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Политика

В Шебекино загорелась в пятиэтажка после атаки БПЛА. Военная операция, день 904-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 904-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Киев намерен создать «зону безопасности» в Курской области, сообщила вице-премьер Украины Верещук. Оперштаб Курской области решил провести обязательную эвакуацию жителей Глушковского района, оповестил врио губернатора региона Смирнов. Ульяновские десантники при помощи квадрокоптеров уничтожили спутниковые антенны Starlink ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:02

Военные РФ после исследования сбитых дронов ВСУ под Сватово и Лисичанском ЛНР обнаружили, что украинская армия модернизирует БПЛА, делая их более стойкими к помехам и подавлению сигнала управления, сообщил военный эксперт Марочко.

8:56

Серия взрывов произошла в Полтавской области, сообщило агентство РБК-Украина.

8:54

В Шебекино Белгородской области ВСУ атаковали с помощью беспилотника многоквартирный жилой дом, сообщил Telegram-канал «Белгород №1».

8:41

Истребитель-бомбардировщик Су-34 поразил авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции живую силу и военную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны.

8:35

Британские министры убеждают союзников в необходимости разрешить Украине наносить удары по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow дальностью до 250 км, пишет The Times.

8:20

В Глушковском районе Курской области объявлена обязательная эвакуация населения, соответствующее решение принял оперативный штаб региона, сообщил врио курского губернатора Алексей Смирнов.

8:11

Украинские войска оказались не готовы к тому, что Россия не будет отступать и станет биться до конца в Курской области, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

8:04

Украина намерена создать в Курской области «зону безопасности», заявила министр по вопросам реинтеграции страны Верещук.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 904-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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