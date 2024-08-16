В Черном море уничтожены 5 БПЛА и 2 безэкипажных катера. Военная операция, день 905-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 905-й день

Нападение ВСУ на Курскую область спланировано при участии НАТО и вызвано предчувствием приближающегося краха нынешних властей Украины, заявил помощник президента России Патрушев. Взрывы раздались в Киеве, сообщил телеканал TCH. ВСУ понесли большие потери в ходе неудавшейся попытки атаки на Белгородскую область, рассказали источники The Washington Post в украинской армии. Минобороны России сообщило об уничтожении пяти беспилотников над Черным морем этой ночью, в акватории также были ликвидированы два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма. «Газета.Ru» ведет хронику событий.