«Обсуждения были»: на Западе знали об атаке на Курскую область

Украинское руководство ставило в известность западных партнеров об операции Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк изданию Independent.
«Есть определенные вещи, которые необходимо сделать с элементом неожиданности и которые должны произойти на местном уровне.
Но обсуждения между партнерами были, просто не на публичном уровне»,
— сказал Подоляк.
По его словам, цель операции в Курской области — «показать россиянам суровую реальность войны».
«Нам нужно использовать абсолютно четкие инструменты, чтобы принудить Россию [к переговорам]. Один из них — военный инструмент принуждения», — говорит Подоляк.
При этом, по его мнению, одной только операции в Курской области будет недостаточно.
«[Россияне] не обсуждают войну, и они вообще чувствуют себя вполне комфортно, потому что где-то идет война, кто-то убивает. Им интересно смотреть по телевизору. Но когда война переходит на территорию России, они, конечно, напуганы. Они в шоке. Это оказывает существенное влияние на психологическое состояние России. Это также инструмент влияния», — сказал Подоляк.
В США причастность отвергают
США не участвовали в подготовке атаки ВСУ на Курскую область, говорила ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы определенно не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки данной операции. Говоря в целом, мы намерены продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите против атак и агрессии РФ», — сказала Жан-Пьер на брифинге накануне (цитата по РИА Новости).
Ранее причастность США к атаке ВСУ на Курскую область отказался признавать заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель.
«Наша роль заключается в оказании поддержки Украине в ее способности защитить себя. Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы наши украинские партнеры имели все необходимое для этого», — заявил Патель.
В России уверены, что Запад руководит действиями Украины
«Судя по всему — противник при помощи своих западных хозяев, он выполняет их волю, и руками украинцев Запад с нами воюет, — так вот, судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем», — сказал на заседании по обсуждению положения в приграничье президент РФ Владимир Путин.
На поддержку «коллективного Запада» указал и директор ФСБ России Александр Бортников.
«Киевским режимом при поддержке коллективного Запада в приграничье осуществлена атака на гражданские объекты и мирное население», — сказал Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.
Кроме того, о причастности «командования штабов непосредственно блока НАТО» говорил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут», — заявил Алаудинов в комментарии для военного корреспондента Семена Пегова (цитата по ТАСС).