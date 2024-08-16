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Политика

В Черном море уничтожены 5 БПЛА и 2 безэкипажных катера. Военная операция, день 905-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 905-й день

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Александр Полегенько/ТАСС
Нападение ВСУ на Курскую область спланировано при участии НАТО и вызвано предчувствием приближающегося краха нынешних властей Украины, заявил помощник президента России Патрушев. Взрывы раздались в Киеве, сообщил телеканал TCH. ВСУ понесли большие потери в ходе неудавшейся попытки атаки на Белгородскую область, рассказали источники The Washington Post в украинской армии. Минобороны России сообщило об уничтожении пяти беспилотников над Черным морем этой ночью, в акватории также были ликвидированы два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:44

США не хотят разрешать Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории Курской области, поскольку их запасы ограничены, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.

8:30

Минобороны России сообщило об уничтожении пяти беспилотников над акваторией Черного моря в ночь на сегодня, 16 августа. Согласно сообщению ведомства, в акватории также были уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.

8:23

Большое число солдат и офицеров Вооруженных сил Украины погибли при неудачной попытке атаковать Белгородскую область, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на слова трех украинских военных.

8:11

Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание «Страна».

8:06

Нападение ВС Украины на Курскую область спланировано при участии НАТО и западных спецслужб и вызвано предчувствием приближающегося краха нынешних властей Украины, заявил помощник президента России Николай Патрушев.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 905-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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