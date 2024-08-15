В Шебекино загорелась в пятиэтажка после атаки БПЛА. Военная операция, день 904-й

Военные РФ после исследования сбитых дронов ВСУ под Сватово и Лисичанском ЛНР обнаружили, что украинская армия модернизирует БПЛА, делая их более стойкими к помехам и подавлению сигнала управления, сообщил военный эксперт Марочко.
В Шебекино Белгородской области ВСУ атаковали с помощью беспилотника многоквартирный жилой дом, сообщил Telegram-канал «Белгород №1».
Истребитель-бомбардировщик Су-34 поразил авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции живую силу и военную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны.
Британские министры убеждают союзников в необходимости разрешить Украине наносить удары по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow дальностью до 250 км, пишет The Times.
В Глушковском районе Курской области объявлена обязательная эвакуация населения, соответствующее решение принял оперативный штаб региона, сообщил врио курского губернатора Алексей Смирнов.
Украинские войска оказались не готовы к тому, что Россия не будет отступать и станет биться до конца в Курской области, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Украина намерена создать в Курской области «зону безопасности», заявила министр по вопросам реинтеграции страны Верещук.