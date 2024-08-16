«О переговорах не может быть и речи»: ждать ли саммит «мира» между РФ и Украиной? Политолог Безпалько допустил начало переговоров по Украине после выборов в США

Атака ВСУ на Курскую область активизировала призывы к переговорам по Украине на Западе. В качестве площадки для возможного диалога предлагают второй «мирный саммит», на который, в отличии от первой встречи, даже собираются позвать Россию. Ожидается, что мероприятие пройдет до конца 2024 года в одной из стран глобального Юга. При этом Москва после нападения на курское приграничье исключает шансы на диалог. Что известно о новом саммите и может ли Россия принять приглашение — в материале «Газеты.Ru».

В странах Запада эскалацию российско-украинского конфликта — вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область — встретили по-разному. Например, в США официально открестились от причастности к операции, но и не стали критиковать Киев за атаки на российскую территорию. А в Италии и Швейцарии заговорили о необходимости урегулирования ситуации путем диалога на втором «саммите мира».

«Мир требует привлечения всех заинтересованных сторон и диалога с ними, министры договорились поддерживать тесный контакт с целью сотрудничества в создании наилучших условий для проведения второго мирного саммита с участием всех сторон, включая Россию, и всех заинтересованных глобальных игроков», — отметили главы МИД Италии и Швейцарии Антонио Таяни и Иньяцио Кассис.

Что случилось в Курской области 6 августа украинские силы пересекли границу Курской области, зайдя на российскую территорию. По словам командира спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апты Алаудинова, в регион проникли около 12 тыс. украинских военных.



7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что продвижение ВСУ остановлено. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).



По данным МО РФ на 16 августа, украинская армия потеряла в курском приграничье до 2860 военных и 41 танк. Боевые действия продолжаются. В России одной из целей нападения ВСУ называют попытку захвата Курской АЭС, в Киеве же говорят об «усилении переговорной позиции».

Поддержали это и в Австрии. По мнению канцлера Карла Нехаммера, нужно продолжать диалог, «начатый на мирном саммите» в Швейцарии, в особенности после пожара на градирне Запорожской АЭС — возгорание возникло после ударов ВСУ по станции.

«Нападения на ядерную инфраструктуру чрезвычайно опасны и обостряют ситуацию. Инцидент на Запорожской атомной электростанции подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке. Необходимы деэскалация и переговоры», — заключил Нехаммер.

Форумная дипломатия

Первый «мирный саммит» по Украине прошел в Швейцарии в середине июня. Россию на встречу не позвали и продвигали на ней урегулирование конфликта на условиях Киева. Украинская сторона, в частности, требует возвращения к границам 1991 года и вывода всех российских сил. В мероприятии приняли участие 90 стран и восемь международных организаций, однако итоговый документ преимущественно подписали лишь представители западных государств. Украинский президент Владимир Зеленский после встречи заявил, что ее результаты направят России через посредников.

Впоследствии российский лидер Владимир Путин назвал саммит попыткой отвлечь внимание и исказить суть украинского кризиса. «Без участия России, без честного и ответственного диалога с нами выйти на мирное решение на Украине и в целом по глобальной и европейской безопасности невозможно», — подчеркнул он.

Перед форумом Путин выдвинул свои предложения по урегулированию конфликта: демилитаризация и денацификация Украины, предоставление русскому языку статуса официального, отказ Киева от присоединения к военным блокам и признание четырех новых российских регионов. На встрече их проигнорировали. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, предложения утратили силу после действий ВСУ в Курской области .

После первого саммита почти сразу пошел разговор о втором. По информации Bloomberg, Киев планирует организовать встречу до ноября из-за выборов в США. Да и Россию в этот раз обещали позвать, что подтвердил сам Зеленский.

«Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите. А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против», — заявил украинский лидер.

Конкретную тему встречи в Киеве не называют, обещая говорить об урегулировании и реализации «формулы мира» Зеленского для достижения «справедливого мира». Вместе с тем президент Украины уже намекал на готовность отказаться от жестких требований по территориальным вопросам, хотя после атаки ВСУ на Курскую область в Киеве делали и противоположные заявления.

Провести второй «мирный саммит» собираются преимущественно с участием лидеров государств. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, встреча пройдет в стране глобального Юга, вероятно, на Ближнем Востоке.

«Самое главное ожидание от второго саммита — это то, что он сформирует основные предпосылки для прекращения боевых действий. Нам нужно как можно скорее положить конец этому конфликту, чтобы добиться справедливого мира», — подчеркнул Ермак.

«Абстрактная идея»

В России идею второго «мирного саммита» изначально встретили довольно холодно. Как отмечал замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, на встрече, вероятно, снова будут «проталкивать тупиковую и ультимативную формулу Зеленского». Однако депутат Госдумы, член комитета по международным делам Алексей Чепа не исключал, что Москва может поучаствовать во встрече, если будет «четко озвучена повестка мероприятия».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что в настоящее время идея участия России в «мирном саммите» выглядит нереалистично. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что атаки ВСУ по Курской области воспринимаются в Москве как отказ от любого диалога.

«По факту вступать в переговоры, когда противник пытается силой создать переговорную позицию, нереально. Россия и так не испытывала никакого энтузиазма по поводу этой абстрактной идеи [второго «мирного саммита»], так как никто ничего не уточнял и не называл даже темы разговора.

Сложно сказать, что будет дальше происходить. Что-либо исключать как невозможное нельзя. Однако на данный момент ни о каких переговорах не может быть и речи», — пояснил Лукьянов.

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что очередной «мирный саммит» вряд ли поможет запустить настоящий диалог.

«Можно созвать любую встречу с участием западных государств и представителей других стран, чтобы в очередной раз обвинить Россию, задекларировать поддержку Украине и продемонстрировать «мирные намерения», потребовав от Москвы каких-то уступок. Однако реальные переговоры должны базироваться на приемлемых условиях для обеих сторон, и пока речи об этом не идет», — заключил эксперт.

Шанс на диалог

Киев хоть и готов звать представителей России на новый «мирный саммит», но обещать начала переговоров в результате встречи не намерен. По словам Ермака, «не следует считать», что мероприятие запустит диалог с Москвой.

По мнению Федора Лукьянова, сейчас сложно представить переговоры не только с Украиной, но и с Западом в обход Киева.

«Украина показала, что обладает желанием и волей разрушить все, что ей не нравится по части дипломатии. Можно пытаться договариваться без нее, но выполнять все в конечном итоге должна будет она. А пока нет оснований полагать, что Киев придет в состояние готовности выполнять то, что ему скажут из других мест», — уверен эксперт.

В то же время Богдан Безпалько из Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ подчеркнул, что в рамках переговорного процесса Киев ожидает результатов президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре и реализуются в качестве смены власти лишь в январе 2025 года.

«Судя по всему, реальные переговоры публично могут вестись только после этого. То есть не раньше осени текущего года или зимы 2025 года», — резюмировал эксперт.