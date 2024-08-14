ВСУ заблокированы в Курской области. Как российские войска сдерживают украинское наступление? Российские войска блокировали попытки прорыва ВСУ в Курской области

Российские войска успешно блокируют украинские попытки прорваться вглубь Курской области. В результате боев ВСУ уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Ситуация остается напряженной, но контроль над линией фронта сохраняется.

Российские военнослужащие успешно заблокировали украинские силы, пытающиеся прорваться в некоторых районах Курской области. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил доверенное лицо врио губернатора Курской области, гвардии полковник, участник спецоперации Алексей Кондратьев.

Полковник рассказал, что ситуация в Курской области остается сложной и напряженной, но контролируемой. По его словам, украинские силы прорвались на российскую территорию на глубину до 12 километров и на фронте до 40 километров, но российские войска, пограничники и ФСБ успешно сдерживают наступление.

По словам Кондратьева, в Судже сейчас действуют как российские подразделения, так и ВСУ.

«Но <...> на здании администрации развивается российский триколор. Это нужно подчеркнуть. Суджа наша», — отметил он, добавив, что армия РФ ведет успешные боевые действия в разных районах и продолжает уничтожать проникшие мобильные группы.

«На сегодняшний день есть четкое понимание, что мы удерживаем линию фронта», — подытожил он.

Минобороны России сообщило, что ВСУ за все время боевых действий на Курском направлении потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.

«Князь Вандал Новгородский»

В Курской области в боях против ВСУ активно используется дрон, разработанный новгородским центром «Ушкуйник», сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале.

«Враг будет повержен! Дрон «Князь Вандал Новгородский» работает в Курской области. Это собственная разработка новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник». Она уже зарекомендовала себя на фронте», — рассказал Никитин.

Беспилотник работает по революционной технологии связи и управления, против которой существующие средства РЭБ бессильны. БПЛА носит имя Вандала Новгородского, легендарного князя, одного из правителей Словенска.

Эвакуация из Курской области

Более двух тысяч человек вывезены за сутки из приграничья Курской области, сообщила пресс-секретарь врио губернатора Курской области Ирина Толмачева.

На данный момент в регионе работает 77 пунктов временного размещения. В них находятся 5,5 тысячи человек.

Более 850 человек, в том числе 659 детей, приехали в Московскую область. В Подольскую детскую больницу привезли малышей с паллиативным статусом, Егорьевский «Добрый дом» принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов пообещал, что регион восстановит инфраструктуру. «Мы все посчитаем, все восстановим и сделаем еще лучше, чем было», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

По словам Смирнова, «гражданская жизнь на территории Курской области продолжается», регион планово готовится к отопительному сезону и новому учебному году.

«Работы много, но благодаря той поддержке, которая идет от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, от всех членов правительства, министерств, ведомств: практически все представители здесь работают, многие лично — от всех региональных властей, от жителей, общественных организаций, конечно, мы с этой большой задачей справимся», — заключил политик.

Международная реакция

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека попросило Россию предоставить доступ в Курскую область, чтобы проверить заявления о нарушениях прав человека.

«Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно. Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию», — заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Равина Шамдассани, комментируя по просьбе агентства атаку ВСУ на российскую территорию.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить террористические действия Киева.

Президент США Джо Байден заявил, что наступление украинских сил в Курской области создает серьезные трудности для президента России Владимира Путина. Байден подчеркнул, что ситуация представляет настоящую дилемму для Путина и добавил, что США поддерживают постоянный контакт с украинскими представителями. В Белом доме подчеркнули, что Байден олучает обновления о ситуации в Курской области каждые четыре-пять часов.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель объявил от имени Евросоюза о полной поддержке действий украинцев в Курской области.

«Обсудили с Дмитрием Кулебой последнее развитие на линии фронта и контрнаступление в районе Курска. Я повторил полную поддержку ЕС борьбы народа Украины», — написал он в соцсетях.