСУ.

Россия несет потери в Курской области, нарушается логистика ВС РФ, это «очень полезно» для обороны Украины, заявил Зеленский.

План провалился

Как заявил один из советников украинского правительства NBC News, план операции в Курской области был на столе у украинского командования уже больше года. По его словам, одной из главных целей операции было отвлечь силы России от других участков фронта.

Впрочем, ВСУ продолжают терять позиции на собственной территории, несмотря на операцию в Курской области, пишет The New York Times.

«Украинские солдаты с восточного фронта говорят, что боевые действия там не утихают, и российские войска по-прежнему превосходят их численностью и оружием», — отмечается в материале.