США не хотят разрешать Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории Курской области, поскольку их запасы ограничены, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.
Минобороны России сообщило об уничтожении пяти беспилотников над акваторией Черного моря в ночь на сегодня, 16 августа. Согласно сообщению ведомства, в акватории также были уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.
Большое число солдат и офицеров Вооруженных сил Украины погибли при неудачной попытке атаковать Белгородскую область, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на слова трех украинских военных.
Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание «Страна».
Нападение ВС Украины на Курскую область спланировано при участии НАТО и западных спецслужб и вызвано предчувствием приближающегося краха нынешних властей Украины, заявил помощник президента России Николай Патрушев.