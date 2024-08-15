Солдаты ВСУ в форме СС обратились к курянину по-немецки. Слуцкий объявил награду за их поимку Депутат Слуцкий пообещал 5 млн руб. за поимку солдат ВСУ, шутивших над курянином

Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий пообещал пять миллионов рублей за «поимку бандеровских недобитков», шутивших над пожилым мужчиной и снимавших это на видео. На ролике солдаты говорят с пенсионером, имитируя немецкий акцент и называют его «русише швайне» (нем. schwein – свинья). Военнослужащие не применяли силы к прохожему. При этом на одном из них надета немецкая каска времен Великой Отечественной войны с символикой СС. «Не всю нечисть удалось выбить в послевоенное время», — заявил после видео Леонид Слуцкий.

Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий пообещал пять миллионов рублей за «поимку бандеровских недобитков», шутивших над пожилым мужчиной и снимавших это на видео. Об этом сам Слуцкий написал в своем Telegram—канале.

«За поимку бандеровских недобитков, глумившихся над пожилым мужчиной — жителем Курской области и изображавших из себя нацистов, объявляю награду в пять миллионов рублей», — говорится в сообщении Слуцкого.

Ранее в сети появилось видео разговора двух военнослужащих ВСУ с мужчиной. По всей видимости, диалог состоялся в Курской области, как сообщает Mash — в селе Заолешенка Суджанского района.

Рядом с местом беседы виден дорожный указатель со стрелками, указывающими на Белгород и Коренево, а также разбитая военная техника.

Рядом также стоит пикап ВСУ с пулеметом.

«Эй, русский Иван! Как жизнь?» — обращается один из военнослужащих к проходящему мужчине, имитируя немецкий акцент.

«Я заблудился, уже пять дней пытаюсь…» — отвечает 74-летний курянин.

«Мы все по жизни заблудились, — отвечает украинский военный и продолжает снимать. — Не туда пошли. Не туда. Видишь?»

Каска и шнапс

На следующих кадрах автор видео называет прохожего «русише швайне» (нем. schwein – свинья). На сослуживце автора видео надета каска времен Великой Отечественной войны с символикой СС военизированных формирований Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

«Иди пей водка. Шнапс, йа-йа! Гут!» — говорит украинец.

На видео военные не применяли силу к пожилому курянину.

«Не всю нечисть удалось выбить в послевоенное время. Слишком глубоко попрятались нацисты по подвалам, затаив на десятилетия злобу и ненависть к русскому народу. Но наша армия загонит их обратно. Мы не потерпим нацистов с их «гуманитарными планами» на нашей земле», — написал Леонид Слуцкий.

Он призвал сомневающихся «открыть глаза».

«Все те, кто говорил о «надуманном» нацизме на Украине, сейчас должны захлебнуться от собственной глупости», — считает Слуцкий.

Дедушку ищут несколько дней

По данным Mash, на видео попал пенсионер Александр Гусаров, который искал российских военных.

«Родные Гусарова ищут его уже девять дней, но никаких следов нет. С момента вторжения ВСУ в Курскую область дедушка на улице. Последний раз с ним созванивались 6-го числа, через соседей. 11 августа его сняли на видео. После — следов нет», — сообщает Telegram-канал.

Mash также утверждают, что военнослужащий в каске с символикой СС — 38-летний житель города Городенка Ивано-Франковской области Василий Данилюк.

СК фиксирует преступления

На фоне сообщений об инцидент СК заявил, что собирает показания пострадавших при атаке ВСУ жителей Курской области.

«Граждане активно делятся с представителями ведомства свидетельствами жестокости и бесчеловечности украинских военных, рассказывают о том, как приходилось спешно покидать свои дома вместе детьми, опасаясь за свои жизни», — говорится в сообщении СК.

Украинские военные обстреливают гражданские автомобили, рассказала сотрудникам СК жительница Курской области Наталья Порываева.

«В Суджанском районе расстреляли девушку беременную, 24 года, в упор. На глазах у мужа и ребенка», — сообщила Порываева.

РИА Новости рассказало, как житель села Мартыновка Виталий Скибин спасся от расстрела благодаря своей бабушке.

«Когда начался обстрел Мартыновки, женщина выбежала из дома в огород. В этот момент в дом зашли боевики, которые застали ее внука одного. После мародерства они связали его веревкой и скотчем, чтобы не оставлять на свободе свидетеля грабежей, и стали угрожать расстрелом», — передает агентство.

Затем украинские военные отвлеклись, бабушка вернулась, освободила внука, он убежал.

За время проведения СВО украинская сторона многократно сообщала о жестокости российских военных. На сайте Генпрокуратуры Украины указано, что ведомство зафиксировало более 139 тысяч преступлений (большинство касается нарушений правил ведения войны).

В марте 2024 года в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека РФ заявили, что РФ «создала удушающую атмосферу страха на оккупированных территориях Украины, совершая широкомасштабные нарушения международного гуманитарного права и прав человека».