«Нельзя решать без народа»: Зеленский допустил возможность референдума по территориям Зеленский: судьбу территорий Украины должен решать ее народ

Украинский президент Владимир Зеленский не исключил возможность проведения референдума по территориальным уступкам России. По его словам, этот вопрос может быть решен только народом страны. Глава государства заявил, что Киев может вернуть свои территории не только военным путем, однако подчеркнул, что мир будет справедливым исключительно при возвращении Украины к границам 1991 года. Он также добавил, что считает необходимым участие России во втором мирном саммите.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью Le Monde.

Политик назвал вопрос о возможности отказа от части территорий ради завершения конфликта сложным и заявил, что он «не может быть решен одним президентом, без украинского народа».

«Вы должны понимать, что ни один вопрос, касающийся территориальной целостности Украины, не может быть решен одним президентом, или одним человеком, или всеми президентами мира без украинского народа. Это просто невозможно. Это противоречит конституции Украины», — сказал он.

При этом Зеленский снова допустил, что Киев может вернуть свои территории не только военным путем.

«Это не значит, что именно в момент переговоров мы вернем наши границы к 1991 году, но я считаю, что справедливый мир для Украины заключается в восстановлении нашей территориальной целостности. Это не значит, что мы должны сделать это только с помощью оружия», — заявил украинский президент.

Участие РФ

Зеленский также признал, что весь мир хочет, чтобы Россия участвовала в следующей мирной конференции по Украине. В противном случае она не принесет никаких результатов.

«Как и большинство стран, я считаю, что на втором саммите должны присутствовать представители России, иначе мы не добьемся конкретных результатов», — сказал политик.

По его словам, большинство стран мира связывают прогресс в дипломатическом урегулировании конфликта с участием России в следующей мирной конференции. По итогам первого саммита Киев планирует подготовить итоговый документ, «в котором будет все: территориальная целостность, суверенитет и т.д.».

15 и 16 июня 2024 года в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден прошел Глобальный саммит мира, в котором приняли участие представители 91 государства разного уровня и восемь международных организаций. Россию на саммит не пригласили. Китай и несколько других стран отказались участвовать в конференции, в том числе из-за отсутствия там российской делегации.

Ранее Зеленский уже допускал возможность мирных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине указ о невозможности таких контактов.

«Давайте честно, если мы хотим закончить войну и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины, — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает», — заявил украинский президент.

Зеленский добавил, что переговоры с Путиным могут состояться в рамках «второго саммита мира», для чего должен быть подготовлен план мирного урегулирования конфликта.

«Нет политической воли»

В Москве в свою очередь считают, что Киев на самом деле не хочет садиться за стол переговоров.

«Что касается готовности Украины к переговорам, мы видим, что ни в Киеве, ни на Западе нет политической воли к миру», — заявил на брифинге 31 июля заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин.

По мнению дипломата, украинские власти по-прежнему «мыслят категориями войны и панически боятся поражения Украины», поскольку «это будет означать конец миропорядка, основанного на правилах».